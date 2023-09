Dans le cadre d’une course de 1,5 milliard de livres sterling pour construire le méga croiseur Icon of the Seas avec une suite de 60 000 £ ainsi que le plus grand parc aquatique et bar dans la piscine du monde

C’est le plus grand navire de croisière que le monde ait jamais vu, et l’année prochaine, il entrera dans l’histoire en partant de la Floride vers les Caraïbes.

D’un coût estimé à 1,5 milliard de livres sterling, le magnifique Icon of the Seas mesure 20 ponts de haut et pèse 250 800 tonnes brutes, soit cinq fois la taille du Titanic.

L’icône des mers est cinq fois plus grande que le Titanic Crédit : La Méga Agence

Le méga-navire comprend 20 ponts, 2 805 cabines et mesure 1 198 pieds Crédit : La Méga Agence

Le magnifique navire du Royal Caribbean possède le plus grand parc aquatique en mer au monde ainsi que le plus grand bar dans la piscine, où les clients peuvent siroter un luxueux champagne ou des cocktails artisanaux.

Il comprend également la première piscine à débordement suspendue en mer au monde, avec des chaises longues flottantes et une vue imprenable sur l’océan depuis huit étages.

Pour les familles, il y a sept autres piscines, un parc aquatique adapté aux enfants, neuf bains à remous, un mini-golf, une patinoire, une arcade et 40 bars et restaurants dont un bar karaoké.

Les plus aventureux pourront profiter du simulateur de surf, d’une tyrolienne à 154 pieds au-dessus de l’océan, d’un mur d’escalade et d’un parcours d’obstacles.

Icon, qui mesure 1 198 pieds et compte 2 805 cabines, comprend un total de huit quartiers, dont l’un vous coûtera 60 000 £ par semaine.

S’étendant sur quatre ponts, le Suite Neighborhood exclusif comprend les meilleures cabines, sa propre piscine, un jardin et un restaurant Coastal Kitchen à deux niveaux.

Son premier itinéraire de sept nuits débutera à Miami le 7 janvier et explorera Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis, puis naviguera vers Charlotte Amalie, Saint-Thomas et Perfect Day à CocoCay, aux Bahamas, avant de retourner aux États-Unis.

L’annonce de sa construction a été faite en 2016, et la première découpe d’acier a eu lieu en 2021.

Icon of the Seas est le plus grand navire de croisière du monde et sera ouvert au public l’année prochaine Crédit : La Méga Agence

La Suite Neigh’hood peut coûter aux clients jusqu’à 60 000 £ pour un séjour d’une semaine Crédit : © 2023 Royal Caribbean International

Daniel Ashville faisait partie des quelques chanceux qui ont eu la chance de voir la construction du méga navire Crédit : Disney

L’idée du navire, construit en Finlande, a été annoncée en 2016, mais la construction n’a commencé qu’en 2021. Crédit : Disney

Plus de 3 000 ingénieurs et ouvriers ont consacré des milliers d’heures pour préparer Icon of the Seas, en utilisant 12 000 km de câbles embarqués et suffisamment de câblage pour faire deux fois le tour du monde.

L’animateur de télévision Daniel Ashville, 41 ans, est entré dans les coulisses de sa construction en Finlande avec son émission National Geographic Building Impossible.

Il a déclaré au Sun : « Quand j’en ai entendu parler, je me suis demandé : comment vont-ils faire ça ? J’essayais de le démonter moi-même. S’ils construisent cette grande structure, vont-ils la construire sur place ?

« Où vont-ils le construire et s’ils ne le font pas, comment vont-ils le soulever sans dommage ? Mon esprit s’est emballé. Alors quand j’ai atterri là-bas, j’avais plein de questions.

« Chacune d’entre elles a reçu une réponse et chaque réponse a déclenché une autre question. »

« Caractère générique »

L’AquaDome est l’une des caractéristiques les plus extravagantes du navire Crédit : La Méga Agence

Fabriqué en acier et composé de 600 panneaux de verre, les ouvriers ont dû être extrêmement prudents lors de son installation sur le navire. Crédit : Disney

L’installation de l’AcquaDome, l’une de ses caractéristiques les plus attrayantes, a été l’un des éléments les plus difficiles de la construction.

Décrit comme une « oasis tranquille le jour » et un « point chaud animé » la nuit, les clients peuvent admirer une vue panoramique sur l’océan et s’émerveiller devant sa cascade de 55 pieds de haut qui plonge sur une scène.

Il abrite des restaurants, des bars et l’Aqua Theatre qui accueille les spectacles de la compagnie de croisière.

L’AquaDome a été construit en acier et 600 panneaux de verre et mesure 82 pieds de haut sur 164 pieds de large, et son processus d’installation a nécessité des heures de planification minutieuse.

Il a dû être soulevé sur un énorme portique de 1 200 tonnes sur le navire et déplacé avec précaution mais rapidement, les ingénieurs étant prudents quant au fait qu’une forte rafale de vent pourrait faire briser la structure en verre.

