Dans le Japon laïc, qu’est-ce qui attire tant de monde vers les temples et les sanctuaires ? Collection de timbres et tradition

Dans le Japon laïc, qu'est-ce qui attire tant de monde vers les temples et les sanctuaires ?

TOKYO (AP) – Presque chaque semaine, Momo Nomura prend le temps de visiter les sanctuaires shinto. Elle accomplit les rituels prescrits : se laver les mains, sonner une cloche, s’incliner et applaudir. Mais son objectif principal est d’obtenir un Goshuin, un tampon avec une calligraphie élégante que les sanctuaires fournissent moyennant des frais pour certifier la visite.

Elle adore les timbres qu’elle a commencé à collectionner pendant la pandémie. Un avec des hortensias bleus l’a fait démarrer.

« Grâce au Goshuin, les sanctuaires se sont rapprochés de moi, mais je ne considère pas cela comme une activité religieuse », a déclaré Nomura après avoir obtenu son tampon et pris des selfies au Sakura Jingu, un sanctuaire de l’ouest de Tokyo créé en 1882 en tant que secte shinto minoritaire. axé sur les valeurs traditionnelles.

Nomura, qui parle de son passe-temps sur les réseaux sociaux sous le nom de Goshuin Girl, dit qu’elle apprécie les dessins de timbres, et les visites de sanctuaires permettent un moment de réflexion et un changement de rythme par rapport à sa vie bien remplie de graphiste et d’entrepreneur. Les différences entre les sectes religieuses ne sont pas un problème, dit-elle.

« C’est une sorte de chose de pleine conscience pour moi », a déclaré Nomura. « Je ne me considère pas religieux. »

Selon des enquêtes, environ 70 % des Japonais ont des sentiments non religieux similaires. Leurs réponses reflètent une longue histoire de pragmatisme à l’égard des religions traditionnelles, qui servent souvent davantage de liens avec la famille et la communauté que de guides théologiques, comme en Occident.

Nomura, diplômée d’une université chrétienne de Tokyo, affirme que ses parents ne sont pas non plus religieux. Pourtant, elle se souvient vaguement d’être allée dans des sanctuaires avec sa famille lorsqu’elle était petite pour les cérémonies Shichi-Go-San, où les parents priaient pour la santé et la prospérité de leurs enfants. Elle a également visité un sanctuaire dédié au dieu de l’éducation avant les examens universitaires.

Lors d’un récent week-end à Onoterusaki Jinja, un sanctuaire de Tokyo du IXe siècle qui fait partie d’une histoire shinto plus large, les gens allaient et venaient, certains priant ou simplement assis sur des bancs. Masami Takeda a amené son petit-fils de 6 ans et ils ont acheté un timbre avec des feuilles d’automne. «Je ne pense jamais visiter des sites religieux», dit Takeda. « Mais je prie maintenant pour la santé de mon petit-fils. »

La relation unique du Japon avec la foi est pleinement visible au cours de la dernière semaine de l’année : les gens célèbrent Noël avec un échange de cadeaux, sonnent les cloches des temples bouddhistes le soir du Nouvel An et quelques heures plus tard, ils se rendent dans les sanctuaires shinto pour célébrer le Nouvel An. Durant les autres saisons, les Japonais affluent vers les danses bouddhistes Bon et les festivals liés au shintoïsme impliquant des « mikoshi », ou sanctuaires portables.

« Au Japon, la foi n’est pas considérée comme un élément important de la religion, contrairement au christianisme ou à l’islam, dans lesquels la compréhension de la Bible ou du Coran est nécessaire et la théologie sert de guide pour la vie quotidienne », explique Ryosuke Okamoto, professeur de religion à l’université. Université d’Hokkaido.

Historiquement, le bouddhisme est arrivé au Japon au VIe siècle et y a pris racine. À partir de 1640 environ, dans le cadre d’une campagne visant à interdire le christianisme, les temples tenaient des registres de famille des habitants du quartier, créant ainsi une tradition de culte des ancêtres encore observée aujourd’hui. La majorité des Japonais retournent dans leur ville natale pendant la semaine de vacances du Bon en août pour passer du temps avec leurs proches et visiter les tombes de leurs ancêtres. La plupart des funérailles au Japon se déroulent dans un style bouddhiste.

La religion autochtone japonaise du shintoïsme est largement enracinée dans l’animisme, qui croit qu’il existe des milliers de « kami », ou esprits, habitant la nature. Il est étroitement lié à la famille impériale du pays : vers 1870, le Japon a fait du shintoïsme la religion d’État et a utilisé le culte impérial pour attiser l’ultranationalisme et soutenir la Seconde Guerre mondiale, menée au nom de l’empereur. La constitution japonaise d’après-guerre rédigée par les États-Unis garantit la liberté de religion et la séparation de la religion et de l’État, même si le gouvernement conservateur accorde encore aujourd’hui une grande importance au culte impérial.

« Les jeunes ont tendance à avoir une vision encore plus pragmatique et moins d’intérêt pour les principes liés à la religion », a déclaré Okamoto.

