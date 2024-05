Dans le cadre d’un vaste exercice militaire américain en Afrique pour contrer le terrorisme et l’influence croissante de la Russie et de la Chine

Tamale, Ghana — Sur le tarmac poussiéreux de l’aéroport de Tamale, dans le nord du Ghana, des agents militaires spéciaux venus de toute l’Afrique se déplacent furtivement. Des coups de feu retentissent alors qu’ils convergent vers l’aéroport et appréhendent des militants armés qui le retiennent en otage.

Il ne s’agit pas d’une véritable attaque, mais simplement d’un des exercices de « Flintlock », le premier événement de formation antiterroriste de l’armée américaine en Afrique, qui en est maintenant à sa 20e année.

Des équipes d’opérations spéciales du Commandement militaire américain pour l’Afrique, ainsi que des alliés de l’OTAN, mènent des exercices aux côtés de soldats de pays tels que le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Tchad, la Mauritanie, le Nigeria, la Libye et le Maroc.

Lors de l’exercice auquel CBS News a assisté, les forces d’élite sauvaient des otages lors d’une simulation d’attaque contre un aéroport. Il s’agit d’un scénario bien réel dans la vaste région d’Afrique du Nord connue sous le nom de Sahel, considérée comme l’épicentre de la lutte mondiale contre les franchises de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda.

Une carte montre la région du Sahel qui s’étend sur le continent nord-africain. Getty/iStockphoto



Le Sahel s’étend de la Mauritanie à l’ouest en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, jusqu’à l’Érythrée et Djibouti sur la côte est de l’Afrique, et il abrite les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers au monde.

Le Ghana est l’un des rares pays de la région à avoir réussi à éviter la montée rapide de l’extrémisme violent, bloquant toute incursion potentielle avant qu’elle n’atteigne ses frontières.

Le général Frank Tei, des forces armées du Ghana, a déclaré à CBS News que c’était vital, car « une fois que vous permettez aux activités terroristes dans un pays particulier de s’envenimer et de s’épanouir, cet endroit peut devenir une base à partir de laquelle de nombreuses autres activités terroristes peuvent se propager à travers le pays. le globe. »

C’est exactement ce que craignent les États-Unis et qu’ils tentent de prévenir.

Le commandant adjoint de l’AFRICOM, le lieutenant-général John Brennan, a déclaré à CBS News que l’exercice Flintlock ne visait pas seulement à entraîner les forces africaines à se défendre et à combattre le terrorisme.

« Nous proposons des choses qui ont du sens à long terme : partager les valeurs démocratiques et instaurer l’État de droit », a-t-il déclaré.

Mais cela n’a pas si bien fonctionné au cours de la dernière décennie. Il y a eu 11 coups d’État au Sahel seul au cours de cette période, et au moins 14 dirigeants de ces gouvernements armés qui ont renversé le gouvernement ont été formés à Flintlock.

Brennan a déclaré à CBS News que l’armée traquait ces dirigeants et, bien qu’il existe des règles strictes d’engagement avec tout pays dont le gouvernement a été renversé par une junte militaire, « l’espoir est que vous gardiez le contact avec les partenaires militaires et que vous les retiriez ensuite ». loin des gouvernements dirigés par des militaires, qui ne durent jamais. »

Alors, comment les États-Unis peuvent-ils garantir que les compétences enseignées lors d’événements comme Flintlock ne soient pas ensuite utilisées comme armes et utilisées pour renverser la démocratie ?

Brennan s’empresse de souligner que l’exécution d’un coup d’État est une manœuvre politique et non militaire.

« Nous leur apprenons à protéger leurs forces au combat, puis à mener avec succès des opérations antiterroristes. Cela n’a rien à voir avec le renversement d’un gouvernement. Seules certaines des personnes que nous avons formées sont des militaires et sont impliquées dans certains des coups d’État. , » il a dit. « Mais l’histoire l’a montré… la démocratie finit par s’imposer dans de nombreux pays. »

Flintlock s’est élargi pour inclure une formation maritime, notamment la descente en rappel sur un navire de guerre en mouvement détourné par des militants armés. Les forces américaines, accompagnées de soldats italiens et néerlandais, ont mis à l’épreuve les troupes africaines sur une frégate au large des côtes ghanéennes.

Des soldats descendent en rappel sur le pont d’un navire de guerre en mouvement lors des exercices annuels d’entraînement Flintlock menés par les États-Unis pour les forces africaines, organisés cette année par le Ghana, fin mai 2024. Actualités CBS



Cet aspect des exercices est de plus en plus important, étant donné que la région du Sahel s’étend jusqu’à la mer Rouge, où les forces soutenues par l’Iran Les rebelles Houthis lancent des attaques ciblant le transport maritime international et les navires de la marine américaine.

