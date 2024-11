Dans le choix de Young Thug d’accepter un accord de plaidoyer et de retrouver sa famille

Young Thug était assis silencieusement à la table de la défense jeudi, flanqué de ses deux avocats alors qu’il contemplait les documents devant lui. Ce fut le moment charnière du procès pénal d’une superstar du rap cela a fait tourner toute la salle d’audience dans sa direction.

Confronté au risque de passer des décennies en prison pour avoir prétendument enfreint la loi anti-racket de Géorgie, Young Thug a regardé le bureau lorsque la juge de la Cour supérieure de Géorgie, Paige Whitaker, lui a demandé de confirmer qu’il plaiderait coupable dans son complot de gang très médiatisé. affaire et lui demander de décider de sa punition.

« Suis-je mal informé ? elle a demandé. Pourtant, le rappeur restait hésitant.

Sentant le combat de Young Thug, le juge a ordonné une suspension. En privé, le Auteur-compositeur lauréat d’un Grammydont le vrai nom est Jeffery Lamar Williams, a continué à se demander avec ses avocats s’il devait accepter un plaidoyer « à l’aveugle », ce qui signifie que sa défense et les procureurs n’avaient pas réussi à négocier une peine et qu’il la laisserait plutôt au juge. Cette option n’a été envisagée qu’après que l’accusation a commis une erreur coûteuse la semaine dernière, ouvrant la porte à une éventuelle annulation du procès.

Environ 25 minutes plus tard, Young Thug est revenu dans la salle d’audience et s’est tenu devant Whitaker. Oui, il était prêt à remettre son destin entre ses mains.

En fin de compte, cette stratégie risquée a porté ses fruits dans une décision étonnante : le juge n’a pas exigé de peine de prison, ordonnant plutôt que Young Thug purge une peine de 15 ans de probation avec plusieurs conditions – mais a averti qu’il pourrait être condamné à 20 ans de détention s’il ne respectait pas ces conditions. eux.

« J’assume l’entière responsabilité de mes crimes et de mes accusations », a déclaré Young Thug, 33 ans, à Whitaker. Il a plaidé coupable à diverses accusations liées à la drogue, aux armes à feu et aux gangs, mais n’a pas contesté d’autres accusations de complot de gangs et de racket. (En ne plaidant aucune contestation, il a accepté les condamnations, mais n’a pas reconnu sa culpabilité.)

Le rappeur d’Atlanta Young Thug au palais de justice du comté de Fulton à Atlanta le 12 août, avec son avocat Keith Adams (à gauche).

Keith Adams, l’un des avocats de Young Thug, a déclaré vendredi à NBC News que son client ne savait pas quoi faire parce que certains partisans du musicien voulaient qu’il combatte les accusations jusqu’au bout.

« Sa famille voulait qu’il continue. Mais c’est un homme adulte et il a eu l’occasion d’analyser toutes les options », a déclaré Adams, ajoutant que « ce n’était pas une décision facile ».

Et il y avait la question ouverte de savoir quelle peine Whitaker pourrait imposer au rappeur.

Alors que la défense a demandé au juge une assignation à résidence, l’accusation a requis 45 ans de prison, dont 25 ans de prison et 20 ans de probation.

« Il s’agissait de savoir si nous pouvions ou non remettre notre sort entre les mains du juge », a déclaré Adams.

Le bureau du procureur du comté de Fulton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Son dossier contre Young Thug et une première liste de 26 coaccusés a été lancé sous la direction du procureur de district Fani Willis, mettant un autre projecteur sur son bureau, qui avait fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt cette année en raison de l’impasse. affaire contre l’ancien président Donald Trump sur les accusations de racket de l’État liés aux élections de 2020.

Young Thug a été accusé d’avoir dirigé un gang de rue, Young Slime Life, ou YSL, dont les membres auraient commis des actes illégaux et violents, notamment des meurtres, des vols à main armée, du trafic de drogue et des détournements de voiture. Les procureurs ont déclaré que YSL avait débuté dans un quartier d’Atlanta fin 2012, avec des membres affiliés au gang national Bloods.