Daniel, qui a été témoin de ce moment angoissant, a déclaré : « Chaque seconde m’a semblé une heure. Je le regardais et je pouvais le voir s’élever et il a fallu des années pour se relever.

« Mais quand il a été monté sur le portique et qu’il a commencé à bouger, il a vraiment démarré.

« Je mesure 6 pieds 5 pouces et j’ai de longues jambes et je n’ai pas pu le suivre quand il a réellement commencé à bouger. Et il a considérablement ralenti lorsque nous avons commencé à le mettre en place.

« C’était comme si vous étiez sur le qui-vive à chaque seconde, mais en même temps, vous êtes excité et vous essayez également de rester calme. Vous ne voulez pas être cette personne qui saute de haut en bas quand tout le monde essaie de se concentrer. Vous devez rester concentré et faire votre travail.

L’installation de l’AquaDome a été l’un des aspects les plus éprouvants de la construction. Crédit : Disney

Daniel dit que « chaque seconde semblait être une heure » lors de l’installation de l’AquaDome du navire Crédit : royalcaribbeanpresscenter

« Le principal facteur joker était le vent – aucun de nous ne contrôlait le vent. Lorsque nous soulevions, si le vent était devenu plus fort à partir d’un certain point, cela n’aurait plus été sûr.

« Il y avait des gens qui surveillaient constamment le vent et tous les points de levage étaient censurés. Nous levions et je pouvais sentir une rafale de vent sur mon visage et vous voyez les marqueurs et c’est comme si tout allait bien. Le mot était tolérance. Nous sommes dans la tolérance.

La rupture de la structure aurait été un désastre pour le projet car il s’agissait de l’une de ses caractéristiques les plus coûteuses.

Daniel a déclaré : « Je ne sais pas exactement combien cela a coûté mais je sais qu’il y avait beaucoup de zéros. Je ne pense pas que ma calculatrice ait suffisamment de boutons pour obtenir le montant que cela aurait pu coûter. »

Comparaisons titanesques

Les ingénieurs ont dû agrandir la cale sèche afin de construire l’énorme navire Crédit : La Méga Agence

Icon a été comparé au Titanic car les deux étaient révolutionnaires pour leur époque Crédit : La Méga Agence

Daniel a révélé que la cale sèche où le navire a été construit a dû être agrandie pour l’accueillir, car la conception était trop grande pour y tenir.

Il a déclaré : « Je pensais qu’ils auraient pu simplement faire [the ship] plus petit, mais ils ne voulaient pas qu’il soit plus petit. Il fallait que ce soit le plus grand chantier naval de Finlande, avec le plus gros navire, avec la plus grande structure en acier, en verre et en acier, et la plus grande grue. »

C’était une course contre la montre pour construire la structure à temps pour sa première expédition – un report n’a jamais été une option.

Daniel a déclaré : « Le projet avançait mais il était très maîtrisé et les équipes sur le terrain étaient très professionnelles… tout était impeccablement planifié.

« Quand il y avait des défis, les gens étaient suffisamment compétents pour travailler avec les bottes sur le terrain pour trouver des solutions presque immédiatement. »

Le navire est propulsé au gaz naturel liquéfié qui fait fonctionner six moteurs, générant 67 500 kW (90 520 ch) de puissance.

Lorsque la nouvelle de sa construction a été annoncée, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à le comparer au malheureux Titanic qui a coulé lors de son voyage inaugural le 14 avril 1912.

Les deux navires étaient révolutionnaires pour leur époque, et l’une des questions les plus fréquemment posées sur Internet était de savoir si l’Icône des Mers pourrait un jour subir un sort similaire – mais Daniel ne pense pas que ce soit une comparaison juste.

Certaines des caractéristiques incroyables d’Icon incluent le plus grand bar dans la piscine en mer et une piscine à débordement. Crédit : La Méga Agence

« D’après ma compréhension de la taille du Titanic, il est beaucoup plus grand et construit d’une manière complètement différente », dit-il.

« Les ingénieurs d’aujourd’hui apprennent des erreurs du passé. Et ils l’ont appliqué lors de la conception.

« Ils font tout ce qu’ils peuvent pour éviter que cela se produise. J’ai vu l’épaisseur de l’acier et j’ai vu 500 soudeurs travailler à fond jour et nuit.

« J’ai parcouru les différents compartiments du navire. Si le pire devait arriver, tout le monde aurait des moyens de sortir en toute sécurité. Ils ont des radeaux de sauvetage, ils ont des canots de sauvetage et tout ce dont ils ont besoin.

« Alors peut-être ne comparons-nous pas l’Icône des mers à quelque chose qui se trouve au fond de la mer. »

Building Impossible avec Daniel Ashville est diffusé le jeudi à 20h à partir de septembre 14 sur National Geographic.

Daniel dit que des travaux d’ingénierie ont été effectués pour assurer la sécurité de tous les passagers Crédit : Disney

Il possède le plus grand parc aquatique en mer du monde et huit quartiers Crédit : © 2023 Royal Caribbean International