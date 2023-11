Dans le cadre d’une première, un homme reçoit une greffe d’œil entier après avoir survécu à un choc électrique à haute tension

Les chirurgiens de NYU Langone Health ont réalisé la première greffe d’œil entier au monde, une avancée révolutionnaire que beaucoup pensaient impossible.

Le patient, Aaron James, 46 ans, un vétéran militaire de Hot Spring Village, Arkansas, ne peut pas voir avec l’œil transplanté, mais il considère néanmoins l’opération comme un succès.

“Il faut commencer quelque part, et j’espère que cela lancera le bal pour les futures interventions chirurgicales”, a déclaré James dans une interview.

Aaron James avant son accident. Avec l’aimable autorisation de la famille James

En 2021, James a survécu à ce qui aurait dû être un choc électrique mortel alors qu’il travaillait comme monteur de lignes à haute tension. Son visage a accidentellement touché un fil sous tension, provoquant des blessures dévastatrices, notamment la perte de son œil gauche, de son nez et de ses lèvres. Il ne restait que des os sur sa joue gauche et son menton. Une grande partie de son bras gauche était également dépouillé jusqu’aux os.

L’opération, qui a eu lieu en mai, a duré 21 heures et a nécessité l’expertise de plus de 140 chirurgiens, infirmiers et autres professionnels de santé. En plus de la greffe de l’œil, James a également reçu une greffe partielle du visage, ce qui reste une procédure incroyablement rare, avec moins de 50 greffes de visage ayant été réalisées dans le monde depuis la première en 2005.

Le visage et l’œil donnés provenaient d’un seul donneur. L’œil n’a jamais été retiré de l’orbite du donneur et les tissus environnants ainsi que le nerf optique sont restés intacts.

Pourtant, la transplantation du nouvel œil était laborieuse. Les vaisseaux sanguins entourant l’œil sont extrêmement petits, ce qui rend difficile leur fixation suffisante pour assurer une circulation sanguine adéquate. Rebrancher le nerf optique est un autre défi. Dans le cadre de l’opération, les chirurgiens ont également injecté des cellules souches adultes dans le nerf optique de James – une autre première – pour inciter le nerf à créer de nouvelles cellules saines.

Cinq mois après l’opération de James, le flux sanguin vers la rétine, la partie de l’arrière de l’œil qui convertit la lumière en signaux électriques que le cerveau convertit en images, est un signe majeur de vitalité.

Aaron James après la greffe du visage et de l’œil entier. NYU Langone Santé

“Même si nous ne pouvons pas voir, nous avons franchi une barrière que beaucoup ne croyaient pas possible”, a déclaré le Dr Eduardo Rodriguez, directeur du programme de transplantation faciale à NYU Langone à New York, qui a dirigé l’opération. « Rien de tel n’a jamais été tenté. Il n’existe même aucune science publiée dans la littérature qui pourrait indiquer quel pourrait être le résultat d’une telle greffe.»

L’œil a également une pression normale et n’est pas douloureux.

L’infection autour du cerveau était une autre complication majeure que James a pu éviter au cours des mois cruciaux qui ont suivi la greffe.

Son corps n’a pas rejeté la greffe, ce qui constitue un exploit important : certains experts estiment que l’œil a un système immunitaire différent de celui de la peau et qu’il aurait donc pu être rejeté.

“C’est une réalisation absolument remarquable en soi”, a déclaré le Dr Joseph Rizzo, directeur du service de neuro-ophtalmologie du Mass Eye and Ear du Mass General Brigham et professeur d’ophtalmologie à la Harvard Medical School de Boston.

Plus que la vue

Rizzo a déclaré qu’il pensait qu’une greffe d’œil complète qui restaurait la vision était encore « au-delà de nos capacités pour le moment ».

“Pour qu’une personne ait une vue au niveau permettant de faire quelque chose de fonctionnel, il faudrait reconnecter un bon nombre de cellules nerveuses”, a-t-il déclaré. “Mais la complexité n’est pas seulement de savoir si certaines cellules nerveuses peuvent repousser.”

Environ 1,2 million de fibres nerveuses relient chaque œil au cerveau, et ces nerfs ne sont pas connectés de manière aléatoire. “Le point A doit être connecté au point A”, a déclaré Rizzo.

Au cours du développement du cerveau, un système complexe d’interactions forme des voies spécifiques qui relient les points de la rétine aux points du cerveau, a-t-il expliqué. Le cerveau adulte ne possède pas ces mêmes systèmes, du moins pas de manière robuste.

“Le public ne devrait pas imaginer que la vision sera restaurée à ce stade, mais d’un point de vue scientifique, même s’ils parvenaient à faire repousser un petit nombre de cellules nerveuses dans le cerveau, ce serait une réalisation révolutionnaire.” » a déclaré Rizzo, soulignant que la restauration complète de la vision, si jamais possible, est encore probablement loin de la réalité.

Rodriguez a déclaré que restaurer la vue dans l’œil gauche de James grâce à une greffe d’œil entier était un coup de pouce dès le départ, mais que la réalisation de l’opération offrait également d’autres avantages.

“Même si les paupières étaient fermées, cela donnerait une meilleure esthétique que les orbites qui ne contiennent rien”, a déclaré Rodriguez.

Aaron James avec sa fille Allie avant l’opération. Avec l’aimable autorisation de la famille James

James, qui a subi de nombreuses opérations depuis l’accident, dont une pour retirer son œil gauche endommagé à cause de la douleur, a déclaré que la greffe du visage et de l’œil entier avait « changé sa vie » pour lui.

« Je peux sortir et je ne suis vraiment plus regardé. Je ressemble à une personne normale qui marche dans la rue », a-t-il déclaré.

Avant la greffe du visage et des yeux, James ne pouvait plus goûter à cause de la perte de son nez. Il ne pouvait pas non plus manger de nourriture solide.

«J’avais juste un petit trou dans la bouche. Ma femme devait cuisiner des soupes et les réduire en purée dans un mixeur, et je devais les boire avec une paille. C’est la seule chose que je pouvais manger », a déclaré James.

James a déclaré qu’il était extrêmement reconnaissant envers le donneur et sa famille.

“Quelqu’un a dû décéder pour que cela se produise, et le donneur et sa famille, je ne peux pas imaginer devoir prendre une décision comme ils ont dû le faire, et c’est une chose à laquelle je pense tous les jours”, a déclaré James. “Je veux vraiment qu’ils sachent que je suis reconnaissant et je les remercie chaque jour.”

Rodriguez continuera de surveiller les signes de vitalité dans les yeux de James dans les années à venir.

“Vous pouvez donner un peu d’espoir à une personne et faire avancer la science”, a déclaré Rodriguez. “Cela pourrait ouvrir un nouveau chapitre qu’ils n’auraient peut-être pas cru possible.”