De nombreux coaccusés sont emprisonnés depuis 2022, et bien que le procès ait débuté par la sélection du jury début 2023, la procédure a été bloquée après que certains d’entre eux ont conclu des accords de plaidoyer ou ont choisi de faire juger leurs affaires séparément. Depuis le début des déclarations liminaires en novembre 2023 contre Young Thug et cinq coaccusés, le procès pénal s’est intensifié. devenir le plus long de l’histoire de la Géorgie.

Mais même arriver au point d’un accord de plaidoyer aurait semblé inconcevable sans ce qui s’est passé la semaine dernière.

À la barre, le témoin à charge Wunnie Lee, un rappeur connu sous le nom de Slimelife Shawty, a été invité par l’accusation à examiner les publications sur les réseaux sociaux devant le jury. Mais Lee a reçu par inadvertance une version non expurgée d’un message faisant référence au hashtag #freequa, qui peut s’appliquer aux coaccusés. Quamarvious Nichols et Marquavius ​​Huey.

Le message a été rédigé pour le jury. Mais comme Lee faisait ouvertement référence à Qua, les procureurs ont permis au jury de présumer que les coaccusés étaient en prison, un détail qui devait être caché car considéré comme préjudiciable.

Ce faux pas en matière de poursuites était suffisamment grave pour que Whitaker ait suggéré qu’elle envisagerait une requête en annulation du procès.

Et dans les coulisses, a déclaré Adams, Whitaker a suggéré aux procureurs de « jeter un regard sérieux » et d’avoir des conversations avec les équipes juridiques des coaccusés au sujet des accords de plaidoyer.

Ils passèrent des journées entières à faire des allers-retours. Au début, Nichols a accepté un accord de plaidoyer ; puis un autre coaccusé, Rodalius Ryan ; et puis un troisième, Huey.

Adams a déclaré que lui et l’autre avocat de Young Thug, Brian Steel, souhaitaient que leur client reste pendant le procès. Adams pensait que les accords de plaidoyer étaient un moyen pour l’accusation de « sauver la face » non seulement après le faux pas de la semaine dernière, mais aussi après d’autres problèmes, notamment la récusation du procès. juge précédent en juillet.

Andrew Fleischman, un avocat pénaliste géorgien non associé à l’affaire, a déclaré que la menace d’annulation du procès mettait probablement « une tonne de pression sur les deux parties » pour parvenir à un accord.

Pour Young Thug, l’attrait de sortir en probation via un plaidoyer « aveugle » – au lieu d’attendre la fin d’un procès avec seulement la possibilité d’un acquittement – ​​était important.

Lors de la détermination de la peine de Young Thug jeudi, Steel a expliqué que même s’il était « farouchement » en désaccord avec certaines affirmations de l’accusation concernant les activités criminelles du rappeur, l’opportunité pour son client de voir ses six enfants était trop écrasante pour la laisser passer.

« Il m’a dit : ‘Je ne peux pas attendre encore trois mois s’il y a une possibilité pour que je puisse rentrer chez moi, parce que j’ai des enfants qui souffrent. J’ai des choses à faire », a déclaré Steel au juge.

Young Thug a été libéré de la prison du comté de Fulton jeudi soir. Dans le cadre de sa probation, il doit effectuer des travaux d’intérêt général, ne peut pas être en contact avec des membres de gangs affiliés et ne peut pas voyager dans la région métropolitaine d’Atlanta.

À un conférence de presse jeudi soirle père de Young Thug, Jeffery Williams Sr., a déclaré qu’il était mécontent de l’interdiction de voyager et a spécifiquement blâmé Willis. Le procureur de district brigue un second mandat démocrate lors des élections de mardi, mais Williams a déclaré qu’il soutenait sa challenger républicaine, Courtney Kramer. Aucune des deux campagnes n’a pu être contactée dans l’immédiat pour commenter.

Williams, quant à lui, a déclaré qu’il aurait aimé voir son fils blanchir officiellement son nom devant le tribunal.

«Je me sens bien qu’il rentre chez lui. Mais en même temps, je voulais toujours me battre », a déclaré Williams. « Mais c’est sa décision. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com