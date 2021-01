Attaché à un poteau sur une minuscule plate-forme en béton, un tigre adulte laisse échapper un faible gémissement alors que le gardien du zoo utilise un bâton pour le maîtriser – afin qu’un touriste puisse le caresser pour un instant.

La créature clairement perturbée se retourne et se branle, seulement pour être intimidée une fois de plus par son ravisseur – qui tire sa tête par le collier métallique autour de son cou.

Le spectacle tragique, montré dans le documentaire National Geographic Trafficked, diffusé lundi, a été filmé au zoo de Samut Prakan en Thaïlande – où Doc Antle de Tiger King a livré sept de ses propres chats en 2005.

L’éleveur de grands félins – qui figurait dans le hit Netflix de l’année dernière en tant que mentor de Joe Exotic – a déclaré que les conditions à l’attraction de Bangkok étaient «meilleures que n’importe quel zoo de Floride».

Pourtant, la journaliste Mariana Van Zeller, qui enquête sur les problèmes plus larges du trafic de tigres dans le premier épisode de la série, a été horrifiée par les traitements des animaux royaux.

A quelques mètres du tigre enchaîné, un jeune lionceau, âgé de huit semaines au maximum, est logé dans une cage à peine plus grande qu’elle.

Dans un autre petit enclos dénudé sans végétation, six autres adultes arpentent le sol dans une chaleur de 90 degrés. On est clairement aveugle d’un œil.

«La pire chose que j’ai rencontrée était le zoo de Samut Prakan», dit-elle au Sun.

«Ils ont enchaîné les tigres et les maintiennent avec un bâton pour pouvoir les contrôler.

«Les gens viennent les uns après les autres et prennent des photos avec ces tigres, visiblement maltraités, visiblement malsains, tristes et déprimés.

«C’était incroyablement déprimant pour nous et mon équipe de le regarder.»

Le documentaire révèle que les zoos en bordure de route comme celui de Doc Antle – où les visiteurs paient 400 £ pour jouer avec des petits tigres – peuvent gagner jusqu’à 800000 £ par ourson avant qu’ils ne soient trop vieux pour être caressés.

Des louveteaux arrachés aux mamans, sont passés autour des visiteurs et sont partis à quatre mois

Au Myrtle Beach Safari de Doc Antle, en Caroline du Sud, les visiteurs se pressent dans un petit coin salon en bois alors que de mignons petits tigres sont menés en laisse.

Pendant 20 minutes à la fois, les chats ludiques sont passés autour d’adultes et d’enfants enthousiastes, nourris au biberon et caressés.

Éloignées de leurs mamans à la naissance et élevées à la main pour les acclimater au contact humain, elles sont souvent revendues au bout de quatre mois lorsqu’elles deviennent trop grandes pour les fêtes de caresses.

Chose choquante, on estime qu’il y a maintenant entre 5 000 et 10 000 tigres en captivité – dépassant de loin les 4 000 laissés à l’état sauvage.

Beaucoup sont élevés dans les «zoos en bordure de route», tels que le parc de Joe Exotic et l’installation de Doc Antle.

Incroyablement, comme il n’y a pas de loi fédérale interdisant la vente de gros chats, il est plus facile d’acheter un tigre aux États-Unis que d’adopter un chien de sauvetage.

Après avoir parlé à une foule d’experts, Mariana dit qu’elle pense que les petits caresses sont cruels.

«Ces tigres sont arrachés à leur mère alors qu’ils n’ont que quelques semaines, puis ils sont passés de genou en genou et manipulés par des gens qui peuvent apporter toutes sortes de maladies», dit-elle.

«Tout expert vous dira que c’est terrible pour le bien-être et la santé de tout animal, certainement un animal qui est censé être dans la nature.»

Mais Doc Antle – qui fait actuellement face à des accusations de cruauté envers les animaux et de trafic d’espèces sauvages – affirme que la pratique de caresser est humaine, et dit que ses détracteurs répandent un «faux récit» sur les tigres captifs.

«En élevant les petits à la main, vous créez pour eux un style de vie où ils sont très à l’aise dans le monde dans lequel ils se trouvent», dit-il à Mariana.

«L’interaction avec ces petits dès le plus jeune âge crée une capacité à créer des liens avec les gens, son captif à vie.

«Il ne sera jamais à l’état sauvage. Il y a une confusion profonde qui est poussée par de faux experts.

«Je suis le SEUL qualifié dans cette activité d’élevage de petits. Les personnes dont vous parlez sont des fanatiques, des extrémistes.

Le Dr John Goodrich, directeur scientifique de l’association caritative animale Panthera, a déclaré dans le documentaire que les oursons devenaient rapidement trop gros pour être caressés. Les adultes pèsent 400 lb, ce qui coûte 10000 £ par an à nourrir.

Il a ajouté: «Après quatre mois, les petits sont trop dangereux. Que deviennent ces tigres alors, personne ne le sait vraiment.

