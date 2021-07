Dans le coin de Dana: les combattants ont tort de prétendre que le patron de l’UFC les exploite au-dessus de leur salaire, déclare la légende Sonnen alors qu’il claque le discours sur les blessures de McGregor

Outre les coups de pied aux mollets et les coups d’œil, le sujet du remboursement des combattants est l’un des plus brûlants du championnat MMA d’élite de nos jours.

Le farceur YouTube devenu boxeur Jake Paul, de toutes les personnes, semble être la plus grande épine dans le pied de White en la matière, aiguillonnant le multimillionnaire en faisant un don GoFundMe important au poids mouche Sarah Alpar cette semaine après qu’elle ait échoué à être en mesure de payer le camp et de se rendre à sa prochaine sortie dans l’octogone.

Tout en faisant l’éloge de Paul, le pionnier de la vieille école Randy Couture a récemment fustigé Conor McGregor en suggérant que l’Irlandais aurait pu prendre position à son apogée au milieu des années 2010 lorsqu’il est passé à la boxe pour combattre Floyd Mayweather et engranger des frais colossaux qui dépasseraient 100 millions de dollars.

Maintenant, l’ancien challenger du titre des poids moyens et mi-lourds Sonnen a donné ses deux cents, décrivant White comme « la personne qui pense que les combattants ont été exploités et que les combattants n’ont pas été assez payés. »

« Et ils essaient maintenant d’utiliser le même argument qu’il a avancé et d’agir comme s’il faisait quelque chose de mal », « The American Gangster » ajouté sur son émission YouTube Bad Guy Inc.

« Quand j’ai combattu pour la première fois à l’UFC, c’était en 2005. J’ai été payé 2 000 $ pour montrer et 2 000 $ pour gagner. Je ne pouvais pas croire combien d’argent j’avais dans ma poche quand j’ai reçu ce chèque. 2 000 $ en 2005. » a-t-il révélé.

« Le salaire minimum en ce moment est de 12 000 $. Le minimum est maintenant six fois plus élevé.

« Je donnerai deux billets à quiconque me montrera une entreprise dans le monde qui paie six fois [more] maintenant que ce qu’il payait il y a 15 ans.

« Si vous pouvez me prouver qu’ils paient au moins six fois ce qu’ils payaient il y a à peine 15 ans, je vous offrirais deux billets spectaculaires pour n’importe quel UFC. [event] vous voudriez y assister. »

Sonnen a également évoqué les rumeurs selon lesquelles McGregor pourrait souffrir d’une infection à staphylocoque connue pour affaiblir les combattants la nuit venue.

Une photo de ‘Notorious’ chevauchant un vélo seins nus en préparation de son combat de trilogie avec Dustin Poirier le week-end prochain à l’UFC 264 l’a montré avec un coude meurtri, déclenchant des rumeurs parmi les fans inquiets selon lesquelles il aurait eu un problème.

« Vous ne commencez pas, d’après mon expérience, avec une infection à staphylocoques qui progresse et tout d’un coup vous êtes hospitalisé. C’est tout de suite, » suggéra Sonnen.

« Comment pouvons-nous réaliser que Conor a le [problen] que nous haussons les épaules [over]?

« Le simple fait qu’il soit sorti, qu’il s’entraînait, enlevait sa chemise pour prendre la photo en premier lieu, me dit au moins, avec mon expérience avec le staphylocoque, qu’il a… celui [where after a] quelques jours d’antibiotiques, vous vous en débarrassez. »