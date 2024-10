Dans le désert de l’Arizona, une course au secours des migrants qui viennent de franchir la frontière

Le courant1:14:23Votes américains : histoires de la frontière de l’Arizona, de sa politique et de ses habitants

La semaine dernière, dans le désert de l’Arizona, juste au nord de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un groupe de bénévoles a aidé des migrants nouvellement arrivés à appeler la famille et les amis qu’ils avaient laissés derrière eux dans d’autres régions du monde.

« [I’m] en Amérique, en Amérique », a déclaré avec enthousiasme un Égyptien à ses proches lors d’un appel vidéo.

Les migrants avaient traversé illégalement la frontière quelques heures auparavant, dans l’espoir de demander l’asile lorsqu’ils rencontraient des responsables américains. Mais les volontaires les ont trouvés les premiers, blottis autour d’un feu avant le lever du soleil, enveloppés dans des manteaux et des serviettes pour se protéger de l’air glacial de la nuit.

« Il y a tellement d’espoir et d’enthousiasme dans leurs yeux », a déclaré Margaret Coffran, bénévole des Green Valley-Sahuarita Samaritans (GVSS).

« Ils sont enfin sur le sol américain », a-t-elle déclaré. Le courant Matt Galloway, qui a rejoint GVSS lors de ce voyage dans le désert la semaine dernière.

« C’est un grand jour pour eux. »

REGARDER | Partir dans le désert pour aider les migrants à une frontière dangereuse:

Sur le terrain près du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique Au milieu de la nuit, des volontaires des Samaritains de Green Valley-Sahuarita se sont rendus dans le désert de l’Arizona pour aider les migrants à traverser le pénible voyage à travers la frontière américaine. Le groupe fournit une aide humanitaire aux migrants avant qu’ils ne soient traités par les autorités frontalières. The Current, de CBC Radio, les a rejoints.

Les volontaires se sont réunis à 4 heures du matin et ont conduit pendant deux heures dans le désert à bord de SUV chargés de nourriture, d’eau et de fournitures médicales. Ils n’essaient pas de contourner le travail des agents des patrouilles frontalières, mais s’efforcent de « soulager les souffrances » de migrants, offrant de la nourriture, des conseils ou même de simples gentillesses – comme du papier et des stylos avec lesquels les enfants peuvent dessiner.

Ils ont trouvé ce groupe de migrants au début d’une brèche de 15 kilomètres dans le mur frontalier, un point de chute connu pour les criminels qui trafiquent des personnes vers la frontière. Ces passages sont devenus un point d’éclair politique en Arizona, un État charnière qui pourrait jouer un rôle décisif dans les prochaines élections américaines.

Arrivés au lever du soleil, les volontaires ont rencontré 33 migrants venus de pays aussi éloignés que l’Égypte, la Turquie, le Népal et le Cameroun. Beaucoup ont refusé de partager leur nom complet avec CBC, craignant pour leur demande d’asile ou des répercussions sur leur famille restée au pays.

Des migrants assis autour d’un feu à l’aube dans le désert de l’Arizona la semaine dernière. Les migrants venaient de pays aussi éloignés que l’Égypte, la Turquie, le Népal et le Cameroun. (Ben Jamieson/CBC)

Près du feu, une jeune femme était assise sur une caisse de lait, sa fille de quatre ans endormie sur ses genoux. Grâce à un traducteur, elle a donné son nom d’Amérique et a déclaré qu’ils avaient quitté leur maison à Guanajuato, dans le centre du Mexique, il y a une semaine. Ils sont partis pour échapper à des gangs violents, a-t-elle expliqué, et essayaient de rejoindre son mari, qui se trouvait déjà aux États-Unis.

Un Rwandais de 29 ans a déclaré que son voyage de trois semaines avait été une « expérience horrible… très difficile ». Il a dit qu’il s’était enfui conscription militaire à la maison et n’a pas voulu partager son nom par souci pour la sécurité de sa famille.

Il a dit qu’il n’aurait jamais imaginé faire ce voyage.

« Vous quittez vos proches », a-t-il déclaré. « Vous ne savez pas quand vous allez les voir. »

Une jeune Mexicaine qui s’appelle Amérique, avec sa fille près de la frontière américano-mexicaine en Arizona. Elle a déclaré à CBC qu’elle fuyait la violence à la maison. (Ben Jamieson/CBC)

Des éleveurs affirment que des milliers de personnes traversent ses terres

Les migrants ont traversé la frontière vers le ranch de 20 000 hectares de Jim Chilton, qui longe la frontière sur près de neuf kilomètres, juste au sud d’Arivaca, en Arizona.

« J’ai cinq caméras activées par le mouvement… [and] Depuis, j’ai obtenu plus de 3 550 images de personnes en tenue de camouflage, portant des chaussures et des sacs à dos. [U.S] Président [Joe] Biden a été élu », a déclaré Chilton, dont les expériences à la frontière lui ont valu un parlant place au Républicain Convention nationale en juillet.

Chilton a une pile de ces chaussures en moquette, trouvées abandonnées sur son terrain. Ce sont des chaussures à enfiler avec des semelles en matériau souple qui aident à dissimuler les traces de pas. Chilton a déclaré que les autorités avaient intercepté des criminels traversant son territoire en transportant de la drogue et des armes – et que certaines de ces rencontres avaient été violentes.

« Je n’aime pas l’idée que des gens viennent dans mon ranch pour empoisonner notre peuple et l’emmener jusqu’au Canada », a-t-il déclaré, faisant référence au trafic de drogue et à la crise du fentanyl.

