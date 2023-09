Dans le cadre du sommet crucial entre Poutine et Kim-Jong Un, alors que Moscou tente désespérément de trouver davantage d’armes pour l’échec de la guerre en Ukraine

DEUX tyrans dotés de l’arme nucléaire se serrant la main sur le sol russe pourraient provoquer une vague de terreur dans les cœurs courageux de l’Ukraine.

Mais la perspective d’une rencontre entre Kim Jong-Un de Corée du Nord et Vladimir Poutine de Russie est un signe désespéré de la part de Moscou.

Poutine manque d’armes et de munitions.

Si les responsables américains ont raison, le dictateur le plus reclus du monde quittera la Corée du Nord à bord d’un train blindé pour rencontrer le dictateur le plus honni du monde dans l’est de la Russie ce mois-ci.

Il n’y aura qu’une seule chose à l’ordre du jour du Global Outcasts Club : les armes.

Poutine a désespérément besoin que Pyongyang lui vende des armes et des munitions.

Après 19 mois de massacres, les stocks d’avant-guerre de Moscou sont pratiquement épuisés. La Russie, comme l’Ukraine, s’approvisionne désespérément en obus auprès de ses alliés.

Cette guerre, comme d’autres auparavant, se résumera à des ressources : des corps chauds et de l’acier froid.

Le général Sir Richard Barrons, ancien commandant des forces conjointes britanniques, a déclaré que le conflit avait atteint un point où « les deux parties sont à court ».

Il a ajouté : « Les deux sont en train de passer des stocks à la fabrication. Vous pouvez déclencher une guerre avec les forces régulières et les moyens que vous avez en réserve, mais vous la combattez et la terminez en mobilisant la société civile, c’est-à-dire les citoyens et l’industrie.

Il a déclaré que la ruée vers les approvisionnements faisait écho à la Grande Guerre, ajoutant : « La Première Guerre mondiale a commencé à l’été 1914. Ce fut une surprise. En avril 1915, tout le monde avait épuisé toutes ses affaires et la plupart de ses forces régulières. Ils ont dû subir deux à trois ans de reconstruction.

« Pour les alliés occidentaux, il a fallu attendre 1917 pour être compétents et suffisamment grands. Nous faisons cela à nouveau.

Poutine s’est d’abord tourné vers la Chine pour reconstituer ses stocks – mais le président Xi Jinping l’a repoussé.

L’Iran était plus disposé. Téhéran a déjà envoyé à la Russie des drones kamikaze Shahed qui ont détruit les réseaux de chauffage et d’électricité ukrainiens.

La Russie a augmenté sa production nationale mais a du mal à construire ses missiles les plus avancés car elle a besoin de pièces importées de haute technologie.

L’Ukraine s’est également tournée vers ses alliés avec des demandes constantes et urgentes d’armes.

Depuis le début de la guerre, Kiev disposait de 4 500 véhicules blindés, 2 000 drones kamikaze, 600 chars, 700 canons d’artillerie lourde, 45 avions de combat et 85 hélicoptères.

Le président Volodymyr Zelensky en veut davantage, y compris des avions à réaction F-16 de fabrication américaine. Mais les stocks de l’OTAN sont également faibles.

Le Sun a révélé que la Grande-Bretagne avait donné cette année à l’Ukraine ses 30 canons d’artillerie à chenilles AS90 en état de marche.

Le chef de l’armée, le général Sir Patrick Sanders, a déclaré qu’il n’y avait « pas de meilleure cause » que de faire don d’un escadron de 14 chars Challenger 2 à ce pays déchiré par la guerre, mais a averti que cela « nous affaiblirait temporairement en tant qu’armée ».

Downing Street s’est engagé à augmenter sa production. Mais ce n’est qu’en juillet – environ 17 mois après l’invasion de l’Ukraine par Poutine – que le Premier ministre Rishi Sunak a accepté une augmentation dérisoire de 10 % de la fabrication d’obus.

L’Union européenne a promis d’acheter un million d’obus pour un milliard d’euros, mais n’a encore signé aucun contrat. Les États-Unis ont augmenté leur production, tandis que les alliés de l’OTAN, comme la Pologne, se sont tournés vers la Corée du Sud pour obtenir des centaines de chars et d’obusiers.

Un ancien général de l’OTAN a déclaré que la nécessité de disposer de stocks plus importants et d’une meilleure fabrication avait été mise en évidence par la perte d’un char britannique en Ukraine lundi.

Le général a déclaré : « Si vous combattez avec des chars, vous en aurez besoin de beaucoup parce que vous allez les perdre. » Il en va de même pour les gens.

L’Ukraine affirme que la Russie a tué 260 000 soldats depuis le début de la guerre. Mais elle compte 142 millions d’habitants et a toujours combattu tout en absorbant les pertes.

Jusqu’à présent, Moscou a hésité à ordonner une mobilisation à grande échelle, craignant une réaction négative de l’opinion publique.

Au lieu de cela, le Kremlin a recruté des violeurs et des meurtriers pour combattre aux côtés du groupe de mercenaires Wagner.

Et La Havane a annoncé avoir démasqué un « réseau de trafic d’êtres humains » visant à recruter des Cubains pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine.

Cuba est un proche allié de la Russie mais a souligné « qu’elle ne fait pas partie du conflit ».

La population de l’Ukraine ne compte qu’environ 41 millions d’habitants. Ses tranchées se remplissent de soldats professionnels, puis de vagues de volontaires patriotes.

Mais il est désormais contraint de s’appuyer sur un système de conscription obligatoire, miné par les fraudeurs et la corruption qui a forcé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, à démissionner.

Lors de mes nombreuses visites en Ukraine, je n’ai vu aucun signe de perte de la volonté de se battre.

Pourtant, une lassitude s’est installée, le président Zelensky déclarant : « Nous avons la fatigue dans les yeux, alors que les Russes n’ont que la peur. »

Il avait espéré que ses forces frapperaient vers le sud depuis Zaporizhzhia et vers la mer d’Azov et couperaient le pont terrestre russe entre Rostov et la Crimée. Cela n’est pas arrivé.

La contre-offensive de trois mois s’est déroulée beaucoup plus lentement que prévu. La Russie ne s’est pas effondrée. Et l’Ukraine perd actuellement beaucoup de monde pour peu de terrain.

La Russie pourrait bientôt recevoir davantage d’armes de Pyongyang. Sans une victoire éclair, les deux camps doivent se préparer à une guerre acharnée pour les ressources. Le meilleur espoir de l’Ukraine réside dans les armes américaines.

Et si l’Europe ne parvient pas à augmenter sa production, Kiev pourrait se tourner vers la Corée du Sud.

Cela mettra à l’épreuve la promesse de l’Occident d’aider l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Poutine pariera sûrement que l’OTAN perdra sa concentration et sa patience.

Comme toujours, la plus grande menace pour l’Ukraine reste la détermination de ses alliés.