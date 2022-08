Dans le centre de Terre-Neuve, les gens disent qu’ils sont prêts – mais pas paniqués – alors que les incendies continuent de brûler

Charlotte Foster dit que l’état d’urgence à Grand Falls-Windsor est éprouvant pour les nerfs. (Darrell Roberts/CBC)

Charlotte Foster campait samedi lorsqu’elle a appris que sa ville, Grand Falls-Windsor, était en état d’urgence.

“Je suis rentré directement à la maison pour tout emballer au cas où, car on ne sait jamais si le vent peut tourner”, a déclaré Foster à CBC News lors d’une interview lundi.

Depuis des semaines, deux incendies de forêt brûlent hors de contrôle près de Bishop’s Falls et de Grand Falls-Windsor. Les incendies se sont intensifiés au cours du week-end, en partie à cause des conditions chaudes, sèches et venteuses – et aussi de l’imprévisibilité du comportement des incendies.

C’est cette situation incertaine que Foster qualifie d’énervante.

“Beaucoup d’anxiété. Beaucoup d’anxiété”, a-t-elle déclaré. “En même temps, nous devons rester calmes et tout, n’est-ce pas? J’espère que tout ira bien”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré samedi l’état d’urgence pour Bishop’s Falls, Grand Falls-Windsor et la péninsule de Connaigre, et a ajouté la ville de Botwood dimanche.

“C’est hyper effrayant”

Madison Antle, qui vit à Bishop’s Falls, a déclaré qu’elle avait eu des conversations avec des amis et des membres de sa famille pour savoir où aller s’ils devaient fuir. Si un ordre d’évacuation arrive, elle se dirigera vers le manteau est de l’île pour rester avec des amis.

“Les vents changent tout le temps, donc les gens sont vraiment sur leurs gardes et ils ne savent pas à quoi s’attendre”, a-t-elle déclaré. “C’est super effrayant.”

Madison Antle dit qu’elle est prête à se rendre sur la côte est de Terre-Neuve et à rester avec des amis si un ordre d’évacuation arrive. (Darrell Roberts/CBC)

Antle déménage à Toronto pour l’école cet automne, mais a déclaré qu’elle était prête à partir plus tôt si nécessaire.

Alan Noftall, un résident de Grand Falls-Windsor, a déclaré que la situation avait commencé à devenir réelle après avoir regardé l’annonce de l’état d’urgence par le premier ministre Andrew Furey samedi soir. Dans la vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, Furey a décrit les incendies comme les pires que la province ait connus depuis 1961 et a déclaré qu’un ordre d’évacuation n’était pas imminent, mais que les gens devraient être prêts à partir à tout moment.

Noftall a déclaré que les habitants de Grand Falls-Windsor étaient nerveux.

“Je pense que les gens sont incrédules”, a-t-il déclaré. “Nous avons déjà eu des incendies près de la communauté, mais rien d’aussi majeur.”

Alan Noftall dit qu’il espère que la situation des incendies de forêt s’améliorera, mais il est prêt à se diriger vers la côte ouest de l’île. (Darrell Roberts/CBC)

Noftall a dit qu’il avait fait ses valises et qu’il savait où il irait s’il devait partir – “comme on dit : ‘go west young man'”.

“Assez bonne forme”

À Bishop’s Falls, Bill Milley a déclaré que la communauté se portait relativement bien et se réunissait pour aider. Il est membre du Lions Club local, qui s’efforce de recueillir des fonds et d’aider les voyageurs bloqués par la fermeture en cours de l’autoroute Bay d’Espoir.

Bill Milley est membre du Bishop’s Falls Lions Club, qui aide les voyageurs bloqués en raison de la fermeture de l’autoroute Bay d’Espoir. (Katie Breen/CBC)

La route, un lien vital avec la péninsule de Connaigre, a été fermée pour une quatrième journée consécutive lundi, des responsables avertissant qu’une paire d’incendies près de l’autoroute et que Paradise Lake s’était développée – bien qu’ils n’aient pas fusionné, comme on le craignait au cours de la fin de semaine. Central Health a déplacé certains patients et résidents de soins de longue durée au cours du week-end en raison de l’épaisse fumée, qui a également entravé les efforts de lutte contre l’incendie.

Mais il y a eu de bonnes nouvelles pour la région lundi – Environnement Canada a levé son avertissement sur la qualité de l’air alors que les vents se sont déplacés, chassant la fumée des villes. Il y a aussi une petite quantité de pluie prévue pour mardi.

“Nous sommes juste bénis, je suppose”, a déclaré Milley. “Quelqu’un veille sur nous – et ce n’est pas moi.”

Milley a dit qu’il pouvait être prêt à partir à tout moment, mais il espère que cela n’en arrivera pas là.

“Nous ne ressentons aucune menace ici à Bishop’s en ce qui concerne l’incendie. Seule la fumée est le problème”, a-t-il déclaré.

Milley a déclaré qu’il espérait que la marée tournerait sur la lutte contre les incendies et que les communautés pourraient revenir à la normale.

“Je pense que nous sommes en assez bonne forme en ce moment, et je ne peux que le voir s’améliorer dans les prochains jours.”