Les migrants qui viennent demander l’asile, quant à eux, « ne me dérangent pas autant », a déclaré Chilton.

Les Chilton, en haut, possèdent un ranch qui s’étend sur environ 20 000 hectares et longe la frontière. Ci-dessous, certaines des chaussures de tapis – portées pour dissimuler les empreintes de pas – trouvées abandonnées dans le ranch de Chilton. (Ben Jamieson/CBC)

Biden avait initialement promis une approche plus accueillante de l’immigration lors de son élection. Mais après l’augmentation des rencontres mensuelles à la frontière – atteignant 249 741 en décembre dernier – Biden a imposé nouvelles restrictions sur les demandeurs d’asile en juin. Ces rencontres a chuté de 77 pour cent — à 58 038 personnes — d’ici août, selon le Pew Research Center.

La candidate démocrate Kamala Harris visité l’Arizona le mois dernier, où elle s’est engagée renforcer les lois sur l’asile adoptées plus tôt cette année, ainsi que lutter contre le trafic de drogue.

Le candidat républicain, Donald Trump, a déclaré qu’il sécuriserait la frontière en achevant le mur qu’il a commencé à construire lors de son premier mandat – et qu’il mènerait une déportation massive de migrants sans papiers.

Chilton a déclaré qu’il priait pour une victoire de Trump.

« Il finira le mur, il creusera les tranchées et il mettra le personnel nécessaire à la frontière », a-t-il déclaré.

« Les gens qui arrivent dans le pays devraient y entrer légalement et non illégalement. »

Mark Gerrish, un agent frontalier américain, installe une pancarte avec un numéro d’urgence que les migrants peuvent appeler s’ils ont besoin d’aide. (Ben Jamieson/CBC)

Coffran, le bénévole du GVSS, pense que l’idée de terminer le mur est « idiote ».

« Il n’y a aucun moyen de fermer physiquement toute notre frontière à moins de dépenser quelques milliards de dollars supplémentaires pour le faire, en traversant les montagnes », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la plupart des migrants qu’elle rencontre dans le désert sont des familles qui cherchent à commencer une nouvelle vie et à apporter leur contribution.

« Ils ont des cadeaux à apporter à notre pays et nous avons des cadeaux à partager avec eux », a-t-elle déclaré. « La définition américaine de l’existence est la diversité. Et maintenant, nous fermons cette partie de nous-mêmes. »

Les deux partis se livrent au « théâtre politique »

De retour dans le désert, les autorités américaines arrivent et organisent les migrants en groupes. America et sa fille montent à l’arrière d’un camion et sont chassées pour commencer leur demande d’asile.

Mark Gerrish, un agent aux frontières, installe une pancarte avec un numéro d’urgence que les migrants peuvent appeler s’ils ont besoin d’aide. Il connaît le travail du GVSS et pense : « Si les gens essaient d’aider les autres, c’est généralement une bonne chose. »

« [But] Parfois, c’est compliqué ici », a-t-il ajouté. « Tout le monde ne réalise pas à quel point c’est compliqué ; ils essaient de rendre les choses plus simples qu’elles ne l’ont réellement. »

Les migrants attendent dans un véhicule de patrouille frontalière avant d’être emmenés pour déposer leur demande d’asile. (Ben Jamieson/CBC)

Vers 8 heures du matin, les bénévoles préparent les tables, les cuisinières et le café, prêts à revenir le lendemain.

Randy Mayer, qui dirige GVSS, dit qu’il trouve frustrant de ne pas pouvoir aider ces migrants, dont certains risquent d’être expulsés d’ici quelques jours.

« L’Amérique centrale pense que l’immigration est une mauvaise chose pour les Etats-Unis, et ils pensent que tout cela est dû aux criminels », a déclaré Mayer, pasteur d’une église locale.

« Mais la réalité est que tous ces gens fuient des situations vraiment difficiles. Il faudrait leur donner au moins l’opportunité de le prouver. »

Randy Mayer dirige les Samaritains de Green Valley-Sahuarita. Il ne pense pas qu’aucun des principaux partis politiques américains ne soit prêt à résoudre les problèmes à la frontière. (Ben Jamieson/CBC)

Mayer mène un travail humanitaire à la frontière depuis près de 30 ans. Il estime qu’il n’y a pas beaucoup de différence dans la façon dont les Républicains et les Démocrates abordent le problème, même si l’un des candidats s’engage davantage dans « une rhétorique laide. »

« Chaque gouvernement a mis en place davantage de militarisation, plus d’agents – et le prochain gouvernement s’appuiera sur cela », a-t-il déclaré.

« C’est juste du théâtre politique, voilà ce que c’est. Ce n’est pas une solution à quoi que ce soit et cela ne fait que rendre la vie des gens misérable. »

Mayer a souligné à quel point la traversée du désert de l’Arizona peut être périlleuse. Plus de 4 300 personnes sont mortes depuis 2000, et les restes de 114 personnes présumées tenter d’atteindre la frontière ont été découverts au cours des huit premiers mois de 2024, selon le Humane Borders à but non lucratif .

Mayer a déclaré que le GVSS avait sauvé des milliers de vies au fil des ans, mais que, d’une certaine manière, ces migrants l’avaient également sauvé.

« Ma vie a complètement changé… cela m’a adouci le cœur », a-t-il déclaré.

« Cela m’a montré que la compassion et l’amour sont une voie bien plus significative que de construire des murs et des barrières et de créer le monde autour de moi. »