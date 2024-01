Dans le Lower East Side, un espace secret, une mini-biennale

Les œuvres sélectionnées par Cox ont également un fort caractère DIY : elles sont en grande partie réalisées à la main et reflètent la tendance des artistes contemporains à opérer dans les écarts entre les médiums. Il existe de nombreux reliefs peints ainsi que des peintures et des sculptures ; mais aussi des céramiques et des textiles seuls ou avec d’autres matériaux — des photographies et des objets de design.

Montez les escaliers en bois et vous constaterez que chaque étage a un thème et une ambiance différents. Dans la « Renaissance Room » au deuxième étage, les références aux mythes, à la religion et à l’art ancien abondent, ainsi que des matériaux somptueux et pleins d’esprit, comme « Dragon Skin » de Brock Enright, dont la surface chatoyante et écailleuse n’est rien d’autre que des punaises en laiton martelées. À proximité de « Karin et le cheval du carrousel V », par Gérald Wartofsky, l’un des artistes vétérans de l’exposition, représente une figure sur un cheval de manège et rappelle la légende de Saint-Georges, qui bat un dragon. Kiyoshi Tsuchiya La peinture sans titre transforme une femme plutôt sévère en un angle moderne avec quelques simples lignes blanches. Après tout cela, vous pourriez être enclin à voir « Night Air » de Scott Calhoun, avec son paysage torturé et son hibou blanc, comme un nouveau traitement de la Tentation de Saint-Antoine.