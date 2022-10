Dans le chaos de la conférence conservatrice après que les ministres n’ont PAS été informés du revirement fiscal de Liz Truss et découverts sur le site Web de Sun

Les ministres du CABINET étaient entassés autour de téléphones dans une suite d’hôtel somptueuse aux premières heures du lundi matin, collés au site Web du Sun.

Notre révélation explosive que Liz Truss avait abandonné son rêve controversé de supprimer le taux d’imposition de 45 pence a fait exploser la conférence du parti conservateur à Birmingham.

Liz Truss a renoncé à son rêve controversé de supprimer le taux d’imposition de 45p Crédit : Reuters

Le chancelier a été humilié par des avertissements selon lesquels son mini-budget serait rejeté par les députés Crédit : Getty

Mais notre histoire, révélée à 00h20, a été un choc pour certains des plus hauts responsables du gouvernement.

Quatre ministres du Cabinet prenaient un verre en fin de soirée lorsque notre histoire a éclaté, les laissant sans voix.

Personne du No 10 ne leur avait donné d’avertissement.

Après une journée brutale de mutilations de grosses bêtes du parti conservateur et de terribles avertissements que son mini-budget serait rejeté par les députés, la débutante PM a été contrainte à une descente humiliante.

Les anciens ministres du Cabinet Grant Shapps, Julian Smith, Michael Gove, Mel Stride et Damian Green – qui ont tous soutenu Rishi Sunak – avaient passé la journée à attiser la rébellion et étaient convaincus que plus de 40 députés soutenaient leurs préoccupations.

Sir Graham Brady, le président du puissant comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922, avait été voir une Mme Truss inquiète à 19 heures pour l’avertir qu’elle n’avait pas les chiffres pour faire passer ses plans de réduction d’impôts au Parlement – ​​malgré une majorité de 71.

Et son demi-tour strident serait un choc pour la chancelière, qui était sur le point de manger un curry de bœuf dans un restaurant haut de gamme de l’autre côté de la ville.

Il a quitté son dîner avant que son plat principal n’arrive, se précipitant pour des entretiens de crise avec Truss, qui lui a dit: “Il est temps d’arracher le plâtre.”

Après des jours de ce qu’il a appelé plus tard une “distraction massive”, il était temps d’abandonner la politique détestée – et avec elle une énorme quantité de capital politique.

Acceptant immédiatement, le chancelier a déclaré qu’une descente atténuerait l’environnement de l’autocuiseur de la conférence, qui avait été dérouté par la rangée.

Une fois à bord, on a dit à M. Kwarteng qu’il devrait être le visage de la reddition le lendemain.

Mais ce fut un coup douloureux car il avait déjà traîné son grand discours à la conférence dans les journaux du lendemain, insistant sur le fait qu’il n’y aurait pas de demi-tour et disant : « Nous devons maintenir le cap.

Montant sur scène lundi après-midi pour ce discours, un chancelier exaspéré a déclaré: “Quelle journée.”

L’humeur de certains ministres du Cabinet est au désespoir face à l’état du parti conservateur, qui risque de devenir ingérable.

Et cela, à son tour, laissera le gouvernement incapable de gouverner réellement, laissant le pays à la dérive au pire moment possible.

Il y a des mutins potentiels partout où Truss se tourne.

RIEN À PERDRE

Après 12 ans de règne conservateur, il y a plus de 50 ex-ministres limogés et aigris qui n’ont pas grand-chose à perdre.

Il s’agit d’un groupe qui comprend des députés qui ont servi sous Theresa May et qui continuent d’être enragés par sa chute du Brexit.

Ensuite, il y a les partisans de Rishi Sunak, qui apprécient le moment “Je vous l’avais dit”.

Certains pensent encore qu’il est possible de tuer Truss maintenant et de faire oindre Rishi lors d’un couronnement.

Ajoutez à cela les guerres du Brexit toujours en cours – Truss, s’étant converti de Remain, est fermement dans le collimateur de Remainiac – et c’est un mélange toxique et chaotique.

Un ministre du Cabinet a déclaré: «Ils ont pris la batte de Boris, l’ont brisée en morceaux et ont donné des morceaux aux différentes parties belligérantes pour se battre. C’est comme le seigneur des mouches.

La question qui tourne autour de Birmingham est de savoir si les différents camps rebelles vont maintenant reculer et laisser Truss essayer de stabiliser son poste de Premier ministre – ou simplement continuer?

Seuls les optimistes extrêmes pensent que le premier se produira – ce qui signifie que la plupart ou la totalité des grandes réformes de Truss pourraient être en péril.

En bref, les ministres pensent que le grand danger est que Truss dérive, incapable de faire grand-chose, alors qu’une crise du coût de la vie fait rage et que l’économie stagne.

« Tout n’est pas encore perdu », a déclaré un ministre.

« Une semaine, c’est long. Nous avons deux ans pour renverser la vapeur. Nous ne gagnerons peut-être pas les prochaines élections, mais nous pouvons au moins nous rendre compétitifs ».

Huit demi-tours du gouvernement MANIFESTE ÉLECTORAL DE 1970 DE TED HEATH Le Premier ministre conservateur a promis de réduire les dépenses publiques, mais les grèves et le chômage élevé ont entraîné une augmentation généralisée des dépenses. L’IMPÔT AXÉ EN 1991 La charge communautaire de Margaret Thatcher – surnommée Poll Tax – a conduit à des émeutes. Il a été blâmé par beaucoup pour sa chute. Le successeur John Major l’a mis au rebut. TAXE 10P EN 2007 Gordon Brown a déclenché l’indignation en se débarrassant du taux de départ de 10 pence de l’impôt sur le revenu et a été contraint de dépenser 3 milliards de livres sterling pour indemniser ceux qui avaient été touchés. AUGMENTATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ Le leader de la Lib Dem, Nick Clegg, a promis en 2010 qu’il n’augmenterait pas les frais de scolarité. Mais dans une coalition avec les conservateurs, il les a fait grimper jusqu’à 9 000 £ par an. TAXE PASTY EN 2012 Le chancelier George Osborne a tenté d’introduire une TVA de 20 % sur les plats à emporter chauds. Il y eut un tollé public. TAXE SUR LA DÉMENCE, 2017 Theresa May a dévoilé des plans qui auraient aggravé le coût des soins. Elle a été forcée d’édulcorer son plan. REPAS SCOLAIRES GRATUITS Le footballeur Marcus Rashford a mené des manifestations contre les plans visant à limiter l’accès aux repas scolaires gratuits pendant les vacances. Les députés conservateurs ont forcé un changement. NOËL ANNULÉ Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les familles pourraient se rencontrer le jour de Noël 2020 au milieu de la pandémie – seulement pour changer d’avis.