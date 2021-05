Dans le cadre d’une manifestation d’unité, des Palestiniens frappent en Cisjordanie, à Gaza et en Israël

Depuis que des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leurs maisons en 1948, ils ont été divisés non seulement par la géographie, mais aussi par l’expérience vécue.

Les manifestants se sont plutôt rassemblés sur les places centrales, agitant des drapeaux palestiniens, écoutant des discours et scandant contre la politique israélienne. À l’extérieur de Ramallah, un groupe de Palestiniens qui s’étaient rassemblés séparément des manifestants a mis le feu sur une artère principale et a ensuite échangé des coups de feu avec des soldats israéliens, ont indiqué des responsables.

Les rues étaient désertes dans les zones arabes à la fois en Israël et dans les territoires occupés, alors que les commerçants fermaient les magasins le long du front de mer à Jaffa, dans le centre d’Israël; les routes escarpées d’Umm el-Fahm, une ville arabe du nord d’Israël; et des villes de Cisjordanie comme Hébron, Jénine, Naplouse et Ramallah.

RAMALLAH, Cisjordanie – Des centaines de milliers de citoyens palestiniens d’Israël ont arrêté le travail pour la journée de mardi, tout comme d’autres Palestiniens à travers la Cisjordanie occupée et à Gaza, protestant contre la violence contre les Arabes israéliens, la campagne militaire israélienne en cours contre les militants du Hamas à Gaza et l’expulsion imminente de plusieurs familles de leurs maisons à Jérusalem-Est.

Ils étaient dispersés à Gaza, en Cisjordanie et dans tout le Moyen-Orient, ainsi que dans l’État d’Israël lui-même. Certains ont lutté sous différentes formes d’occupation militaire, tandis que d’autres ont obtenu la citoyenneté israélienne – diluant leur identité commune.

Les responsables israéliens disent que l’occupation de la Cisjordanie est une mesure temporaire jusqu’à ce qu’un accord de paix soit conclu. Et le blocus de Gaza, disent-ils, est une mesure de sécurité pour empêcher le Hamas, le groupe militant islamiste qui contrôle Gaza et s’oppose à l’existence d’Israël, d’acquérir des armes.

Le conflit israélo-palestinien Mise à jour 18 mai 2021, 16 h 35 HE Tlaib confronte Biden sur Israël, affirmant que le soutien américain permet à Netanyahu de commettre des crimes contre les Palestiniens.

Biden aurait adopté une ligne plus ferme dans son appel avec Netanyahu.

Les ministres européens des Affaires étrangères appellent massivement à un cessez-le-feu.

Ils soulignent également comment les citoyens arabes d’Israël ont le droit de voter et d’élire des législateurs, sont représentés au Parlement israélien et se lèvent souvent pour devenir juges et hauts fonctionnaires.

Mark Regev, conseiller principal du Premier ministre, a déclaré au New York Times le mois dernier: «Alléguer que les politiques israéliennes sont motivées par le racisme est à la fois dénué de fondement et scandaleux, et déprécie les menaces de sécurité très réelles posées par les terroristes palestiniens aux civils israéliens. «

Mais de nombreux Palestiniens de part et d’autre de la frontière entre Israël et les territoires occupés disent être les victimes du même système d’oppression – un système qui opère avec des degrés d’intensité variables et offre aux Arabes des degrés de liberté variables, mais cherche en fin de compte à affirmer les juifs. suprématie partout où ce système est en vigueur.

«Nous sommes une grande famille», a déclaré Enass Tinah, un chercheur de 46 ans à la manifestation de Ramallah. «C’est la même souffrance.»

Certains n’ont pas participé à la grève – y compris les agents de santé du nord d’Israël, qui estimaient avoir un besoin moral de continuer à travailler, et les résidents arabes d’Abu Ghosh, une ville à l’ouest de Jérusalem connue pour ses bonnes relations entre Arabes et Juifs.