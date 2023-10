Dans le cadre du rachat de Man United, la navigation est tout sauf fluide pour Sir Jim Ratcliffe alors qu’il cherche à voter au conseil d’administration

En novembre, cela fera un an que la très impopulaire famille Glazer a laissé les fans de Manchester United se réjouir en annonçant qu’ils étaient ouverts aux offres pour le club de football le plus emblématique d’Angleterre.

Onze mois plus tard, la saga qui a parfois ressemblé à une audition de juges de style X-Factor, pourrait enfin toucher à sa fin alors que le milliardaire britannique de la pétrochimie, Sir Jim Ratcliffe, se rapproche d’une prise de contrôle partielle.

5 Sir Jim Ratcliffe a une offre sur la table pour 25% des parts de Manchester United Crédit : AFP

L’offre de 1,3 milliard de livres sterling de Ratcliffe pour 25 par participation dans le club qu’il soutient depuis son enfance sera une priorité lors de la réunion du conseil d’administration de United jeudi, mais comment en sommes-nous arrivés à ce point, que se passera-t-il ensuite et quel pourrait être l’avenir ? ça ressemble à Old Trafford ?

CHRONOLOGIE DE LA SAGA DE LA REPRISE

C’est en novembre 2022, alors que le Qatar devenait le centre de l’univers du football lors de la controversée Coupe du monde 2022, que les Glazers ont révélé qu’ils cherchaient à encaisser la totalité ou au moins une partie de leurs actions.

Cette annonce explosive a été considérée par la majorité des fans de Manchester United comme le début de la fin du régime de division et destructeur qui a commencé avec un rachat par emprunt désormais interdit en 2005 et a accablé le club de dettes qui, à un moment donné, ont grimpé jusqu’à 1 milliard de livres sterling.

Les frères Joel et Avram, les deux plus actifs des six frères et sœurs Glazer qui contrôlent globalement United, avaient chargé le groupe bancaire Raine, basé à New York, de gérer le processus d’appel d’offres.

Il s’agissait d’une décision principalement influencée par le fait que Raine avait réussi à négocier un accord avec Todd Boehly pour s’engager à investir 4,5 milliards de livres sterling pour prendre le contrôle de Chelsea, donnant aux Glazers de grandes idées qu’ils pourraient récolter jusqu’au DOUBLE pour une institution sportive mondiale. comme United.

Après plusieurs tours d’enchères, il est rapidement devenu clair que la course pour United était une fusillade directe entre Ratcliffe, né à Oldham, qui avait précédemment proposé 4 milliards de livres sterling pour acheter Chelsea, et le cheikh qatari Jassim bin Al Thani, qui prétendait également être un Red de longue date. Fan des Devils et a créé la « 92 Foundation » en hommage à la célèbre promotion 92 de David Beckham et compagnie.

5 Ratcliffe possède déjà Nice en France et Lausanne en Suisse Crédit : AFP

Au départ, on espérait que le processus d’appel d’offres serait conclu à temps pour le mercato d’été, mais plus le processus s’éternisait, provoquant plusieurs protestations à grande échelle de la part des fans de United, plus il devenait évident que Joel et Avram étaient des vendeurs réticents, comme l’a révélé par talkSPORT en mars.

La déclaration publique de Cheikh Jassim promettant de redonner à United « ses anciennes gloires » a également été considérée comme un coup à peine voilé envers les Glazers, ce qui n’a pas aidé son pouvoir de négociation.

La patience du banquier qatari a finalement cédé et son retrait de l’appel d’offres à la fin de la semaine dernière a laissé la voie libre à Ratcliffe pour finaliser ce qu’il a toujours considéré comme l’achat de ses rêves.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES POUR RATCLIFFE ?

talkSPORT comprend que Ratcliffe, qui souhaitait à l’origine une participation initiale beaucoup plus importante, a un accord de principe pour acheter une part de 25 pour cent dans United.

5 Joel et Avram Glazer mettent en vente les Diables Rouges en novembre 2022 Crédit : AFP

5 Les supporters de United veulent désespérément voir les Glazers quitter Old Trafford Crédit : Twitter

Le fait que les Glazers restent sur place n’a pas été bien accueilli par les partisans, mais cela est considéré comme la première étape pour que Ratcliffe élimine finalement les Américains et prenne le contrôle global.

Le calendrier exact quant au moment où cela se produira reste vague et le coût global de Ratcliffe pourrait dépendre du succès sportif et commercial de United au cours des saisons à venir.

La réunion du conseil d’administration de jeudi a été organisée à l’avance et même si l’on s’attend à ce que la proposition de Ratcliffe soit discutée en détail, des sources proches de United ont indiqué à talkSPORT qu’il est loin d’être garanti qu’elle sera soumise au vote et que plusieurs détails restent à régler.

Au fur et à mesure du vote, Ratcliffe peut être sûr qu’il sera ratifié étant donné que la moitié des 12 membres du conseil d’administration sont des membres de la famille Glazer et qu’en cas de vote partagé, Joel et Avram co- les présidents auront le mot décisif.

Même une fois l’accord final conclu, il faudra probablement au moins deux mois à Ratcliffe pour réussir le test des propriétaires et des administrateurs de la Premier League, qui a été rendu plus strict depuis que Portsmouth est devenu la première équipe de haut vol à entrer sous administration. en 2010.

5 Ratcliffe, l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne, a déjà tenté d’acheter Chelsea

À QUOI RESSEMBLE L’AVENIR SOUS LE GROUPE INEOS DE RATCLIFFE ?

Ratcliffe revendique un rôle exécutif et un contrôle global des affaires quotidiennes du football et envisage de nommer son propre directeur sportif, avec l’ancien gourou des transferts de Tottenham et de Southampton, Paul Mitchell, l’un des principaux noms du cadre.

Cela soulève des doutes sur l’avenir de l’actuel directeur sportif John Murtough et du directeur général Richard Arnold, même si le manager Erik ten Hag semble être sur des bases solides malgré le mauvais début de saison de United.

Attendez-vous à ce que Sir Dave Brailsford, le cerveau derrière le succès cycliste de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et directeur des sports de la société INEOS de Ratcliffe, joue un rôle de premier plan dans tout remaniement.

Ratcliffe a également des projets ambitieux pour moderniser Old Trafford et le transformer en un stade de 90 000 places.

Il souhaite que l’accord soit ratifié à temps pour le mercato de janvier, mais en raison des inquiétudes de FFP, rien ne garantit que United sera en mesure de dépenser gros.

Bien qu’il fête ses 71 ans la veille de la réunion du conseil d’administration, il semble que les plans de Ratcliffe soient centrés sur la stabilité et le succès à long terme plutôt que sur un redressement à court terme de la fortune de United.