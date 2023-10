Dans le centre du Texas, des maisons sont construites avec la technologie 3D émergente

Par Noé Alcalá BachLe Texas Tribune

DESSUS ROND — Couche par couche, un bras robotique dépose des stries de béton qui s’élèvent pour devenir les murs de cinq petites locations de vacances nichées dans le coin du centre événementiel The Halles dans cette ville du centre du Texas.

Round Top n’est pas étranger aux locations à court terme. La ville de moins de 100 habitants attire les touristes pour ses événements d’antiquités et sa scène musicale en direct et compte plus de 200 locations répertoriées sur Airbnb.

Mais ces nouveaux ajouts, baptisés Casitas des Halles, représentent ce que le fondateur et PDG de Hive3D, Timothy Lankau, espère être une révolution dans la construction : des maisons imprimées en 3D construites principalement par des machines. Son entreprise basée à Houston a été lancée en 2022 et a construit six maisons.

« Il y a une sorte de crise du logement en Amérique, et je pense que c’est la crise la plus stupide que je puisse imaginer », a déclaré Lankau. « Avec toute l’ingéniosité et les ressources dont nous disposons, en tant que peuple, le fait que nous ne pouvons pas comprendre une meilleure façon de construire des murs et des toits pour que tout le monde ait une belle maison me semble tout simplement déroutante.

Bien que la technologie soit nouvelle, Lankau ainsi que d’autres personnes qui se lancent dans cette entreprise pensent que les maisons en 3D peuvent éventuellement contribuer à atténuer la crise du logement, et ce, dans le respect du climat.

L’impression 3D de structures résidentielles est encore un nouveau concept. Le premier, un Maison de 3 000 pieds carrés à Yaroslavl, en Russie, a été achevé en 2017.

Un an plus tard, une startup basée à Austin appelée Icon a présenté sa première structure imprimée en 3D dans la partie technologique de South by Southwest.

« En fin de compte, nous devions trouver des moyens de construire beaucoup plus de logements, beaucoup plus rapidement. Et nous avons opté pour l’impression 3D, en utilisant un matériau semblable au béton », a déclaré Tom vonReichbauer, directeur financier d’Icon, qui construit un lotissement entier près d’Austin en utilisant la technologie d’impression 3D. «La construction robotique avancée est la voie à suivre la plus prometteuse.»

Les murs d’une petite maison imprimée en 3D peut être intégré en moins de 24 heures, avec des délais d’impression sur les murs de grandes maisons individuelles allant de 10 à 45 jours.

La maison unifamiliale moyenne utilisant des méthodes traditionnelles prend six à huit mois pour construire, selon eXp Realty.

Une grande imprimante 3D est utilisée pour construire les murs et la structure d’une nouvelle maison dans le quartier de Wolf Ranch à Georgetown. Crédit : Julius Shieh/The Texas Tribune « Lorsque vous vous lancez dans la construction, que vous y apportez des technologies automatisées et que vous réalisez une construction robotisée, vous pouvez contribuer à réduire le délai nécessaire à la construction d’une maison », a déclaré VonReichbauer. « Vous êtes capable d’imprimer [a house] avec beaucoup moins de déchets. Si vous avez visité un chantier de construction traditionnel, vous avez constaté la quantité de déchets qui y sont produits.

Tout comme dans une construction traditionnelle, les fondations sont posées en premier. Après cela, des barres d’armature sont mises en place pour soutenir les murs intérieurs et extérieurs, qui sont imprimés sur les barres d’armature. Le bras robotique de la machine d’impression 3D dépose le ciment comme des couches de glaçage, laissant un espace creux pour le câblage électrique et la plomberie qui est ensuite rempli de béton. Une fois qu’un mur est terminé, le robot est déplacé vers le mur suivant. Les murs finis ont une texture nervurée horizontale.

Une fois les murs terminés, les ouvriers installent les portes, les fenêtres et le toit.

Hive3D et Icon utilisent tous deux des alternatives au ciment Portland : la production de ciment est l’une des plus grandes sources de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction et est responsable d’environ 8 % des émissions mondiales de CO2. par an.

Hive3D s’est associé à Eco Material Technologies, basée dans l’Utah, qui crée une gamme d’alternatives écologiques au béton appelées « ciment vert », qui comprend des cendres volantes, un sous-produit courant des centrales électriques au charbon.

Contrairement au ciment Portland, leurs mélanges ne nécessitent pas de broyage ni de chauffage du calcaire, qui représente la plupart des polluants du produit, ce qui crée 92 à 99 % d’émissions en moins, a déclaré Grant Quasha, PDG d’Eco Material Technologies.

Quasha a déclaré que le ciment vert n’a pas une empreinte entièrement neutre en carbone, car le mélange nécessite un transport jusqu’au chantier et l’électricité est utilisée pour faire fonctionner l’usine afin de mélanger les matériaux une fois arrivés, mais l’entreprise affirme en conserver plus de 6 millions. tonnes de CO2 rejetées dans l’environnement chaque année grâce à ses alternatives au ciment.

Icon propose sa propre alternative concrète appelé Lavacrète, qui, selon vonReichbauer, utilise du ciment Portland. Il a déclaré que l’entreprise cherchait des moyens de la rendre plus respectueuse de l’environnement.

Construite pour le climatEn traversant la première maison unifamiliale que Hive3D construit à Burton, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Austin et Houston, Lankau a noté que la maison était nettement plus fraîche que la température extérieure par une brûlante journée d’août – même si le climatiseur n’avait pas encore été installé.

