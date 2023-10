Dans le chaos du Congrès, les analystes mondiaux constatent un échec et un dysfonctionnement du système américain

Commentez cette histoire Commentaire

Le tumulte de cette semaine à Washington s'est propagé au-delà de l'Atlantique. Les décideurs politiques et les analystes européens ont regardé avec les sourcils froncés le chaos qui ravage la Chambre des représentants, où un groupe de partisans de la ligne dure républicaine a incité à l'éviction du président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) mardi. Alors que la Chambre est paralysée, une nouvelle bataille sur le financement du gouvernement se profile le mois prochain, tandis que les partisans de l'effort de guerre ukrainien craignent que les législateurs de Washington ne soient pas en mesure d'autoriser de nouvelles tranches cruciales d'aide militaire.

Mais les inquiétudes nourries par les observateurs étrangers sont bien plus profondes. Ils voient un système politique américain s’engager sur la voie du dysfonctionnement et une législature de plus en plus dominée par des politiciens indifférents à la gouvernance réelle ou aux délibérations démocratiques. Et ils voient l’asymétrie de ce qui est en mouvement – ​​où le Parti républicain, redevable à l’ancien président Donald Trump et à une base trumpiste d’extrême droite, est le principal véhicule des forces déstabilisatrices qui parcourent le corps politique américain.

Le mandat de McCarthy, le premier orateur à être démis de son poste dans l’histoire de la Chambre, était un symptôme du problème. Le pacte qu’il a conclu avec la frange radicale de son parti pour accéder au pouvoir en janvier s’est avéré être sa perte. Mais, comme le souligne un éditorial du grand journal français Le Monde, le désarroi de la Chambre reflète le problème plus vaste d’une législature où le gerrymandering et la faible participation des électeurs aux primaires ont donné naissance à un groupe de législateurs qui considèrent le compromis comme un « anathème », en particulier parmi les Républicains. .

« Ce qui est en jeu va bien au-delà du sort d’un homme finalement dévoré par le tigre qu’il pensait pouvoir distancer », peut-on lire dans l’éditorial. «Il s’agit du fonctionnement institutionnel de la première puissance mondiale. … Le champ de ruines qu’est devenue la Chambre des représentants ne peut qu’inquiéter les alliés de l’Amérique et ravir ses adversaires.»

La démocratie américaine glisse vers un « autoritarisme compétitif »

Le 3 octobre, la Chambre dirigée par les Républicains a évincé le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) de la présidence, dans le cadre d’une décision menée par une minorité de son propre caucus. (Vidéo : Michael Cadenhead/The Washington Post)

Au cœur de la crise se trouve « l’infection Trumpiste ». a observé le quotidien espagnol El Pais, qui a déploré la « réhabilitation » de l’ancien président après l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, ainsi que les implications inquiétantes du fait que des dizaines de législateurs républicains ont ouvertement ou tacitement approuvé les tentatives bien documentées de Trump pour renverser le pouvoir. résultats des élections de 2020. « La corrosion a atteint le cœur du pouvoir sans autre plan que le chaos et la promotion personnelle du groupe minoritaire qui a pris la démocratie en otage », note l’éditorial d’El Pais. Il a exhorté les élites de Washington à « faire passer les institutions avant la politique ».

C’est plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que l’épisode sans précédent de cette semaine met en lumière la fragilité de ces institutions. Roland Nelles, chef du bureau de Washington de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, a écrit que la destitution de McCarthy était l’illustration d’un système qui « pourrit de l’intérieur » et soulevait de nouvelles questions sur la viabilité du modèle américain de démocratie en tant qu’inspiration pour les autres nations. « Quelle orgueil ou quelle stupidité se cache derrière l’hypothèse selon laquelle seule sa propre opinion peut apporter le salut ? » » a demandé Nelles, soulignant la démagogie des partisans de la ligne dure républicaine qui ont déclenché l’éviction de McCarthy.

Les universitaires américains mettent désormais en garde contre la manière dont les structures politiques léguées par une Constitution vieille de plusieurs siècles – y compris le collège électoral anachronique, un Sénat plus habilité que la plupart des chambres hautes des parlements bicaméraux d’autres démocraties et une Cour suprême où les juges sont nommés à vie – ont sans doute encouragé la dérive d’extrême droite du Parti républicain, où de nombreux hommes politiques semblent désormais rejeter certaines des règles démocratiques fondamentales du jeu.

« Les institutions contre-majoritaires américaines peuvent transformer des minorités autoritaires en majorités gouvernementales », ont écrit les politologues de Harvard Steven Levitsky et Daniel Ziblatt dans leur nouveau livre, « Tyranny of the Minority ». « Loin de freiner le pouvoir autoritaire, nos institutions ont commencé à l’augmenter. »

Querelles, faux pas et lutte pour gouverner : la semaine républicaine qui s’est déroulée

Dans certains milieux intellectuels de la droite américaine, on parle de plus en plus de la nécessité d’un « César rouge » – une figure quasi-autocratique qui peut purger le prétendu « État profond » et ce que la droite considère comme l’establishment technocratique libéral dominant. Trump a déjà décrit son deuxième mandat potentiel comme étant celui où il mettra essentiellement en œuvre un tel programme. L’atmosphère actuelle de stase et de chaos enthousiasme certains idéologues d’extrême droite car elle peut attiser le désir populaire de « césarisme ».

« Ce qui précède un effondrement démocratique, c’est une impasse politique et un dysfonctionnement extrême où l’on a le sentiment que rien ne peut être fait », a déclaré Ziblatt à mes collègues. «Lorsque les gouvernements ne peuvent pas répondre à de véritables crises, cela a un effet délégitimant et renforce le sentiment parmi les citoyens que nous devons recourir à d’autres moyens.»

Les analystes européens observent la situation avec un sombre fatalisme. «La situation ici terrifie les gens en Europe pour deux raisons», m’a dit Tara Varma, chercheuse française invitée à la Brookings Institution. Premièrement, en raison de son « effet immédiat sur la sécurité européenne », compte tenu du possible tarissement de l’aide américaine à l’Ukraine. Et deuxièmement, en raison d’une « crainte plus profonde que ce qui se passe aux États-Unis ne préfigure des développements en Europe », a ajouté Varma.

De l’autre côté de l’Atlantique, de nombreux parlements sont confrontés à leurs propres dysfonctionnements croissants. La fragmentation politique est une tendance courante sur tout le continent. Les partis traditionnels faiblissent face à un mélange croissant de factions, bien plus radicales et populistes les unes que les autres. L’augmentation de la partisanerie et de la polarisation fragilise les coalitions au pouvoir et rend la gouvernance encore plus difficile.

Une enquête menée par l’Open Society Foundations auprès de 36 000 personnes dans 30 pays à travers le monde a révélé un chiffre alarmant : seule une faible majorité parmi les jeunes interrogés pensait que la démocratie était préférable aux autres systèmes de gouvernement. Plus d’un tiers des personnes interrogées entre 18 et 35 ans ont déclaré qu’elles soutiendraient un dirigeant fort qui supprimerait les élections et les assemblées.