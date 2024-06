Dans le cadre des efforts américains visant à construire une jetée vers Gaza

CNN

—



Quelques heures après que le président Joe Biden a vanté le succès de la jetée temporaire que l’armée venait de construire à Gaza lors de son discours d’ouverture à West Point samedi dernier, les membres du personnel de la Maison Blanche ont appris que la jetée risquait de s’effondrer.

Mardi, une mer agitée et une tempête surprise en Afrique du Nord avaient échoué quatre navires de l’armée et causé suffisamment de dégâts pour que le tout ait dû être remorqué jusqu’en Israël pour réparation.

« Nous avons tous été déçus », a déclaré à CNN un haut responsable de l’administration, ajoutant que jusqu’à sa rupture, la jetée avait suffisamment bien fonctionné pour que les autorités se préparent à augmenter le montant de l’aide fournie.

La jetée représente des mois de travail de la part des responsables essayant de trouver un moyen d’acheminer l’aide à Gaza sans la faire descendre des avions ni la transporter par camion à travers les points de contrôle frontaliers. Même si elle n’a été opérationnelle qu’une semaine environ, la jetée a permis d’acheminer quelque 1 000 tonnes d’aide à Gaza avant de se briser.

C’est bien loin de l’objectif militaire de déplacer 500 tonnes d’aide par jour via la jetée. Et les retards ont initialement bloqué la distribution de ce qui était arrivé à Gaza. La jetée a également coûté 320 millions de dollars et a nécessité la participation de 1 000 militaires américains avant de se briser la semaine dernière.

Mais avec l’arrêt des parachutages ces dernières semaines et la fermeture de la route terrestre vers Rafah, la jetée reste une bouée de sauvetage potentielle pour des milliers de Gazaouis confrontés à une crise humanitaire.

Les responsables de Biden se disent optimistes quant à sa capacité à réparer et à reconstruire avec succès dans les semaines à venir, mais des questions importantes demeurent quant à la fiabilité de la jetée, questions qui ont conduit l’administration à décider de ne pas la déployer des mois plus tôt.

CNN s’est entretenu avec plusieurs responsables américains qui ont détaillé les mois de planification, de préparation et de dépannage nécessaires à la construction de la jetée, ainsi que les efforts en cours pour la réparer et la maintenir opérationnelle.

Des responsables du commandement central américain ont évoqué pour la première fois l’option de construire une jetée temporaire au large de Gaza fin octobre, a déclaré à CNN le haut responsable de l’administration. Les risques étaient cependant jugés trop grands à l’époque, avec une météo hivernale imprévisible et de violents combats à Gaza.

La jetée n’avait pas non plus un excellent historique d’exploitation dans une mer agitée.

Lors d’un exercice militaire majeur en Australie l’année dernière, des soldats américains il a fallu attendre pour une « fenêtre d’opportunité étroite » pour déployer la jetée en raison de la mer agitée. Ils ont eu des problèmes similaires lors d’un exercice d’entraînement au large de la Virginie. en 2016.

Cela fait également plus d’une décennie que l’armée n’a pas utilisé ce type de jetée flottante, connue sous le nom de Joint Logistics Over-the-Shore, ou JLOTS, dans une opération réelle, pour livrer de l’aide humanitaire à Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2010.

« C’est quelque chose que nous n’avons pas fait depuis très longtemps », a déclaré un responsable de la défense à CNN.

« Nous avons pris beaucoup de risques en utilisant une opération militaire à cette fin », a ajouté un deuxième haut responsable de l’administration. « Nous avons déjà effectué ce type d’opérations, mais pas dans ce but spécifique, cette capacité n’est généralement pas utilisée dans ces cas, ce qui crée une dynamique différente »

Questions sur l’entretien



Des questions se posent également quant à la manière dont l’Armée entretient les embarcations impliquées dans les missions JLOTS. S’adressant à CNN sous couvert d’anonymat, un adjudant à la retraite qui a servi comme ingénieur en chef sur des embarcations de l’armée a critiqué la capacité dans son ensemble, affirmant que l’armée avait sous-estimé pendant des années la difficulté d’utiliser la jetée flottante et n’investissait pas suffisamment de ressources pour il.