Lankau a déclaré que les épais murs en béton cellulaire contribuent à donner aux maisons une valeur R supérieure à la moyenne, qui fait référence à la résistance d’un matériau au transfert de chaleur. Même si le Texas connaît une chaleur plus extrême, les propriétés isolantes de la construction en béton devraient garder les maisons plus fraîches à l’intérieur, ce qui peut contribuer à réduire les factures de services publics.

Lankau a ajouté que les murs en béton rendent les maisons beaucoup plus résistantes au vent et plus sûres lors d’événements météorologiques extrêmes comme les ouragans et les tornades.

« Nous préférons construire avec des formes plus courbes et des surfaces moins planes contre lesquelles le vent peut pousser. Les toits sont attachés jusqu’aux fondations et dans des barres d’armature en béton », a déclaré Lankau. « C’est une structure sérieuse en matière d’énergie éolienne. »

Les structures en béton ont également plus de chances de survivre aux inondations sans subir de dommages structurels majeurs ou d’infestation de moisissures, a déclaré Lankau. Les maisons à ossature traditionnelle nécessitent souvent une restauration importante lorsque les plaques de plâtre, l’isolation et la charpente en bois sont inondées d’eau lors d’une inondation.

De grandes imprimantes 3D sont alignées dans une zone de construction dans le quartier de Wolf Ranch à Georgetown. Crédit : Julius Shieh/The Texas Tribune « Quand vous avez ces murs en béton d’un pied d’épaisseur, ils sont à l’épreuve des balles, à l’épreuve de tout. Depuis les fondations jusqu’à la ligne de toit, tout est inorganique, donc il n’y a rien qui puisse pourrir ou se dégrader avec le temps », a déclaré Lankau. « Donc, avec le temps, cela ne devrait pas beaucoup changer, cette maison devrait avoir le même aspect aujourd’hui que dans 100 ans. »

Répondre à l’abordabilité et à la crise des abrisÀ environ 30 miles au nord d’Austin à Georgetown, Icon imprime un lotissement entier de 100 maisons appelé Wolf Ranch en collaboration avec le principal développeur basé en Floride, Lennar.

VonReichbauer a déclaré que la ville « a été incroyablement réceptive à ce que nous faisons » et que les premières maisons ont été vendues quelques jours après leur inscription.

Lennar est listant les maisons pour environ 470 000 $ à 579 000 $ ; le coût moyen d’une maison à Georgetown se situe à 459 932 $.

VonReichbauer a déclaré que l’entreprise avait également construit des maisons imprimées en 3D au Mexique avec New Story, une organisation axée sur la lutte contre la crise des abris à travers le monde.

Dans ce que New Story appelle la première communauté imprimée en 3D au monde, 10 maisons ont été construites juste à l’extérieur de Nacajuca, dans l’État de Tabasco, pour les familles financièrement nécessiteuses de la région qui ont emménagé dans ces maisons en novembre 2021.

Icon s’est également associé à Mobile Loaves & Fishes d’Austin pour construire six maisons de 400 pieds carrés dans une communauté de l’est d’Austin gérée par l’organisation à but non lucratif pour les personnes chroniquement sans logement.

Une maison modèle, l’une des premières créées avec un ciment spécialisé imprimé en 3D, au Community First ! Village pour personnes sans abri à Austin, le 19 octobre 2022. Crédit : Azul Sordo/The Texas TribuneLankau espère faire quelque chose de similaire à mesure que Hive3D se développe. Il pense que ses locations Round Top – qui vont de studios de 450 pieds carrés à deux chambres de 850 pieds carrés – peuvent servir de modèle pour la construction de logements abordables dans un État confronté à une pénurie croissante de logements.

Lankau a déclaré que Hive3D travaillerait en tant que son propre développeur si nécessaire pour s’assurer que leurs maisons sont vendues à des prix abordables et souhaite que l’entreprise vende à un large éventail de consommateurs.

« Il existe différentes tranches d’abordabilité. Il existe des logements subventionnés par le gouvernement et des logements construits uniquement pour les personnes disposant de revenus médians. Nous sommes ouverts à tout cela », a déclaré Lankau.

Cependant, James Tate, professeur adjoint d’architecture à la Texas A&M University, a exprimé son scepticisme quant à la capacité à long terme de ces entreprises à maintenir leurs prix abordables et à être compétitives sur le marché immobilier du Texas.

« Dans cet État, il n’y a aucune obligation pour les promoteurs d’avoir des logements abordables, il n’y a aucune incitation autre que les promoteurs individuels qui disent : ‘Je crois qu’il devrait y avoir des logements équitables' », a déclaré Tate. « Cet État est tout à fait disposé à permettre que la discrimination en matière de logement se produise à tout moment. »

Tate est également sceptique quant à la capacité de l’impression 3D à changer le secteur de la construction et à résoudre la crise du logement.

« En tant que chercheur et professeur de design dans une université. Je ne peux m’empêcher de ressentir le besoin d’être optimiste », a-t-il déclaré. «Mais j’en sais assez sur l’histoire de l’architecture et de la construction. Dans chaque tentative qui a été faite pour relever nos défis en matière de logement, lorsque nous faisons un pas en avant, un autre défi surgit… tous les biens immobiliers et immobiliers sont soumis aux forces du capitalisme.

Todd Wiseman a contribué à cette histoire.

Cet article a été initialement publié dans La Tribune du Texas à https://www.texastribune.org/2023/10/06/texas-houses-3D-printers-climate/.

«Imprimer un lieu de vie : dans le centre du Texas, des maisons sont construites avec la technologie 3D émergente» a été publié pour la première fois par The Texas Tribune, une organisation médiatique non partisane et à but non lucratif qui informe les Texans – et dialogue avec eux – sur la politique publique, la politique, le gouvernement et les questions à l’échelle de l’État.

