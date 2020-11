Dans le courrier du Père Noël, un aperçu des inquiétudes des enfants face à la pandémie

LIBOURNE, France (AP) – Jim, de Taïwan, a glissé un masque facial à l’intérieur de la carte de vœux qu’il a envoyée au Père Noël et marqué «Je (coeur) u.» Alina, 5 ans, a demandé dans sa lettre du Père Noël écrite avec l’aide d’un adulte qu’il veuillez utiliser la porte d’entrée lors de son arrivée, car la porte arrière est réservée à grand-maman et grand-père afin de minimiser leur risque de contamination.

Et déversant son petit cœur lourd à «Cher Père Noël», Lola, 10 ans, a écrit qu’elle souhaite «que ma tante n’ait plus jamais de cancer et que ce virus n’existe plus».

«Ma mère est une aide-soignante et parfois j’ai peur pour elle», expliqua Lola, signant sa lettre manuscrite avec: «Prends soin de toi Père Noël et des Elfes.

Le bilan émotionnel causé par la pandémie saute des pages dans le déluge de lettres «Cher Père Noël» affluant maintenant dans un bureau de poste dans le sud-ouest de la France qui trie et répond à ses courriers du monde entier.

Arrivés par dizaines de milliers, les lettres, les notes et les cartes – quelques simples gribouillis, d’autres travaux d’amour élaborés dans des stylos de couleur – révèlent des fenêtres dans l’esprit tendre de leurs jeunes auteurs et des fans adultes du Père Noël qui demandent également du répit et du bonheur. , à la fin d’une année de maladie et de tumulte.

Comme cette lettre de la jeune Zoe, qui a limité ses demandes à un lecteur de musique et à des billets de parc d’attractions parce que «cette année a été très différente des autres à cause du COVID-19».

«C’est pourquoi je ne vous demande pas beaucoup de chose (s) pour éviter l’infection», a écrit Zoe, signant «Merci! et un cœur.

En théorie, et souvent en pratique, toute lettre adressée au «Père Noël» – le français pour le Père Noël – et glissée dans n’importe quelle boîte aux lettres à travers le monde est susceptible de se diriger vers le bureau de tri de la région bordelaise qui a traité son courrier. depuis 1962. Travaillant à l’abri des regards dans les vignes, son secrétariat d’ouvriers (qui se disent «elfes») passe les mois de novembre et décembre à trancher des enveloppes ouvertes décorées de cœurs, d’autocollants et de couleurs, et à répandre la magie du Père Noël en répondant en son nom.

Dès les premières lettres ouvertes au secrétariat à partir du 12 novembre, il est rapidement devenu évident à quel point la pandémie pèse sur les enfants, explique l’elfe en chef, Jamila Hajji. Outre les appels habituels pour les jouets et les gadgets, il y avait aussi des demandes de vaccins, des visites de grands-parents, pour que la vie revienne à son état. Une lettre sur trois mentionne d’une manière ou d’une autre la pandémie, dit Hajji.

«Les enfants ont été très affectés par le COVID, plus qu’on ne le pense. Ils sont très inquiets. Et ce qu’ils veulent par dessus tout, à part les cadeaux, c’est vraiment pouvoir avoir une vie normale, la fin du COVID, un vaccin », dit-elle.

«Les lettres au Père Noël sont une sorte de libération pour eux. Toute cette année, ils ont été enfermés, ils ont été privés d’école, privés de leurs grands-pères et mamies. Leurs parents ont été occupés par la crise sanitaire et ainsi de suite. Donc, bien sûr, nous pouvons dire que les enfants mettent en mots tout ce qu’ils ont ressenti pendant cette période. “

«Nous sommes comme des thérapeutes elfes», ajoute-t-elle.

Répondant à 12 000 lettres par jour, l’équipe de 60 elfes en met de côté certaines qui les émeuvent ou attirent l’attention. Lola’s fait partie de ceux qui se sont démarqués jusqu’à présent, avec sa confession sincère au Père Noël que “cette année plus que les autres, j’ai besoin de magie et de croire en vous.” Les elfes disent que leur sentiment est que les enfants confient des inquiétudes qu’ils n’ont peut-être pas partagées avec leurs parents.

Emma Barron, psychiatre spécialisée dans la santé mentale des enfants et des adolescents à l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris, affirme que les dates marquantes, notamment les anniversaires et les fêtes comme Noël, structurent l’enfance. Au milieu de l’incertitude de la pandémie, le point d’ancrage de Noël du 25 décembre est particulièrement important pour les enfants cette année.

«Les enfants sont assez surprenants dans la mesure où ils peuvent s’adapter à beaucoup de choses», dit Barron. «Mais les rythmes, les rituels et des choses comme ça font partie intégrante de la stabilité mentale des enfants.»

Alors que les lettres affluent, il est également clair que cela va au-delà de l’enfance. Le Père Noël est également une balise pour les adultes, en lui écrivant pour la première fois depuis qu’ils sont enfants.

L’un a demandé «une pandémie d’amour». Un jeune de 77 ans a déploré que «le verrouillage n’est pas amusant! Je vis seul.” Un grand-parent a demandé au Père Noël de «dire« bonjour »à mes deux petits-enfants que je ne pourrai pas voir cette année en raison de l’état de santé.»

«Votre mission sera difficile cette année», écrit Anne-Marie, une autre suppliante adulte. «Il vous faudra saupoudrer d’étoiles dans le monde entier, calmer tout le monde et raviver nos âmes d’enfance, pour que nous puissions enfin rêver et laisser aller.”

