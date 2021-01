Des responsables ont déclaré vendredi que le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller, avait ordonné le redéploiement du navire en partie comme un signal de «désescalade» à Téhéran pour éviter de tomber dans une crise pendant les jours de déclin du président Trump. Les rapports des services de renseignement américains indiquent que l’Iran et ses mandataires pourraient préparer une frappe dès ce week-end pour venger la mort du général de division Qassim Suleimani, le commandant de la force d’élite iranienne Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique.

WASHINGTON – Le Pentagone a brusquement renvoyé le porte-avions Nimitz du Moyen-Orient et d’Afrique malgré les objections des principaux conseillers militaires, marquant le renversement d’une stratégie de flexion musculaire d’une semaine visant à dissuader l’Iran d’attaquer les troupes et diplomates américains dans le golfe Persique .

Les critiques ont déclaré que les messages mitigés étaient un autre exemple de l’inexpérience et de la prise de décision confuse au Pentagone depuis que M. Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark T.Esper et plusieurs de ses principaux collaborateurs en novembre, et les a remplacés par M. Miller, un ancien Blanc. Aide de la maison à la lutte contre le terrorisme et plusieurs loyalistes de Trump.

« Cette décision envoie au mieux un signal mitigé à l’Iran et réduit notre gamme d’options précisément au mauvais moment », a déclaré Matthew Spence, un ancien haut responsable politique du Pentagone au Moyen-Orient. «Cela remet sérieusement en question la stratégie de l’administration.»

L’ordre de M. Miller a annulé une demande du général Kenneth F. McKenzie Jr., le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, d’étendre le déploiement du Nimitz et de garder à portée de main sa formidable aile d’avion d’attaque.

Au cours des dernières semaines, M. Trump a menacé à plusieurs reprises l’Iran sur Twitter et, en novembre, de hauts responsables de la sécurité nationale ont écarté le président d’une frappe préventive contre un site nucléaire iranien. On ne sait pas si M. Trump était au courant de l’ordre de M. Miller de renvoyer le Nimitz chez lui.

Le Pentagone et le commandement central du général McKenzie avaient diffusé pendant des semaines plusieurs démonstrations de force pour avertir Téhéran des conséquences de tout assaut. Le Nimitz et d’autres navires de guerre sont arrivés pour fournir une couverture aérienne aux troupes américaines qui se retiraient d’Irak, d’Afghanistan et de Somalie. L’armée de l’air a envoyé à trois reprises des bombardiers B-52 pour voler à moins de 60 miles de la côte iranienne. Et la Marine a annoncé pour la première fois en près d’une décennie qu’elle avait commandé un sous-marin tirant des missiles Tomahawk dans le golfe Persique.