Dans le Golfe, une ruée croissante pour l’Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants

BEYROUTH — « Beaucoup d’entre vous ont demandé : ‘Lubna, parle de ton expérience avec Ozempic.’ Eh bien, je vais boire mon café et en parler en détail », lui a déclaré la présentatrice de télévision saoudienne Lubna Abdulaziz. abonnés sur Snapchat l’année dernière. Après avoir consulté son médecin, a-t-elle déclaré, on lui a prescrit Ozempic. «Pendant un mois, je prenais 0,25 [milligrams]et cela a eu peu d’effet sur moi », a-t-elle déclaré, mais après avoir augmenté sa dose à 0,5 mg, elle a commencé à remarquer des résultats.

Puis, tout d’un coup, elle a déclaré : « Cela a été coupé du marché. » Elle a dû passer à 1 mg parce que c’était la seule dose disponible, a-t-elle déclaré, mais elle a commencé à ressentir des douleurs à l’estomac et de la constipation.

Abdulaziz est l’un des nombreux habitants de la région du golfe Persique qui en sont venus à compter sur Ozempic et des médicaments similaires pour perdre du poids. Comme aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, la montée en flèche de la demande a déclenché des pénuries et appelle à une plus grande réglementation.

Au cours de la dernière année, Ozempic est devenu un acteur mondial révolutionnaire dans le secteur de la perte de poids. Le médicament, injecté à l’aide d’une aiguille pour stylo, a été développé pour traiter le diabète de type 2, mais il est de plus en plus prescrit hors AMM à ceux qui souhaitent contrôler leurs fringales et perdre du poids sans intervention chirurgicale majeure.

Sur les réseaux sociaux, dans les talk-shows matinaux et sur des profils de célébrités sur papier glacé, les patients ont partagé leurs parcours inspirants en matière de perte de poids. Ozempic et son médicament sœur Wegovy – qui contient le même ingrédient actif et est spécifiquement conçu pour la perte de poids – ont généré des bénéfices records pour leur fabricant, Novo Nordisk, basé au Danemark, qui affirme s’appuyer sur la discrétion des médecins pour les prescrire.

Ozempic gagne désormais en popularité dans cette région riche en pétrole, où les taux d’obésité sont parmi les plus élevés au monde – en raison de l’accès quasi universel aux voitures, de la chaleur pénible qui maintient les gens à l’intérieur et de la prévalence croissante des aliments transformés. Aux Émirats arabes unis, 31 pour cent des hommes et 44 pour cent des femmes vivent avec l’obésité, selon le rapport mondial sur la nutrition, tandis qu’au Qatar, ces chiffres sont de 36 pour cent pour les hommes et de 46 pour cent pour les femmes.

« La tendance va de plus en plus aux médicaments pharmacologiques amaigrissants », a déclaré Adil Sajwani, médecin consultant en médecine familiale à Dubaï, qui prescrit Ozempic et des médicaments similaires « quotidiennement », conformément aux directives de la Food and Drug Administration des États-Unis. En raison de cette nouvelle tendance, « le taux de chirurgie bariatrique est en baisse dans le monde entier et même ici aux Émirats arabes unis », a-t-il déclaré, faisant référence au pontage gastrique et à d’autres chirurgies de perte de poids.

Ozempic agit en ralentissant la digestion, a expliqué Sajwani. La nourriture met normalement environ six heures à quitter le corps, mais lorsque Ozempic est administré, « la nourriture reste davantage dans votre estomac, vous vous sentez donc rassasié ».

Ces nouveaux médicaments sont nettement plus efficaces que les anciens médicaments contre l’obésité, selon un nombre croissant de preuves cliniques. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2021 a révélé qu’en moyenne, ils entraînaient une réduction de 15 % du poids corporel.

Sajwani publie des vidéos sur TikTok et Instagram pour faire la publicité de ses services, qu’il attribue à avoir contribué à attirer de nouveaux patients : « 50 % de mes patients suivent désormais une gestion de poids », a-t-il déclaré.

Au Qatar, des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont conduit à une pénurie de Wegovy, de sorte que les médecins ont commencé à prescrire Ozempic hors AMM, selon Ola Al Tai, responsable des opérations et de la pharmacie au centre médical Al Tai à Doha.

« Face à la demande croissante, la société mère, Novo Nordisk, n’a naturellement pas été en mesure de suivre le rythme », a-t-elle déclaré. « Ceci, associé aux retards d’expédition et aux quantités limitées attribuées au distributeur agréé au Qatar, a entraîné une pénurie à l’échelle nationale. »

Al Tai a déclaré que cela a causé « une détresse extrême aux patients diabétiques. Beaucoup se plaignent de devoir circuler en voiture pour chercher le médicament dans plusieurs pharmacies. Certains ont dû passer à d’autres médicaments, a-t-elle expliqué, et ont du mal à faire face à un nouvel ensemble d’effets secondaires.

Les approvisionnements ont également été faibles aux Émirats arabes unis l’année dernière. « Les gens se battaient pour obtenir Ozempic », a déclaré Sajwani, tout en notant que la situation s’est améliorée après l’introduction dans le pays du Mounjaro, un autre médicament contre le diabète utilisé hors AMM pour perdre du poids.

Un homme de 40 ans des Émirats arabes unis a déclaré au Washington Post qu’il avait commencé à emmener Mounjaro récemment, partageant son histoire sous couvert d’anonymat par crainte des représailles s’il parlait aux médias étrangers. Il a rapidement perdu six livres et « n’a pas du tout eu faim », a-t-il déclaré. Sa femme et sa belle-mère en prennent également et sont satisfaites des résultats.

Mais il a dû se rendre en Arabie Saoudite pour trouver le médicament et le prend sans ordonnance, ce qui s’inscrit dans une tendance qui a suscité des inquiétudes dans la communauté médicale.

Les Émirats arabes unis, comme les États-Unis, fonctionnent sous un système fédéral, ce qui signifie que chaque émirat a son propre ensemble de réglementations. Dans les deux plus grands émirats, Dubaï et Abu Dhabi, les patients ont besoin d’une ordonnance avant de pouvoir acheter Ozempic. Dans les cinq autres émirats, il est vendu de gré à gré.

« Vous pouvez aller à Sharjah et acheter Ozempic sans ordonnance, mais si vous allez dans la même chaîne de pharmacies à Dubaï ou à Abu Dhabi, ils vous demanderont une ordonnance », a déclaré Sajwani. Cela signifie que de nombreuses personnes aux Émirats arabes unis prennent ce médicament sans surveillance médicale, a-t-il déclaré, et ignorent peut-être les effets secondaires. « Cela peut leur causer de graves nausées et certaines complications gastro-intestinales », a noté Sajwani, « mais c’est généralement temporaire. »

Novo Nordisk affirme que les effets secondaires gastro-intestinaux sont légers à modérés et bien connus.

D’autres effets secondaires potentiels sont plus graves, a déclaré Joseph El-Khoury, psychiatre à Dubaï, car le médicament agit sur le système nerveux central.

« Si vous souffrez d’un problème psychiatrique et que vous souhaitez prendre ce médicament, faites-le sous surveillance médicale », a déclaré El-Khoury.

Al Tai est d’accord, affirmant que la recherche médicale n’a pas été en mesure de suivre le rythme de la popularité explosive des nouveaux médicaments amaigrissants. « Ce médicament n’était pas destiné aux personnes de poids moyen et n’a pas non plus été testé et étudié au sein de ce groupe », a-t-elle déclaré.