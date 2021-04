Dans le cadre d’un accord de paix, l’ancien groupe rebelle colombien FARC admet avoir enlevé des dizaines de milliers de personnes pendant le conflit

Carlos Antonio Lozada, ancien membre du groupe de guérilla, a déclaré vendredi que les FARC «Assume clairement la responsabilité des enlèvements qui ont eu lieu.»

Il a déclaré lors d’une conférence de presse que le groupe «Reconnaît explicitement les souffrances infligées de manière injustifiée aux victimes… à leurs familles, amis et bien sûr à l’ensemble de la société colombienne.»

Les FARC ont été désarmées et rebaptisées parti politique «Comunes» après avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement en 2016. En vertu de cet accord, les ex-rebelles doivent transmettre des informations sur les crimes commis pendant le conflit au tribunal de la juridiction spéciale pour la paix, qui peut leur garantir des peines moins sévères.

Selon les chefs d’accusation du tribunal, 21396 personnes ont été enlevées ou prises en otage par les FARC entre 1990 et 2015.

Le groupe marxiste-léniniste a été créé en 1964 pour exiger une propriété foncière plus équitable pendant le conflit de longue date du gouvernement avec les insurgés armés.

À son apogée, l’organisation en grande partie rurale comptait jusqu’à 20 000 personnes dans ses rangs, mais son nombre était tombé à quelques milliers au moment de son accord de paix avec le gouvernement.

Les tactiques des FARC comprenaient l’explosion d’oléoducs et d’autres infrastructures, ainsi que des enlèvements, et les membres du groupe ont également eu recours à la violence sexuelle, notamment contre les femmes et les mineurs contraints de rejoindre l’insurrection.

