Dans le camp de Syrie, des enfants oubliés laissés pour compte par l’EI

Dans la section principale du camp, l’UNICEF et les autorités kurdes ont mis en place 25 centres d’apprentissage, mais ils sont fermés depuis mars 2020 à cause du COVID-19. Dans l’annexe, les autorités n’ont pas été en mesure de créer des centres d’apprentissage. Au lieu de cela, les enfants sont en grande partie enseignés par leurs mères, principalement avec l’idéologie de l’EI, selon des responsables de l’ONU et kurdes.