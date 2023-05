Dans le fief d’Erdogan de Sivas, soutien indéfectible et malaise avant le second tour de la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan arrive mardi à un rassemblement électoral à Sivas, en Turquie. (Emin Ozmen/Magnum Photos pour le Washington Post)

SIVAS, Turquie – Sous des nuages ​​de pluie et des hélicoptères, le président est entré dans cette ville mardi dans un bus portant son sceau, saluant les gens qui bordaient les routes, des partisans sur lesquels il s’est appuyé pendant des années et des années, et dont les votes ont contribué à faire de lui le favori dans Deuxième tour des élections en Turquie dimanche.

« Sivas, une fois de plus, a fait ce qu’il convenait », a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan, s’adressant à un grand rassemblement dans le centre de la ville, situé sur une haute plaine du centre de la Turquie. « Je remercie chacun de vous pour votre amour et votre soutien. »

Erdogan a facilement remporté Sivas au premier tour des élections le 14 mai, recueillant 69 % des voix. Kemal Kilicdaroglu, le principal challenger de l’opposition, n’a gagné que 24%. Le président a obtenu une avance de quatre points à l’échelle nationale au premier tour en puisant dans une source profonde de soutien dans des endroits comme celui-ci de la part de personnes qui se décrivent comme des conservateurs musulmans ou des nationalistes, ou une combinaison des deux.

Mais loin du rassemblement de mardi de loyalistes engagés, certains à Sivas ont décrit le soutien au président comme ténu, malgré sa victoire écrasante – leurs votes pour lui étant le résultat de choix limités, ou exprimés principalement par peur de ce que son successeur pourrait apporter.

Le malaise – principalement exprimé par les jeunes électeurs – était l’une des mesures d’une saison de campagne aussi toxique que jamais dans la mémoire récente, marquée par des appels nus au nationalisme et à la xénophobie qui ont éclipsé les soucis quotidiens des citoyens turcs, piqués par les difficultés économiques et toujours en deuil. pertes causées par les tremblements de terre qui ont tué plus de 50 000 personnes il y a quelques mois.

Merve Kirac, 27 ans, qui était assise près du rassemblement d’Erdogan mais n’y a pas assisté, a déclaré qu’elle souhaitait que la Turquie soit « mieux gérée ». Ses priorités étaient « l’éducation, l’économie et que chacun puisse exprimer ses pensées et ses opinions ».

Elle avait voté pour Erdogan, mais a déclaré que « bien sûr, s’il y avait un meilleur candidat dans l’opposition, j’aurais voté pour ce candidat ».

Erdogan a semblé reconnaître l’état instable de l’électorat mardi, implorant ses loyalistes de faire plus pour faire passer le mot. Des générations de personnes de Sivas ont émigré à Istanbul, la ville la plus peuplée de Turquie, au fil des ans, et elles devaient également être convaincues, a-t-il déclaré à la foule.

« Vous allez mobiliser tous vos compatriotes de Sivas, tous vos proches avec la diplomatie téléphonique », a déclaré Erdogan. « Sommes-nous compris ?

L’alliance parlementaire d’Erdogan s’est bien comportée à Sivas, une province de 635 000 habitants, mais le Parti de la justice et du développement du président, ou AKP, a perdu des dizaines de milliers de voix depuis les dernières élections de 2018. Entre les deux concours, Erdogan a accumulé plus de pouvoir , a intensifié la répression de la dissidence et a présidé à une crise économique qui a laissé tous les ménages aux prises avec une inflation vertigineuse – une situation dont l’opposition espérait qu’elle leur ferait gagner des voix.

« Permettez-moi de le dire comme ça. Si un candidat décent s’était présenté, il n’aurait pas gagné », a déclaré Bahattin Vural, 60 ans, topographe à la retraite, faisant référence à Erdogan. En ce qui concerne le gouvernement actuel, Sivas avait de quoi se plaindre. « Le chômage est à vos genoux ici », a-t-il déclaré.

Mais lui aussi avait voté pour le président, a-t-il dit. Dans l’opposition, « il n’y a pas de leader ». Certainement pas Kilicdaroglu : « Le candidat était le mauvais candidat », a-t-il dit.

Ulas Karasu, député du Parti républicain du peuple de Kilicdaroglu, ou CHP, a déclaré que le parti « avait eu du mal avec la rhétorique nationaliste utilisée » par Erdogan et ses alliés lors de l’élection, qui comprenait l’accusation sans fondement selon laquelle Kilicdaroglu était aligné avec des groupes terroristes, y compris des militants kurdes.

La rhétorique « a eu un grand effet sur les gens de cette province », a-t-il dit. « Nous n’avons pas pu briser cette propagande noire. » Le parti se concentrait désormais sur les électeurs indécis, y compris ceux qui avaient voté pour Sinan Ogan, un candidat d’extrême droite qui a remporté 6 % des voix ici.

