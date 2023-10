Dans le cadre du week-end romantique de Kate et Rio Ferdinand à Paris pour leur quatrième anniversaire de mariage

KATE et Rio Ferdinand ont échappé aux enfants et se sont envolés pour Paris pour un week-end romantique afin de célébrer leur quatrième anniversaire de mariage.

Le couple a passé quelques rares moments seuls et s’est rendu quelques jours dans la ville de l’amour pour découvrir la magnifique capitale française.

Ils ont profité de la visite pour voir Usher présenter son spectacle Rendez-Vous A Paris à la salle de concert La Seine Musicale.

Dans une adorable vidéo, Rio, 44 ​​ans, a câliné Kate, 32 ans, dans les gradins pendant que le doux couple prononçait les paroles de la chanson d’Usher, Confessions PtII.

Le couple a également trouvé l’endroit idéal pour filmer une vidéo incontournable de la Tour Eiffel illuminée la nuit.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex et mère de deux enfants pouvait être vue habillée pour une journée de shopping avec un joli pantalon cargo et un blouson aviateur vert qu’elle a associé à un sac bandoulière vert citron.

Rio était tout aussi élégant en portant un pull rose poussiéreux et un pantalon beige avec des baskets.

Kate a partagé la galerie de souvenirs sur sa grille Instagram et les a légendés : « 48 heures à Paris .»

« Mon couple préféré », a répondu un fan aux clichés.

Un autre a déclaré : « J’adore ça ! huissier!!! C’est tellement important de prendre ce temps en couple et de faire une pause entre maman et papa.

Kate a accueilli son petit garçon Cree au monde en décembre 2020 et elle a donné naissance à sa fille Shae il y a trois mois.

Elle est également la belle-mère des trois enfants de Rio, Lorenz, 15 ans, Tate, 13 ans, et Tia, 10 ans, qu’il partage avec sa défunte épouse Rebecca.

En janvier, Kate a révélé qu’elle et l’ex-légende de Manchester United, Rio, attendaient leur deuxième enfant ensemble.

Cela vient après qu’elle ait parlé de sa terrifiante épreuve de raid chez elle dans une interview avec Lorraine sur ITV.

Le mari Rio Ferdinand a attrapé un intrus dans leur jardin et l’a retenu jusqu’à l’arrivée des flics.