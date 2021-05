Dans le cadre d’un procès antitrust, Tim Cook soutient qu’Apple ne fait pas de mal aux fabricants d’applications

Tim Cook a pris la barre lors d’un procès pour la première fois en tant que directeur général d’Apple vendredi et a défendu son entreprise contre les accusations selon lesquelles elle avait nui aux fabricants d’applications pour augmenter ses bénéfices, un moment majeur dans les efforts d’Apple pour repousser un examen de plus en plus minutieux de son pouvoir. M. Cook a passé la première partie de vendredi matin à répondre aux questions amicales d’un avocat d’Apple dans son procès contre Epic Games, créateur du jeu populaire Fortnite. Epic poursuit Apple pour, selon Epic, la création et le maintien d’un monopole avec son App Store. Pendant un peu plus d’une heure, l’avocat d’Apple a conduit M. Cook à travers un certain nombre de domaines de contrôle différents auxquels Apple avait été confronté, lui permettant de présenter l’explication d’Apple sur les raisons pour lesquelles il faisait des affaires d’une certaine manière – et pourquoi cela ne nuisait pas aux développeurs. Il a témoigné qu’Apple faisait face à une forte concurrence, qu’elle avait investi considérablement dans l’App Store pour protéger les utilisateurs et qu’elle avait réduit ses frais de boutique d’applications pour de nombreux développeurs. Il a déclaré que les règles strictes d’Apple pour les applications visaient à créer un environnement sûr pour les utilisateurs d’iPhone et que les commissions qu’il collectait sur certains développeurs aidaient à financer l’investissement d’Apple dans l’App Store. «Il y a un conflit entre ce que le développeur peut souhaiter et ce que le consommateur peut souhaiter», a-t-il déclaré.

Le témoignage de M. Cook devait plafonner le procès fédéral de trois semaines au centre-ville d’Oakland, en Californie. Le procès portait sur le contrôle serré d’Apple sur l’App Store et la commission de 30% qu’il prend sur les ventes de la plupart des produits numériques et des abonnements. L’issue du procès, qui doit être décidée par la juge Yvonne Gonzalez Rogers du tribunal de district américain du district nord de la Californie, pourrait maintenir la domination d’Apple sur le marché des applications de 100 milliards de dollars ou la renverser. Une victoire épique revigorerait également la lutte antitrust contre Apple. Les régulateurs fédéraux et étatiques examinent le contrôle d’Apple sur l’App Store, et l’Union européenne a récemment accusé Apple d’avoir enfreint les lois antitrust sur les règles et les frais de ses applications. Apple fait face à deux autres poursuites fédérales au sujet de ses frais d’App Store – l’une des développeurs et l’autre des propriétaires d’iPhone – qui demandent le statut de recours collectif. Le procès – tout en dérivant dans les discussions sur la vision d’Epic pour un «métaverse» et sur la question de savoir si une banane est parfois juste une banane – a également rappelé les défis auxquels sont confrontées les petites entreprises qui tentent de prouver que les géants de l’industrie tirent parti de leur pouvoir de manière injuste. chemin. Les avocats d’Epic ont fait valoir qu’Apple avait créé un «jardin clos» dans son App Store tout en étouffant l’innovation avec des règles strictes, en nuisant aux développeurs d’applications en facturant des frais excessifs et en rendant la vie difficile aux utilisateurs avec ses politiques financières. La société souhaite également avoir la possibilité d’avoir sa propre vitrine numérique chez Apple.

Les avocats d’Apple ont fait valoir qu’Apple était un bon partenaire pour les fabricants d’applications et avait maintenu ses politiques relatives aux applications au nom de la sécurité et de la confidentialité.