Selon les statistiques de l’Agence des affaires culturelles pour 2022, le nombre de Japonais ayant des liens avec le shintoïsme, le bouddhisme, le christianisme ou d’autres religions s’élevait à 180 millions, ce qui dépasse la population japonaise de 126 millions. Cela suggère que la plupart des gens suivent à la fois le shintoïsme et le bouddhisme. Les chrétiens représentent environ 1% de ce total.

De nombreux Japonais sont particulièrement prudents à l’égard des nouvelles religions, conséquence de l’attaque meurtrière au sarin de 1995 menée par la secte Aum Shinrikyo qui a choqué la nation et ruiné l’image des nouvelles sectes religieuses.

Des allégations de pratiques commerciales frauduleuses de la part de l’Église de l’Unification et de ses liens politiques de plusieurs décennies avec le parti au pouvoir japonais ont fait surface dans les enquêtes sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe l’année dernière, ajoutant à la lassitude du public à l’égard de la religion non traditionnelle. L’assassin présumé a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison des liens de l’homme politique avec l’Église de l’Unification – que le suspect détestait parce que les dons importants de sa mère au groupe avaient mis sa famille en faillite.

Selon une enquête menée auprès des Japonais par la Niwano Peace Foundation en 2019, la plupart des personnes interrogées ont déclaré n’avoir participé à aucune activité religieuse ces dernières années, et plus de 70 % ont déclaré ne pas avoir de foi. Cependant, les sentiments positifs à l’égard des sanctuaires et des temples ont augmenté au cours des 20 dernières années, probablement en raison d’un intérêt croissant pour les visites spirituelles et les collections de timbres, selon l’enquête.

La popularité des timbres Goshuin et des visites de lieux spirituels comme les sanctuaires et les temples n’est pas une démonstration de foi, disent les experts, mais suggère plutôt que les gens ressentent une affinité pour les traditions sans avoir besoin de s’impliquer profondément. Certains comparent la philatélie à une version bénie des cartes de baseball.

Karin Kodashima, prêtre d’Onoterusaki, affirme que les timbres sont de plus en plus populaires, permettant aux visiteurs de « nouer un lien avec les dieux ». Les timbres peuvent également être une introduction au shintoïsme, dit-elle pendant sa pause pendant la préparation d’un prochain festival d’automne qui comprend des rituels, des conférences et de la musique de cour.

Pour de nombreuses personnes, les sanctuaires offrent une occasion de réflexion, même s’il ne s’agit pas d’une expérience religieuse. Kodashima déclare : « Je pense que les sanctuaires continueront à faire partie de la vie quotidienne des gens et à servir de lieu de tranquillité et de paix. »

Certains temples bouddhistes, notamment Tsukiji Hongwanji et Komyoji à Tokyo, cherchent à toucher les plus jeunes et ont ouvert des cafés, des cours de yoga et de méditation, ainsi que des séances de discussion et des concerts.

Un moine Komyoji, Yuken Kihara, sert ses desserts faits maison, son thé et son café tous les mercredis au café Open Terrace, sur le balcon d’un temple, accessible à toute personne ayant réservé.

« J’espère offrir un espace où les gens pourront passer et se détendre », a déclaré Kihara. « Les Japonais sont considérés comme laïcs, mais je pense que c’est une valeur à laquelle on ne peut pas répondre simplement par oui ou par non. »

Alors que la population japonaise vieillit, que les valeurs familiales se diversifient et que les jeunes générations s’installent dans les villes, les petits sanctuaires et temples des zones rurales du Japon luttent pour survivre, et nombre d’entre eux sont sur le point de fermer.

Dans le but de connecter les sanctuaires et temples en difficulté avec des visiteurs potentiels intéressés par l’histoire, l’architecture ou les timbres, un jeune entrepreneur a créé un site d’information en ligne. Il existe environ 160 000 temples et sanctuaires au Japon, selon les statistiques gouvernementales.

« Hotokami », un mot combinant Hotoke (Bouddha) et Kami (Dieu), a été lancé par Ryo Yoshida en 2016 après avoir organisé pendant trois ans des visites de sites historiques.

Le service en ligne compte désormais 1,2 million d’utilisateurs mensuels et a collaboré avec des opérateurs ferroviaires, notamment ceux de Yokohama et d’Osaka, ainsi que des sanctuaires de la région, pour organiser des voyages de collecte de timbres.

Yoshida dit qu’il ressent personnellement un lien avec le bouddhisme et le shintoïsme. Chaque matin, pendant 10 minutes, il écoute une émission YouTube d’un moine basé dans un temple de Kamakura. En ce qui concerne la religion de sa famille, il remarque un temple bouddhiste à côté de la maison de son grand-père dans la préfecture de Shiga.

Yoshida déclare : « J’aime à la fois l’appréciation shinto de la nature et des ancêtres, ainsi que les valeurs bouddhistes sur la manière de vivre une vie meilleure. » Mais il ajoute : « Si vous me demandez si j’ai la foi, je n’en suis pas sûr. »

