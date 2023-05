Dans le chaos de la prise de contrôle de Charlton alors que Thomas Sandgaard accepte de vendre, mais les doutes sur l’avenir demeurent

« Rendez-vous en Premier League dans deux ans.

C’est le texte que le propriétaire de Charlton Athletic, Thomas Sandgaard, a envoyé à son homologue de Crystal Palace, Steve Parish, après avoir terminé sa prise de contrôle du club en 2020.

Sandgaard est un homme d’affaires rock star autoproclamé et a fait des déclarations audacieuses lorsqu’il a repris Charlton

Avance rapide de près de trois ans… les Addicks ne sont pas plus près de sortir de la Ligue 1 que lorsque Sandgaard a rejoint et maintenant il se dirige vers la sortie.

La saison de League One s’est terminée le 7 mai et la 10e place de Charlton, à 15 points des barrages, a confirmé qu’ils joueront dans le troisième niveau pour la septième fois au cours des huit dernières saisons.

L’époque où il était un incontournable de la Premier League au début du siècle est désormais un lointain souvenir.

Alors qu’est-ce qui a mal tourné? L’homme d’affaires dano-américain Sandgaard est tombé dans le piège de trop promettre et de ne pas livrer, ne réussissant même pas à se qualifier pour les barrages pendant son mandat.

Ses promesses incluaient non seulement d’accéder à la Premier League, mais aussi au football européen au cours des 15 prochaines années.

Ces déclarations resteront insatisfaites, son séjour à Charlton se terminant dans un avenir très proche après des mois de pourparlers de prise de contrôle.

Comme l’a d’abord révélé le Presse du sud de Londresun consortium impliquant le milliardaire américain Joshua Friedman – et dirigé par l’ancien directeur de Sunderland Charlie Methven – a cette semaine fait accepter une offre d’environ 12 millions de livres sterling pour reprendre le club.

Cet accord n’inclut pas le stade, The Valley, ou leur terrain d’entraînement à New Eltham, qui restent sous la propriété de l’ancien propriétaire Roland Duchatelet.

Getty Images – Getty Duchatelet conserve toujours la propriété du terrain d’entraînement The Valley and the Sparrows Lane

Caractéristiques de Rex L’ESI a promis aux fans de Charlton un avenir radieux après avoir repris le club au début de 2020, mais tout s’est effondré

Rien n’a été simple à Charlton ces dernières années. La prise de contrôle dirigée par Methven reste soumise à l’approbation de l’EFL et avec d’autres parties manifestant toujours un intérêt, le cirque de Charlton se poursuivra probablement tout l’été.

Ce qui semble presque certain, c’est que le temps de Sandgaard est écoulé. Il a sauvé le club en septembre 2020 après la vente bâclée de Roland Duchatelet à East Street Investments [ESI] mettre les Addicks au bord de l’extinction.

L’homme d’affaires belge Duchatelet a vendu Charlton à ESI pour 1 £, mais le rachat a été jamais sanctionné par l’EFL et le groupe a échoué au test des propriétaires et des administrateurs.

Sandgaard, à son crédit, a lutté contre ESI, mais l’avenir brillant que les fans de Charlton espéraient était loin.

Duchatelet n’est cependant pas oublié depuis longtemps, car il a toujours son emprise sur les principaux atouts du club.

L’une des nombreuses promesses de Sandgaard était de ramener le stade et le terrain d’entraînement sous la propriété du club, mais cela reste une chimère.

parlerSPORT Sandgaard a visité les studios talkSPORT en 2020 et a exprimé ses ambitions

Charlton a été contraint de quitter The Valley dans les années 1980, partageant le terrain à Selhurst Park et Upton Park, avant de revenir en 1992, et les souvenirs de la lutte pour avoir une maison sont encore frais pour une génération de fans. Un qu’ils n’avaient jamais envisagé de refaire, mais cette menace plane en arrière-plan.

Sandgaard a négocié un bail de 15 ans, mais l’incertitude autour du stade et du terrain d’entraînement est à juste titre une source d’inquiétude pour les fans. Tout nouveau propriétaire ne sera probablement pas pris au sérieux par les supporters à moins qu’il ne les rachète.

Duchatelet veut 53 millions de livres sterling pour le terrain d’entraînement The Valley and the Sparrows Lane – cela comprend 46 millions de livres sterling pour lui plus 7 millions de livres sterling dus aux anciens administrateurs.

En 2020, Sandgaard est apparu complètement différent de ses prédécesseurs. L’homme d’affaires rock star autoproclamé a utilisé son charisme grincheux pour essayer de vendre un rêve aux fans de Charlton.

Il était au centre de tout, de ces promesses folles à la sortie d’une « chanson de combat » appelée Addicks to Victory.

La bulle n’a pas tardé à éclater. Sandgaard a été absent des matchs, a peu de communication avec les supporters et son compte Twitter autrefois actif n’a pas été publié depuis près d’un an.

