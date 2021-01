WASHINGTON – Le président Donald Trump a reconnu jeudi la victoire du président élu Joe Biden dans ses paroles les plus fortes à ce jouralors qu’il fait face à des critiques croissantes pour sa gestion de la violence qui a éclaté un jour plus tôt au Capitole américain.

« Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier », a reconnu Trumpdans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, c’est le plus proche qu’il a réussi à concéder les élections du 3 novembre. «Mon objectif est désormais d’assurer une transition de pouvoir en douceur, ordonnée et transparente. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. »

Trump n’a pas mentionné Biden par son nom ni félicité son rival, qui a présenté membres de son cabinet et se préparant à assumer la présidence alors même que Trump a, pendant des semaines, formulé des allégations sans preuves de fraude électorale pour affirmer que l’élection avait été volée. Trump n’a pas abandonné ces affirmations sans fondement dans la vidéo, mais a reconnu que la nation «venait de traverser une élection intense» et que les émotions étaient fortes.

«Les esprits doivent être refroidis et le calme restauré», a-t-il déclaré.

Trump n’a pas abordé son propre rôle dans la flambée de ces émotions et il n’a pas discuté de ses efforts pour organiser un grand rassemblement devant la Maison Blanche quelques minutes avant qu’une foule pro-Trump ne se précipite dans le Capitole. Au cours de ces remarques, le président a exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole et les a encouragés à ne pas être «faibles».

La vidéo, l’une des nombreuses que Trump a publiées depuis la Maison Blanche ces dernières semaines, était le dernier effort pour comprendre les retombées du chaos qui s’est déroulé mercredi lorsqu’une foule a attaqué le Capitole et a perturbé le décompte des votes du collège électoral. Les membres des deux partis ont critiqué les remarques du président au rassemblement.

Alors que Trump semblait céder dans ses efforts pour renverser les élections, il a laissé entendre, à la fin de la vidéo, qu’il continuait de voir un avenir en politique. S’adressant à tous ses « merveilleux supporters », Trump a promis que « notre incroyable voyage ne fait que commencer ».

Cela a marqué un retour sur Twitter pour le président, qui a été suspendu de la plate-forme de médias sociaux pendant 12 heures à la suite d’une série de tweets sur les émeutes.

La condamnation de la violence par le président était un changement majeur par rapport à ses commentaires à peine 24 heures plus tôt lorsqu’il avait dit à ses partisans de «rentrer chez eux en paix», mais les félicitait également pour leur défi. « Nous vous aimons », a déclaré Trump dans cette vidéo. « Vous êtes très spécial. »

Plus tôt mercredi, Trump a déclaré à ses partisans lors du rassemblement près de la Maison Blanche qu’il «ne concéderait jamais» tout en répétant des allégations sans fondement de fraude électorale.

« Vous ne concédez jamais là où il y a vol. »

Mais le paysage politique a considérablement changé depuis lors, les démocrates et même certains de ses anciens alliés affirmant que Trump devrait être démis de ses fonctions soit par une invocation du 25e amendement, soit par une destitution. L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, a déclaré qu’il voterait pour démettre Trump de ses fonctions s’il était toujours dans l’administration, tandis que l’ancien procureur général William Barr, autrefois l’un des plus féroces défenseurs du président, a qualifié la conduite de Trump de « trahison de son bureau ». «

Michael Sherwin, le plus haut procureur fédéral à Washington, DC, a refusé jeudi d’exclure la possibilité que Trump et d’autres puissent faire face à des accusations criminelles pour incitation à la violence.

Plus tôt jeudi, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a condamné les émeutes dans de brèves remarques de la Maison Blanche et a réitéré l’engagement de l’administration à un transfert pacifique du pouvoir le 20 janvier.

Trump dans la vidéo de jeudi a revendiqué le déploiement « immédiat » des troupes de la Garde nationale pendant les violences, mais le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain, a déclaré jeudi qu’il avait été « refusé à plusieurs reprises l’approbation » d’envoyer la garde de l’État pour aider dans la mêlée.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a publié mercredi une déclaration disant que lui et le président du comité des chefs d’état-major, le général Mark Milley, se sont entretenus séparément avec le vice-président Mike Pence et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres législateurs avant d’activer la Garde nationale de DC. La déclaration ne faisait aucune mention de Trump.