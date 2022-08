Dans le cadre d’un arrangement inhabituel, le confident d’Adams obtient les salaires de la ville et du casino

La relation de M. Adams avec l’industrie du jeu remonte à ses jours au Sénat de l’État, où il a été président du Comité des courses, des jeux et des paris. Dans ce rôle, lui et d’autres sénateurs se sont retrouvés empêtrés dans un scandale concernant l’attribution d’un contrat de loterie vidéo à Aqueduct Racetrack – le même site maintenant exploité par la société mère de Resorts World New York City, Genting.

L’inspecteur général de l’État a constaté que M. Adams et d’autres démocrates du Sénat avaient fait preuve d’un “jugement extrêmement médiocre” en fraternisant avec des lobbyistes pour le soumissionnaire retenu – une société différente – et en acceptant des contributions importantes à la campagne de personnes affiliées aux candidats. M. Adams a désavoué sa responsabilité et le prix de la société a ensuite été annulé.

Alors qu’il était président du comité, M. Adams a recueilli près de 74 000 $ en 2010 grâce aux intérêts des courses et des jeux de hasard, selon une analyse d’un professeur de la Albany Law School. M. Adams a également collecté des fonds auprès de dirigeants de casinos et de futurs propriétaires de casinos en tant que maire.

M. Levy a déclaré que le travail de casino de M. Pearson n’interférerait pas avec son travail de conseiller du maire.

“Ils se connaissent depuis environ 30 ans, depuis qu’ils étaient tous les deux dans le NYPD ensemble, mettant leur vie en jeu et servant les habitants de New York en tant qu’officiers pendant certaines des périodes les plus dangereuses de l’histoire de New York, », a déclaré M. Levy. “Tim était même dans l’une des tours qui s’est effondrée le 11 septembre et a continué à aider au sauvetage des New-Yorkais ce jour-là après être sorti des décombres.

“En tant qu’officier, et dans les années qui ont suivi son départ de la force, Tim s’est révélé être un fonctionnaire compétent et expérimenté qui a travaillé pour rendre cette ville et ses habitants plus sûrs.”