Dans le dernier épisode de Celebrity Juice, alors que Holly Willoughby et Fearne Cotton reviennent pour un envoi sauvage

Les capitaines de l’équipe ORIGINAL Holly Willoughby et Fearne Cotton reviendront à Celebrity Juice pour son dernier épisode.

Cela fait cinq ans que les meilleurs amis du showbiz ont travaillé ensemble sur l’émission ITV2, avec Fearne en 2018 et Holly deux ans plus tard.

TVI

Holly Willoughby et Fearne Cotton photographiées avec l’animateur de Celebrity Juice, Keith Lemon[/caption]

Mais ils se réuniront pour le dernier hourra de Keith Lemon en disant au revoir à la comédie.

Les co-animatrices actuelles Laura Whitmore et Emily Atack seront également de la fête le 8 décembre.

Keith – l’alter ego de Leigh Francis – a déclaré : « Je l’ai déjà dit, mais ça a été la meilleure fête de tous les temps.

« Mais comme toujours, il arrive un moment où la fête doit se terminer. Ça a été les meilleurs temps et nous allons sortir avec un bang !…. bien rangé !”

EN SAVOIR PLUS SORTIR STRICTEMENT Strictly’s Ellie & Johannes DUMPED après une danse tendue – mises à jour en direct ‘DÉSAPPOINTÉ’ Matt Hancock fait grincer des dents les téléspectateurs de I’m A Celeb avec son chant

Le gang sera rejoint par des invités tels que Maya Jama, Big Narstie, Chris Ramsey, Will Mellor, Johnny Vegas et Joey Essex.

Depuis son passage au bulldozer sur les écrans en 2008, Celebrity Juice a tracé la voie de la comédie folle.

Fearne était la capitaine de l’équipe d’origine de l’émission jusqu’en 2018, date à laquelle elle a été remplacée par Paddy McGuinness, puis Melanie B.

Holly est ensuite partie en 2020, disant qu’elle voulait passer plus de temps avec sa famille.





À l’époque, Keith a déclaré: «Ce n’était pas une surprise si je suis honnête. Elle est tellement occupée, elle fait This Morning, Dancing on Ice et elle fait « Juice » depuis 12 ans. Et je pense que ce qui s’est passé, c’est que Holly et Fearne ont grandi, et pas moi.

Ils doivent y aller et faire ce qu’ils ont à faire en tant qu’adultes, mais je m’amuse toujours un mercredi soir à filmer Celebrity Juice.

La série a duré 26 séries avant qu’ITV n’appelle l’heure plus tôt cette année.

En savoir plus sur le soleil LAVAGE Quatre problèmes de santé qui pourraient être liés au fait de ne pas laver suffisamment vos draps TÊTE DE POMME DE TERRE Foodie partage une recette de pommes de terre rôties croustillantes – ce sont les meilleures que vous aurez jamais mangées

Le dernier épisode de l’histoire sera suivi d’un épisode de compilation de 60 minutes intitulé Celebrity Juice: The Last Hurrah, qui reviendra sur certains des plus grands moments des 14 dernières années, avec des contributions d’un éventail de célébrités qui ont participé à travers le programme exécuté.

Branchez-vous sur ITV2 le 8 décembre à partir de 21 h, puis regardez l’émission spéciale le 15 décembre à 22 h.