Peu importe que ce soit un tigre ou une gerbille, aucun animal n’appartient à une cage. Joe exotique

Refusant de révéler où aboutissent la plupart de ses animaux adultes, Antle a affirmé qu’ils étaient tous allés dans des «établissements agréés».

Il a déclaré qu’un journaliste qui avait précédemment exposé les conditions terribles à Samut Prakan était « un extrémiste animal ».

Mais, dans un coup porté à Antle, même son ancien protégé Joe Exotic a changé d’avis depuis son emprisonnement de 22 ans, pour avoir tenté d’embaucher quelqu’un pour tuer sa rivale Carole Baskin.

S’exprimant depuis sa prison de Fort Worth, il a déclaré: «Je déteste avoir l’air d’un défenseur des droits des animaux, mais toute ma vision des animaux en captivité a changé depuis que je suis allé en prison.

«Si j’avais su il y a 20 ans à quoi ressemblait la vie dans une cage, je n’aurais jamais eu de zoo. Peu importe que ce soit un tigre ou une gerbille, aucun animal n’appartient à une cage.

Tigres morts vendus 37000 £

Alors que les zoos et les parcs animaliers élèvent de grands félins aux États-Unis, les fermes de tigres et les braconniers commercialisent des produits rares, du vin de tigre aux médicaments – dans le cadre d’un commerce illégal d’espèces sauvages d’une valeur de 15 milliards de livres sterling.

Il y a environ 8 000 tigres dans les seules fermes chinoises et un seul chat mort rapporte entre 22 000 et 37 000 £ sur le marché noir.

La plupart du commerce illégal se faisant dans le « Triangle d’or » entre le Vietnam et la Chine, Mariana s’est rendue au Laos, dans le centre de la région, pour enquêter sur le propriétaire du casino Zhao Wei – désigné comme un gangster par le gouvernement américain et supposé être impliqué dans la drogue. contrebande, prostitution des enfants et trafic d’espèces sauvages.

«Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles il élevait des tigres et vendait des produits de tigre dans son casino», dit-elle. «On nous avait dit l’emplacement, mais quand nous sommes arrivés, ils avaient été déplacés ailleurs.

Après avoir persuadé un local de les emmener sur le nouveau site, ils ont été confrontés à des gardes de sécurité qui ont menacé d’appeler Zhao.

«Nous avons commencé à devenir un peu nerveux», dit-elle.

«Il a été rapporté que le Laos est très corrompu et que les autorités sont dans les poches des gens qui dirigent cette enclave, alors nous avons pensé que nous allions être arrêtés, jetés en prison ou quelque chose de pire.

Craignant pour leur vie, l’équipe a décidé d’arrêter.

Les tigres pochés sont plus « puissants » et plus précieux

Pour les quelques tigres laissés à l’état sauvage, le braconnage est un énorme problème – alimenté par le marché noir lucratif.

Les produits du tigre sauvage, tels que les médicaments et les crèmes, sont considérés comme plus puissants, de sorte que les acheteurs paient plus cher un tigre braconné.

Mariana a passé du temps avec une force d’élite de rangers en Thaïlande, chargée de chasser les chasseurs et de protéger les animaux.

L’expert britannique Tim Redford, de la Freelance Foundation, lui a dit: «Les braconniers sont des gens mal payés, qui ont du mal à gagner leur vie et ils sont exploités par des intermédiaires et des piliers au sommet qui gagnent énormément d’argent.

«Les braconniers voient les fermiers (tigres) gagner de l’argent et ils en veulent une partie. C’est de l’argent très facile d’aller dans la forêt et de tirer sur un tigre ou de piéger un tigre. La demande crée donc plus de braconnage dans les forêts. »

Pour Mariana, la façon dont l’Occident traite les grands félins est plus choquante que le braconnage.

«Oui, ils abattent des tigres et les utilisent pour des parties de tigres en Asie, mais nous les élevons, afin que nous puissions gagner de l’argent et que les gens prennent des selfies avec de jolis petits bébés tigres», dit-elle.

«Nous ne nous soucions pas vraiment du bien-être du tigre tant que nous avons une photo à publier sur nos Instagram et Facebook.

«Cela m’a vraiment dérangé. À moins que nous ne changions, il ne restera plus de Tigres dans la nature de notre vivant, et c’est vraiment déprimant.

‘Honte’ américaine pour Tiger King

L’année dernière, Tiger King a mis en évidence les éleveurs controversés aux États-Unis et Mariana dit qu’elle espère soulever des questions plus larges dans son documentaire, filmé avant la diffusion du hit de Netflix.

«Je salue tout contenu disponible, y compris Tiger King, qui aide les gens à comprendre comment les tigres sont traités», dit-elle.

«Même si leur émission parle des gens et que nous les trouvons fascinants, vous ne pouvez pas regarder Tiger King sans ressentir de la honte, en tant qu’Américains, sur la façon dont les tigres sont traités dans ce pays.

«J’espère que nous pourrons faire avancer la conversation et vraiment nous concentrer sur le sort des tigres.»

