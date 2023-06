Dans le choc des chargeurs de VE, c’est Tesla contre tout le monde

Très bien, ce dernier n’est peut-être pas encore tout à fait au même niveau que les autres, mais c’est une bataille qui s’intensifie. Les véhicules électriques de Tesla incluent depuis longtemps un port différent de ce que la plupart des autres véhicules utilisent aux États-Unis. Mais ces dernières semaines, plusieurs constructeurs automobiles et réseaux de recharge se sont engagés à adopter la technologie de recharge de Tesla.

Ces mouvements modifient la dynamique de la bataille sur les chargeurs, d’une manière qui pourrait avoir des impacts significatifs sur la façon dont nous nous déplaçons. Examinons donc ce qui se passe avec cette rivalité, pourquoi elle est importante et ce que cela pourrait signifier pour vos futures habitudes de conduite (et de recharge).

Recharge

Tesla est connue pour son réseau de suralimentation, qu’elle a commencé à construire il y a plus de dix ans (évitant un plan précédent de construction de stations d’échange de batteries).

Aux États-Unis, il est en fait plus grand que tous les autres réseaux de ce type combinés, avec un peu plus de 19 000 chargeurs rapides installés, contre un peu plus de 15 000 chez tous les autres opérateurs. À l’échelle mondiale, Tesla exploite 45 000 superchargeurs.

Et plus tôt cette année, Tesla a annoncé qu’il ouvrirait certains superchargeurs à d’autres véhicules électriques aux États-Unis. C’était un grand changement, visant apparemment à puiser dans une partie des 7,5 milliards de dollars de financement que l’administration Biden a mis de côté pour les chargeurs publics. (Le mot clé ici est « public », ce qui ne signifie pas seulement pour les conducteurs de Tesla.)

La plupart des autres véhicules électriques vendus aux États-Unis aujourd’hui qui peuvent gérer une charge rapide sont équipés de ce qu’on appelle le port CCS (Combined Charging System), tandis que Tesla utilise sa propre technologie. Pour accueillir d’autres conducteurs dans ces stations nouvellement publiques, Tesla prévoit d’ajouter ce qu’elle appelle un Magic Dock aux chargeurs. Fondamentalement, ce sont des adaptateurs qui permettent aux chargeurs spéciaux de Tesla de se connecter aux ports CCS. Cette décision pourrait signifier que tous les conducteurs de véhicules électriques aux États-Unis auront accès à jusqu’à 7 500 chargeurs Tesla d’ici la fin de 2024.

Mais Tesla ne se contente pas d’ouvrir son réseau à d’autres véhicules. Il essaie également d’amener d’autres entreprises à utiliser sa technologie. La société a renommé son connecteur National American Charging Standard (NACS) fin 2022.

Puis, fin mai, Ford a annoncé qu’il prévoyait d’offrir une intégration qui permettrait aux véhicules électriques existants d’utiliser les superchargeurs de Tesla (y compris ceux sans Magic Dock) via un adaptateur et une intégration logicielle. Dès 2025, le constructeur automobile prévoit de proposer des véhicules avec le port de charge NACS de Tesla intégré.