De nombreux détails sur les communications internes d’Apple se sont répandus – y compris les craintes de Steve Jobs selon lesquelles Apple perdrait le marché du stockage en nuage au profit de Google – mais la société a catégoriquement refusé de dire combien elle profite de l’App Store. Il est inhabituel que d’éminents dirigeants témoignent dans un procès qui conteste leur entreprise, et M. Cook, qui dirige l’entreprise la plus précieuse au monde, n’a jamais témoigné devant le tribunal en tant que directeur général d’Apple. Le témoignage de M. Cook a attiré l’attention sur ce qui devrait être l’avant-dernier jour du procès. Le juge a permis à un plus grand nombre de personnes d’Apple et d’Epic d’entrer dans la salle d’audience, ainsi que de caméras de nouvelles et de journalistes aligné à l’extérieur la cour fédérale d’Oakland attendant l’arrivée de M. Cook. M. Cook est entré dans le palais de justice par un garage souterrain plutôt que par son entrée principale, ce qui lui a permis d’éviter la file de photographes. Vers 7 h 30, les journalistes l’ont repéré en train de passer des contrôles de sécurité à l’intérieur et lui ont crié des questions. M. Cook, vêtu d’un costume gris foncé, d’une chemise blanche et d’une cravate grise, a levé la main en signe de paix. Une partie plus longue de son témoignage portait sur la rentabilité de l’App Store. Un témoin expert d’Epic avait estimé que la marge bénéficiaire d’Apple sur l’App Store était d’environ 80%. Vendredi, M. Cook a dit que c’était faux. Il a déclaré que l’App Store était rentable, mais qu’Apple n’avait pas essayé de déterminer précisément la rentabilité, en partie parce que cela serait difficile en fonction de la façon dont Apple structurerait ses coûts. Plus tard, un avocat d’Epic est revenu sur cette affirmation au début de son interrogatoire de M. Cook. L’avocat a montré à M. Cook des documents internes d’Apple suggérant que l’entreprise pourrait calculer la rentabilité de l’App Store. L’avocat a semblé essayer de montrer que M. Cook n’était pas entièrement véridique dans son témoignage. M. Cook a répété à plusieurs reprises, affirmant que les documents présentaient des chiffres incomplets.

À un autre moment, l’avocat d’Apple a interrogé M. Cook sur la concurrence d’Apple sur le marché des applications. M. Cook a déclaré qu’il pensait que les marchés numériques qui distribuaient des jeux, y compris Epic et ceux des fabricants de consoles de jeu comme Sony et Microsoft, étaient des concurrents directs de l’App Store. Cependant, a-t-il admis, « je ne suis pas un joueur. » Tout au long du procès, le juge Gonzalez Rogers a fréquemment demandé des éclaircissements sur le jargon technique et a poussé les témoins davantage sur leurs réponses. Elle a posé des questions sur la différence entre les modèles commerciaux de Fortnite, le jeu le plus populaire d’Epic, et des jeux comme Roblox et Minecraft d’autres sociétés, et a demandé comment la sécurité d’Apple par rapport à celle des sociétés tierces. Plus tôt cette semaine, elle a déclaré qu’elle n’avait pas vu beaucoup de preuves pour l’une des neuf allégations d’Epic qui accuse Apple de violer la doctrine des installations essentielles, qui interdit aux entreprises de refuser à d’autres entreprises l’accès à certains marchés. Apple a rapidement déposé une requête pour que la réclamation relative aux installations essentielles soit rejetée. Le plus grand défi pour trancher le cas peut être de définir le marché sur lequel Epic et Apple se disputent. Apple a fait valoir qu’Epic avait de nombreuses options pour la distribution de jeux, notamment des navigateurs Web, des consoles de jeu et des ordinateurs personnels. Beaucoup de ces plates-formes facturent une commission similaire à celle de l’App Store. Si le jeu est le marché, a fait valoir Apple, alors il y a de nombreux concurrents – comme Microsoft, Sony et Nintendo – et Apple ne peut pas avoir le monopole. Epic a répondu que Fortnite était plus qu’un jeu. C’est quelque chose que l’entreprise appelle le métaverse – un univers numérique infini avec des activités, des médias sociaux et même des concerts. L’argument a conduit à un débat long et détaillé sur ce qu’est réellement un jeu. Le point? Cette affaire, selon les avocats d’Epic, concerne toutes les applications mobiles, qui ne peuvent atteindre qu’un milliard d’utilisateurs de l’iPhone via l’App Store d’Apple. Le juge Gonzalez Rogers a exprimé sa frustration face à la sémantique du marché. «Un côté dira que c’est noir, l’autre dit que c’est blanc – généralement c’est quelque part dans le gris», a-t-elle déclaré la semaine dernière. Apple a fait valoir que ses frais étaient nécessaires pour maintenir la sécurité de ses clients. Les avocats de la société ont déclaré que les restrictions de l’App Store étaient protégées contre les logiciels malveillants et les violations de données pour les utilisateurs d’iPhone.