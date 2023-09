Dans le jardin des couleurs de l’Université du Michigan, les plantes sont utilisées pour fabriquer des colorants naturels et du papier | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Nicholas Dowgwillo, coordinateur du studio multimédia Stamps 2D, présente le nouveau jardin des matériaux et des couleurs durables aux étudiants et aux professeurs.

Des soucis orange vif et un cosmos vibrant poussent aux côtés des Mitsumata japonais au Sustainable Materials & Color Garden de l’Université du Michigan. Bientôt, ces plantes et fleurs seront utilisées pour fabriquer des teintures naturelles et du papier fait main à la Stamps School of Art and Design de l’Université du Manitoba.

Le jardin des matériaux et des couleurs durables a été construit par les professeurs et les étudiants de Stamps. Les plantes qui poussent ici sont utilisées dans les cours de fabrication du papier à l’université et dans les ateliers animés par des artistes sur la fabrication de pigments naturels pour l’aquarelle. Il est ouvert à tout étudiant souhaitant expérimenter la fabrication de ses propres teintures, peintures et matériaux.

L’indigo japonais produit une teinture bleu foncé et le lin est transformé en fil pour le tissu en lin. Les racines d’hibiscus manihot et l’écorce de mûrier japonais seront transformées en papier.

« Le but du jardin est de créer du matériel pour les cours, mais c’est aussi un espace de recherche et un espace communautaire où les étudiants peuvent se rassembler », explique Nicholas Dowgwillo, coordinateur du studio multimédia Stamps 2D, qui enseigne également un cours de fabrication de papier japonais.

Kit Parks, coordinateur du studio de fibre et de fondations 2D de Dowgwillo et Stamps, a lancé le jardin des couleurs en 2021 à la ferme du campus de l’Université du Manitoba, dans les jardins botaniques Matthaei. Cet été, ils ont déplacé le jardin vers un nouveau site plus proche du bâtiment du Stamps pour permettre aux étudiants d’y accéder plus facilement.

Parks et Dowgwillo ont initialement lancé le jardin après que de nombreux étudiants aient voulu savoir comment fabriquer des matériaux plus durables pour leur pratique artistique. Les étudiants du cours de fabrication du papier de Dowgwillo souhaitaient également développer un lien plus profond avec les plantes qu’ils utilisaient. La prochaine étape était donc de les cultiver et de les approvisionner sur place.

« Notre programme est centré sur l’utilisation de colorants synthétiques, comme c’est le cas d’une grande partie du programme d’études artistiques de l’enseignement supérieur », explique Parks. «​​Mais les étudiants commençaient vraiment à s’intéresser à l’approvisionnement en leurs propres matériaux pour la teinture. J’ai donc commencé à les aider à faire des recherches là-dessus. Nous avons établi un lien avec la ferme du campus et ils nous ont permis d’utiliser certains lits pour piloter le projet.

Parks et Dowgwillo ont également travaillé avec le professeur de Stamps Joe Trumpey pour fournir aux étudiants des cordons d’honneur fabriqués avec des fils naturellement teints et retors à la main avec les plantes du jardin après l’obtention de leur diplôme. Deux étudiants qui faisaient auparavant du bénévolat dans le jardin ont ensuite construit leur propre jardin de teinture à Hamtramck, appelé De la ferme au tissu.

Trumpey, qui a initialement contribué à relier le jardin à la ferme du campus, appelle le jardin des couleurs une partie du « laboratoire vivant et d’apprentissage » du campus.

« Le jardin est vraiment un bon espace où les étudiants peuvent commencer à s’auto-évaluer sur les matériaux et la durabilité des matériaux, ainsi que sur la façon dont une pratique créative se connecte à une communauté biotique comme un groupe de plantes vivantes », dit-il. « C’est aussi ainsi qu’une communauté humaine peut se rassembler… et tirer de la joie, du plaisir et de la beauté du fait de compter les unes sur les autres. C’est une nouvelle façon de penser les choses plutôt que de simplement acheter quelque chose dans le commerce.

Alors que Parks et Dowgwillo s’occupent eux-mêmes de la majeure partie du jardin, ils envisagent de créer un club étudiant qui aidera à l’entretien.

Dani Tutak, étudiant en dernière année d’art, de design et d’archéologie anthropologique, envisage de rejoindre le club de jardinage. Elle a aidé les étudiants à teindre leurs cordons de fin d’études avec des fleurs de verge d’or et utilisera à la fois l’indigo et la verge d’or récoltés dans le jardin pour teindre le fil pour son projet de thèse de fin d’études.

«Je cherche à faire un choc et une unification de toutes les techniques de fabrication [including] des méthodes historiques comme les teintures végétales et les technologies modernes disponibles », dit-elle. « Je vais filer à la main tous les fils que j’utiliserai, puis les teindre à la main avec de l’indigo et de la verge d’or, mais aussi utiliser des teintures synthétiques lorsque j’en ai besoin. »

Elle ajoute : « Surtout dans un monde fortement numérisé où tant de choses peuvent être faites si rapidement et produites en masse, il y a beaucoup moins de lien entre les créateurs et la fabrication. Avoir l’opportunité de renouer avec quelque chose d’une manière aussi profonde que dans le jardin où vous pouvez mettre la main dans la terre, récolter ces matériaux vous-même et voir d’où ils viennent, donne aux gens l’opportunité de renouer avec toutes les façons dont la fabrication a été créée. développés, même s’ils s’en tiennent aux méthodes numériques.

Dowgwillo affirme que le jardin est principalement destiné aux étudiants, mais qu’il pourrait s’ouvrir à la communauté pour des ateliers à l’avenir. Que les plantes du jardin coloré soient utilisées pour réaliser des aquarelles ou simplement comme lieu de rassemblement pittoresque, Parks affirme que cela a été un ajout bienvenu au campus.

« Chaque jour depuis la rentrée, peut-être à l’exception de ces derniers jours où il pleuvait, j’ai vu des étudiants, des professeurs et du personnel assis dans le jardin, se réunissant, déjeunant, regardant simplement les plantes, donc c’est il est clair que davantage d’espace communautaire extérieur était nécessaire et est apprécié », disent-ils.

