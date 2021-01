NEW DELHI – Sous une bâche imperméable, une demi-douzaine de femmes âgées font cuire des roti sur une plaque chauffante au feu de bois – aplatissant la pâte, retournant le pain doré de l’aube jusqu’à ce que le soleil se retire dans la fumée du soir de Delhi. Quiconque entre se voit servir du riz et des légumes cuits et, pour le laver, une boisson au yogourt au cumin. De l’autre côté de la route, Jagjeet Singh, un homme costaud avec un grand sac banane et un turban violet clair, baratte une grosse casserole de café au lait de 5 h à 17 h. Le soir, M. Singh passe au lait chaud épicé avec du curcuma et des clous de girofle. – bon pour le froid, bon pour l’épuisement de la journée. Il passe environ 260 gallons de lait par jour. «Maintenant, c’est du café», dit-il, alors que sa casserole était à ébullition et qu’il se pencha pour renifler. «Vous pouvez même le sentir depuis un hélicoptère!»

De la musique, des jeux et des trucs gratuits, des collations frites aux sous-vêtements thermiques en passant par les bouteilles d’huile capillaire d’amande, se trouvent à chaque coin de rue. Mais les scènes qui s’étendent sur des kilomètres autour de la capitale indienne ne proviennent pas d’une foire. Ils constituent l’une des plus grandes manifestations soutenues que le pays ait connues depuis des décennies, persistant à travers des pluies régulières et des dizaines de décès que les agriculteurs et les médias indiens ont attribués au temps, à la maladie ou au suicide.

Depuis six semaines maintenant, des dizaines de milliers d’agriculteurs ont étouffé les quatre principaux points d’entrée de la ville. Ils défient le Premier ministre Narendra Modi, qui a écrasé toutes les autres oppositions et se positionne comme la force politique dominante du pays, sur ses efforts pour remodeler la façon dont l’agriculture en Inde est pratiquée depuis des décennies. Les manifestations ont harcelé les affaires dans le nord de l’Inde à un moment où l’économie du pays est déjà en difficulté. Les manifestants exigent que M. Modi abroge les récentes lois agricoles qui minimiseraient le rôle du gouvernement dans l’agriculture et ouvriraient plus d’espace aux investisseurs privés. Le gouvernement affirme que les nouvelles lois permettront de libérer les agriculteurs et les investissements privés et de favoriser la croissance. Les agriculteurs sont sceptiques, craignant que la suppression des protections étatiques qu’ils jugent déjà insuffisantes les laisse à la merci de l’avidité des entreprises.