La leçon du premier tour, a déclaré Karasu, était que « nous avons mené une campagne douce. Nous avons mené une campagne centrée sur l’économie, la justice et les libertés. Le parti au pouvoir a mené une campagne contre nous basée sur le nationalisme – avec une rhétorique dure – et notre campagne s’est sentie douce face à cela.

Sivas connaît intimement les conséquences de la rhétorique incendiaire, en tant que site d’un massacre perpétré en 1993 par des extrémistes musulmans sunnites contre un rassemblement d’intellectuels et d’artistes membres de la minorité religieuse alévie de Turquie. Trente-sept personnes ont été tuées, leurs noms sont maintenant commémorés dans le hall de l’immeuble où le massacre a eu lieu, un ancien hôtel qui est maintenant un centre scientifique et culturel.

Certains à Sivas ont déclaré que la discrimination contre Kilicdaroglu, qui est alévi, a peut-être joué un petit rôle dans son échec à gagner plus de soutien dans la province, mais ce n’était pas le facteur décisif. Le principal problème, ont-ils dit, était qu’il était le candidat le plus faible que l’opposition aurait pu sélectionner, après que des personnalités plus séduisantes aient été écartées par Kilicdaroglu ou disqualifiées parce qu’elles étaient poursuivies par l’État.

Et Kilicdaroglu était une cible facile pour Erdogan, qui l’a rabaissé pendant des années et l’a présenté pendant la campagne à la fois comme un terroriste et un collaborateur des intérêts occidentaux – des accusations qui sont restées dans l’esprit de certains électeurs.

« Je préfère une position ferme contre les puissances étrangères et le terrorisme », a déclaré Bunyamin Eken, 39 ans, qui se décrit comme un « nationaliste pour l’islam et l’Empire ottoman ». Il a reproché à Kilicdaroglu d’avoir déclaré qu’il libérerait des prisonniers politiques, dont Selahattin Demirtas, l’ancien chef d’un grand parti politique dirigé par les Kurdes.

Il s’inquiétait de l’économie. Eken, un machiniste, a déclaré que les affaires avaient ralenti en raison d’une activité de construction moindre, une crise qui se poursuivrait au moins jusqu’à la fin de l’année, a-t-il estimé. Mais pour lui, cela ne rejaillit pas mal sur Erdogan.

« Sivas est une province très nationaliste, et il est très aimé ici », a-t-il déclaré.

Pakize Duman, 39 ans, a déclaré qu’elle appréciait Erdogan en tant que championne de son identité musulmane conservatrice. « Celui qui se bat pour notre cause, nous le soutiendrons. » C’est aussi l’attention qu’Erdogan a portée à cet endroit, a-t-elle déclaré.

« Il vient ici pour les cérémonies d’ouverture. C’est lui qui a fait construire le Jardin de la Nation », a-t-elle déclaré, faisant référence au parc où elle s’est promenée mercredi, en face d’une gare ferroviaire à grande vitesse qu’Erdogan avait également amenée dans la province. Outre le stade de soccer de la ville et le premier aéroport de la province, tous ont été construits pendant ses 20 ans au pouvoir.

« Tous nos hôpitaux ont été renouvelés, nos écoles ont été renouvelées », a-t-elle déclaré. « Il fait toujours avancer les choses. »

À l’approche des élections, Erdogan a répandu des babioles dans tout le pays – augmentations de salaire pour les fonctionnaires, allégements fiscaux, subventions à l’énergie – pour attirer les électeurs. À Sivas, les billets du nouveau train à grande vitesse pour Ankara ont été offerts gratuitement pendant un mois.

Mais les incitations présidentielles n’ont pas résolu ce qui souffrait de la ville, notamment un taux de chômage élevé qui avait forcé des centaines de milliers d’habitants à quitter Sivas et à s’installer ailleurs en Turquie, y compris à Istanbul. Yonca Kurum, 27 ans, qui est au chômage, a déclaré que sa principale préoccupation était les « opportunités d’emploi », et qu’elle ne savait pas pour qui voter lors du second tour et envisageait de ne pas voter du tout.

Elle et sa sœur, Esra, 24 ans, avaient voté pour Ogan, le candidat d’extrême droite, au premier tour, un choix qu’elles attribuaient principalement à leur « origine nationaliste ». Mais alors qu’ils étaient assis dans une maison de thé sous les célèbres minarets de l’ère seldjoukide de Sivas, alors qu’un orateur pouvait être entendu réchauffer les partisans d’Erdogan à proximité, ils ont présenté leurs choix électoraux comme un dilemme, plutôt que comme une opportunité de changement significatif.

Ils étaient préoccupés par la gestion quotidienne du pays, mais aussi jugés sévèrement à Sivas s’ils ne votaient pas pour Erdogan. Ils n’étaient pas impressionnés par la coalition des partis d’opposition de Kilicdaroglu et généralement dédaigneux de la dynamique politique de la Turquie. « Les gens votent comme s’ils choisissaient une équipe », a déclaré Esra.