Getty Sandgaard a sorti une chanson intitulée « Addicks to Victory »

Au cours de la dernière saison, l’incertitude entourant la propriété du club a augmenté et il est devenu clair que Sandgaard voulait vendre.

L’ancien cadre de Sunderland Methven a dirigé un consortium, qui comprenait le milliardaire américain Friedman, qui semblait en pole position pour en prendre possession.

Les gens se souviennent peut-être de Methven du documentaire Sunderland ‘Til I Die Netflix comme l’homme qui a essayé de changer leur marche Stadium of Light sur la musique et a eu de nombreux moments qui ont amené les fans à le comparer à David Brent.

Une nouvelle société, SE7 Partners, a été enregistrée et Methven a dirigé les nominations chez Addicks du COO Jim Rodwell, du directeur financier Ed Warrick et du directeur technique Andy Scott en décembre 2020.

Ce groupe a également joué un rôle déterminant dans l’embauche du directeur Dean Holden après le limogeage de Ben Garner.

La perspicacité de Garner dans la vie au club était révélatrice. Les ressources apparemment promises n’étaient pas disponibles.

« Il aimait la publicité et les projecteurs, mais il est ensuite devenu plus évident que cela lui coûtait beaucoup d’argent et qu’il n’en recevait pas trop. [back]», a déclaré Garner au Times.

Un prix de 8,5 millions de livres sterling a été convenu avec le groupe Methven pour 90% du club, mais l’accord s’est effondré en février, Sandgaard affirmant qu’ils « ne se conformaient pas » à des « conditions très spécifiques ».

Les dépôts avaient été versés sur des comptes, mais le groupe Methven a reçu une lettre indiquant que l’accord était annulé.

Rodwell, Warrick et Scott ont ensuite quitté le club.

Getty Sandgaard a eu cinq managers en moins de trois ans à Charlton

Depuis lors, l’homme d’affaires américain Marc Spiegel est arrivé en tant que prochaine partie intéressée, bien que Methven ait menacé de poursuites judiciaires au sujet des revendications, les négociations avec d’autres constituaient une violation de leur période d’exclusivité.

L’ancien directeur de Portsmouth, Peter Storrie, a rejoint en conséquence le nouveau PDG et reste toujours en poste.

L’accord Spiegel a grondé en arrière-plan au cours des deux derniers mois, et des rapports suggèrent qu’il était toujours à la recherche d’investissements aussi récemment qu’en avril.

Une proposition commerciale a été divulguée sur les réseaux sociaux et a été rapidement démantelée par des fans pour des revendications sauvages telles que Londres abritant à elle seule 600 000 partisans de Charlton.

Les choses semblaient bouger à la fin du mois d’avril avec des promesses que le rachat « serait achevé cette semaine », seulement pour que ce délai soit dépassé.

Le 4 mai, le PDG Storrie a déclaré aux fans de Charlton : « Les choses sont en cours. La fête d’origine, celle de Marc Spiegel, est toujours en cours. Cela pourrait bien conclure, mais il y a d’autres parties qui ont montré un intérêt à qui Thomas parle.

talkSPORT a été informé plus tôt ce mois-ci que l’accord Spiegel s’était effondré malgré l’absence de confirmation officielle du club.

Le groupe dirigé par Methven a poursuivi ses pourparlers pour acheter Charlton et les négociations se sont intensifiées au cours des deux dernières semaines.

Getty Methven dirige le consortium qui rachète Charlton

Sandgaard, cependant, aurait également été en négociation avec d’autres parties intéressées, avec deux groupes distincts vantés.

Robert Platek, associé de la société d’investissement MSD Capital, a été lié à une prise de contrôle. Il possède déjà l’équipe de Serie A Spezia, le club portugais Casa Pia et l’équipe danoise de deuxième division Sonderjyske.

L’homme d’affaires arménien Roman Gevorkyan a également été présenté comme un candidat à ajouter à son groupe de football Noah. Il possède déjà l’équipe de Premier League arménienne FC Noah et détient des participations dans l’équipe hongroise Debreceni VSC, l’équipe française de Ligue 2 Paris FC et l’équipe de Serie C Sienne.

Mais le groupe de Methven est désormais en pole position pour conclure un accord. Deux offres augmentées ont été faites par le groupe, la première de 10,5 millions de livres sterling et la seconde une amélioration, qui ont été refusées par Sandgaard.

Le prix finalement convenu cette semaine est de 12 millions de livres sterling, juste en deçà de la valorisation accrue de 12,5 millions de livres sterling que Sandgaard avait attribuée au club.

Donc Sandgaard semble enfin sur le point de quitter le club, mais c’est une situation qui n’est que trop familière aux fans de Charlton. Les jours meilleurs semblent encore loin.