L’opération annuelle d’entraînement Flintlock – organisée cette année par le Ghana – n’aurait pas pu avoir lieu à un moment plus crucial pour l’armée américaine, car l’influence américaine est sans doute profondément ancrée. déclin sur le vaste continent africain.

Les États-Unis font face à une concurrence féroce. La Chine propose des accords commerciaux aux dirigeants nationaux africains et la Russie offre une aide militaire, le tout avec très peu de conditions. Washington, quant à lui, a été exclu d’une ligne de front clé dans la lutte contre le terrorisme, après que les plus de 1 000 soldats de l’AFRICOM stationnés au Niger ont été retirés. ordonné de partir le pays d’ici septembre à la suite d’un coup d’État l’année dernière.

Des manifestants, certains portant des drapeaux russes, manifestent à Niamey, la capitale du Niger, pour montrer leur soutien aux dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État, le 3 août 2023. Djibo Issifou/alliance photo via Getty Images



Les États-Unis disposent de deux bases militaires au Niger, dont un centre de commandement de drones dans la ville d’Agadez dont la mise en place a coûté plus de 110 millions de dollars.

La Russie est rapidement intervenue pour exploiter le vide de pouvoir créé par le coup d’État. Mercenaires de l’ancien Groupe Wagnerdésormais appelé Africa Corps et dirigé par le gouvernement russe, est arrivé au Niger en avril.

Dans un scénario qui était encore inimaginable il y a peu, les forces russes et américaines occupent les côtés opposés de la même base aérienne tentaculaire.

Cela a sonné l’alarme à Washington, et l’ambassadrice américaine au Ghana, Virginia Palmer, a souligné à CBS News que les nations africaines devraient comprendre que l’offre russe de forces de sécurité n’est pas totalement sans conditions.

« Il est important que nos partenaires africains comprennent que ce que proposent les Russes est peut-être une protection du régime – ce n’est certainement pas une sécurité nationale », a déclaré Palmer.

Elle a ajouté que les pays africains paient pour les services offerts par Moscou, et à un coût « extraordinairement élevé ».



Comment le groupe russe Wagner exploite l’Afrique pour financer la guerre en Ukraine 05:24

Le Niger est riche en uranium, qui peut être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Ce que la Russie propose, c’est Du muscle militaire en échange de richesses minièresmais contrairement aux États-Unis, l’accord ne comporte aucune question potentiellement délicate en matière de droits de l’homme.

« Mais le temps nous dira que cette décision n’est probablement pas la bonne », a déclaré Brennan. « Donc, vous ne donnez pas de glace à vos enfants tous les soirs parce qu’ils en ont envie, n’est-ce pas ? Vous leur donnez des légumes, vous leur donnez des épinards, des choses qui sont bonnes pour eux… la gratification instantanée n’est probablement pas une recette pour réussir. «

La loi américaine restreint la fourniture d’une aide militaire aux forces armées soupçonnées d’être coupables de violations des droits de l’homme, mais de nombreux dirigeants du continent accusent Washington d’appliquer deux poids, deux mesures – affirmant que les États-Unis suspendent leur aide à certains pays africains tout en accordant à Israël des milliards de dollars malgré la condamnation mondiale de ses actions dans le guerre à Gaza.



La Maison Blanche affirme que l’attaque meurtrière de Rafah n’a pas franchi la « ligne rouge » de Biden pour Israël 04:47

C’est une accusation que Brennan conteste.

« Je ne pense pas qu’il y ait deux poids, deux mesures », a-t-il déclaré à CBS News. « Je peux vous dire nos valeurs et les personnes avec lesquelles nous collaborons – même après des coups d’État – nous sommes toujours en mesure de les influencer. »

Les pays africains affirment qu’ils n’ont pas seulement besoin de formation, mais aussi de ressources et d’équipements militaires modernes s’ils espèrent contrer la montée de l’extrémisme.

Brennan a souligné que les États-Unis portent en eux le poids de l’ensemble de l’alliance de l’OTAN, contrairement à leurs concurrents, mais il a reconnu que Washington doit « être capable de fournir des ressources appropriées à nos partenaires et d’élargir réellement leurs relations avec eux… pour contribuer à rendre l’Afrique prospère ». , gratuit et un partenaire de choix. »

Avec Flintlock, les États-Unis promettent des investissements à long terme sur le continent africain. Mais cette stratégie de sécurité à long terme est en concurrence pour les partenariats africains dans un contexte de menace terroriste en croissance rapide, sur un champ de bataille peuplé d’acteurs malveillants.

Plus de CBS News