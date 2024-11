Dans le cadre d’une première offre du Black Friday sur Amazon, ce SSD Samsung est au prix de 0,073 $/Go

À l’heure actuelle, le SSD portable Samsung T7 Shield fait des vagues avec une offre incroyable qui ressemble au Black Friday : au prix sur Amazon de seulement 149 $ (au lieu de 284 $) pour le modèle 2 To, il s’agit d’une réduction massive de 47 % sur son prix habituel. Cette offre figure parmi les meilleurs prix enregistrés lors d’événements de vente majeurs comme la Fête du Travail et le Prime Big Deals Day plus tôt en octobre.

Le Samsung T7 est conçu pour ceux qui ont besoin de solutions de stockage robustes et efficaces. Il est à la fois étanche à la poussière et à l’eau (IP65), afin que vos données restent en sécurité même dans des environnements difficiles. Ce SSD externe robuste a été testé contre les chutes pour résister aux chutes d’une hauteur allant jusqu’à 9,8 pieds et en fait un choix idéal pour les photographes, les vidéastes et tous ceux qui voyagent fréquemment avec leurs données.

Vitesse

Utilisant la technologie USB 3.2 Gen 2, il offre des performances impressionnantes vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s et vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 000 Mo/s. Cela signifie que le transfert de fichiers volumineux ou la sauvegarde de documents importants peut être effectué en quelques secondes seulement et améliorera certainement votre productivité. L’extérieur en caoutchouc équipé de Dynamic Thermal Guard garantit que le disque reste froid pendant les tâches intensives, optimisant ainsi encore les performances.

La compatibilité est transparente avec le T7 Shield car il est livré avec des câbles USB Type C-to-C et USB Type C-to-A qui vous permettent de le connecter facilement à divers appareils, quelle que soit leur configuration de port. Cette fonctionnalité est précieuse car de nombreux nouveaux ordinateurs portables s’éloignent des ports traditionnels.

La réputation de Samsung en tant que nom de confiance dans le domaine de la technologie ajoute une valeur significative à cet achat. Alors que d’autres modèles de la série T7 bénéficient également de réductions, comme la version 1 To à 35 % de réduction et la version 4 To à 40 % de réduction,l’offre exceptionnelle reste sur le modèle 2 To à 149 $. Ce prix est non seulement compétitif, mais reflète également un niveau record pour ce produit à une époque où les consommateurs bénéficient généralement de remises importantes.

À l’approche du Black Friday, des offres comme celle-ci sur le SSD portable Samsung T7 Shield illustrent que vous n’avez pas besoin d’attendre fin novembre pour réaliser de belles économies.

