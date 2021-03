Dans le doux nouveau roman de Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun, un robot se lie d’amitié avec une adolescente

Klara et le soleil, un nouveau roman de Kazuo Ishiguro. | Gracieuseté de Knopf

Klara and the Sun est le premier roman d’Ishiguro depuis son prix Nobel 2017. C’est calme et tendre.

Klara et le soleil, Le nouveau livre de Kazuo Ishiguro et son premier roman depuis qu’il a remporté le prix Nobel de littérature en 2017, est une exploration détachée et tendre de ce que signifie être licencié, d’exister dans un monde qui croit avoir dépassé le besoin de tu. C’est peut-être pourquoi il est logique que ce nouveau livre rappelle tant Ne me laisse jamais partir, le roman qu’Ishiguro a écrit en 2005 qui est sans doute son œuvre la plus aimée. Pourquoi ne devrait-il pas ressembler un peu à un grand romancier revenant à l’un de ses tours de fête préférés? Avons-nous vraiment dépassé le besoin de cette astuce?

Le Klara de Klara et le soleil est un AF ou un ami artificiel. C’est un robot à énergie solaire qui a été spécialement conçu pour être l’ami parfait – intelligent, empathique, ne voulant que protéger et servir – pour un enfant solitaire.

Et la plupart des enfants riches de ce monde proche sont seuls parce que la plupart d’entre eux ne vont pas à l’école en personne. Ils assistent à des cours virtuels via des appareils que Klara appelle plutôt «oblongs». (Ishiguro a terminé ce roman avant que la pandémie ne rende les écoles en ligne si courantes dans notre propre chronologie.) L’école en personne est maintenant obsolète, tout comme les amitiés entre pairs.

Alors, quand Klara croise les yeux de Josie, 14 ans, et que Josie dit: «C’est l’AF que je cherchais», c’est un coup de foudre mutuel. Klara rentre joyeusement à la maison avec Josie, prête à être une source d’amour inconditionnel dans la vie isolée et maladive de Josie.

Parce que Josie est malade. Et la mère de Josie, qui traite Klara avec une politesse glaciale qui se transforme parfois en désespoir, semble avoir une relation inhabituelle avec la maladie de sa fille. Elle semble se sentir coupable à ce sujet, mais aussi fière, d’une manière étrange et déroutante que Klara, dans sa douce naïveté, n’arrive pas à analyser.

Ne me laisse jamais partir les lecteurs reconnaîtront cette astuce narrative d’Ishiguro. Dans ce roman, la narratrice Kathy H. est une enfant sympathique et intelligente qui vit clairement dans un monde de sinistres secrets, mais qui n’a pas la portée de référence pour expliquer immédiatement au lecteur quels sont ces secrets. Elle les vit comme normales et ne ressent donc aucun besoin particulier de s’expliquer. Et Klara, qui ne connaît aucune famille à part celle de Josie, vit aussi la famille de Josie comme normale. Elle continue placidement ses devoirs d’aimer Josie, même si de sombres appréhensions tourbillonnent au bord du récit.

Mais Klara est assez intelligente pour savoir qu’elle pourrait elle-même être licenciée. Tout comme l’école en personne, et tout comme les emplois d’ingénierie attribués aux IA. (Le père de Josie est un ancien ingénieur. Il dit qu’il a été «remplacé» par un emploi, mais remarque gaiement qu’il est mieux qu’il est maintenant, vivant dans un gang avec des tendances «fascistes».) Klara, après tout, est une machine, et l’obsolescence programmée fait partie de la vie d’une machine.

Depuis les vitrines du magasin où elle vit avant de rencontrer Josie, elle peut voir d’autres AF plus âgés se promener avec leurs enfants, et elle voit la façon dont ils se détournent de sa vue dans la vitrine du magasin.

«Ils avaient peur parce que nous étions de nouveaux modèles», conclut Klara, «et ils craignaient qu’avant longtemps leurs enfants décident qu’il était temps de les jeter, d’être remplacés par des AF comme nous.» La possibilité d’être jeté, remplacé, licencié est omniprésente dans ce roman – pour des amitiés, pour des emplois, pour Klara et même, terriblement, pour Josie elle-même.

Klara et le soleil n’est cependant pas susceptible de faire Ne me laisse jamais partir redondant. C’est un roman techniquement charmant, avec les pressentiments de Klara s’exprimant moins sous forme de peur que comme une mélancolie tamisée qui balaie la surface du récit en vagues douces. Mais ce livre n’a pas les puits profonds de sentiments qui se cachaient dans Ne me laisse jamais partir: Je n’ai jamais réussi une seule fois Ne me laisse jamais partir sans sangloter, mais Klara et le soleil ne m’a pas fait pleurer. Ce roman au caractère doux est, comme son narrateur, juste un peu trop cool et mécanique pour inspirer une telle effusion émotionnelle.

Mais Ishiguro a, à ce stade de sa carrière, gagné le droit de revenir à ses thèmes et récits préférés pour un examen plus approfondi. Il n’y a pas tellement de bons livres dans le monde qu’un nouvel Ishiguro sera jamais obsolète.