Dans le Madhya Pradesh, une chèvre née avec un visage semblable à un humain devient le centre de toutes les attentions

Nous rencontrons souvent des conditions médicales étranges chez les humains et les animaux. Ces conditions se distinguent car elles modifient l’apparence du patient. Alors que parfois les humains commencent à ressembler partiellement à des animaux, il y a aussi des incidents où les animaux ressemblent à des humains. Dans une étrange tournure des événements, une chèvre a donné naissance à un bébé déformé au visage humain dans le Madhya Pradesh vendredi 11 novembre. L’incident aurait eu lieu dans le village de Semal Khedi de Sironj tehsil à Vidisha, Madhya Pradesh.

Selon Daily Star, le bébé chèvre a choqué les gens en raison de son visage humain. Il avait des yeux humains, une bouche et un nez. Les yeux avaient des anneaux noirs autour d’eux qui ressemblaient aux lunettes d’un être humain. Il avait également une épaisse fourrure blanche sur la tête et autour du menton qui ressemblait à une barbe.

Une vidéo publiée par News Track sur Twitter montrait des personnes nourrissant la chèvre déformée. Propriété de Nawab Khan, la chèvre a été la première à avoir donné naissance à tout son bétail, dont un buffle et sept chèvres. Les habitants ont afflué vers sa maison lorsque la nouvelle d’une chèvre à visage humain s’est répandue dans le village.

En raison de sa face déformée, la chèvre ne peut être nourrie qu’à l’aide d’une seringue. Selon le vétérinaire Manav Singh, l’état de la chèvre est appelé “dyspepsie de la tête”. On sait qu’une naissance d’animaux sur 50 000 souffre de ce trouble et il est plus fréquent chez les bovins que chez les caprins.

La condition provoque un gonflement de la tête de l’animal appelé « hydrocéphalie » et a deux causes connues. Le premier est la mère souffrant d’une carence en vitamine A pendant la grossesse et l’autre recevant le mauvais médicament pendant la grossesse. L’hydrocéphalie signifie que trop de liquide est présent dans le cerveau, soit en raison de problèmes de drainage, soit d’un problème de surproduction.