« Les bateaux de l’armée ne sont pas prêts, capables ou dans l’état d’esprit qu’ils devront faire quelque chose de dangereux ou dans le monde réel… depuis des décennies maintenant », a déclaré l’ingénieur à la retraite.

Un autre responsable américain a reconnu que les embarcations qui effectuent les missions JLOTS n’ont pas été entretenues « au niveau où elles devraient l’être », principalement parce qu’« elles n’ont pas les fonds nécessaires pour obtenir les pièces de réparation en temps opportun ».

Ces pièces de rechange sont également difficiles à trouver. Le responsable américain a déclaré que ce ne sont souvent pas des pièces que vous pouvez acheter dans le commerce comme c’est le cas pour certains véhicules de l’armée.

« Ces navires sont vieux », a déclaré le responsable américain, ajoutant que quelques jours seulement avant le départ des bateaux pour Gaza, les soldats travaillaient à la réparation d’au moins l’un d’entre eux.

L’ingénieur à la retraite s’est montré bien plus critique, affirmant que la rouille sur les bateaux n’est « pas enlevée, les pièces ne sont pas vraiment réparées, les entreprises qui fournissent les pièces sont toutes en faillite, donc c’est un problème d’obtenir des pièces de rechange quand vous en avez besoin ».

Interrogée par CNN si l’armée disposait de suffisamment de ressources pour ses embarcations, la secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, a déclaré qu’elle pensait que l’armée avait investi de manière appropriée.

« La capacité du JLOTS est une grande capacité et je pense qu’elle peut être très utile là-bas, mais elle n’a jamais été conçue pour pouvoir opérer en haute mer », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’état de la mer dans lequel le JLOTS était inhabituel pour cette période de l’année mais qu’ils s’attendent à ce que le calme se calme « dans quelques jours ».

Avant de s’engager dans la construction de la jetée, le Pentagone avait informé la Maison Blanche que les conditions météorologiques pourraient constituer un obstacle. Elle a réalisé une étude remontant à 10 ans pour examiner les conditions météorologiques dans cette partie de la Méditerranée et a finalement déterminé qu’il s’agissait d’une valeur suffisamment sûre. La tempête qui a frappé la semaine dernière n’était pas prévue.

« Il s’agissait en quelque sorte d’un incident météorologique anormal », a déclaré le premier responsable de l’administration. « Nous savions donc qu’il y avait des limites en termes de météo, mais les études qu’ils ont examinées ont montré que nous n’étions pas susceptibles de les rencontrer… pendant la période estivale. »

Des préoccupations similaires ont été soulevées lorsque la jetée a été envisagée pour la première fois l’automne dernier.

La conversation autour d’un corridor maritime a commencé vers la fin octobre, a déclaré le premier responsable de l’administration à CNN, lorsque le président chypriote Nikos Christodoulides a fait surface sur l’idée lors d’une réunion du conseil des affaires étrangères décrite par des sources comme une « vision d’ensemble », mais qui n’a donné que peu de détails sur qui fournirait le corridor maritime. le financement et la construction. Même si les États-Unis n’étaient pas présents à la réunion, la Maison Blanche en a entendu parler par l’intermédiaire d’autres pays partenaires présents, notamment la France et le Royaume-Uni, a indiqué le responsable.

Alors que la Maison Blanche commençait à explorer les options, les responsables ont étudié la faisabilité de la jetée temporaire, qui a finalement été jugée trop risquée à l’époque en raison des opérations de Tsahal et des conditions météorologiques à cette période de l’année.

Mais ce calcul a changé en janvier et février, à mesure que les besoins en aide humanitaire devenaient plus pressants. Les responsables américains ont commencé à prendre contact avec leurs homologues à Chypre et en Israël pour explorer la logistique, y compris la protection des forces par Tsahal et l’utilisation de Chypre comme point de transit pour l’aide.

À cette époque, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a refait surface l’idée lors d’une conversation avec des responsables américains, qui ont ensuite demandé au Pentagone de l’évaluer à nouveau, selon des sources proches du dossier. Une réserve majeure concernait la concurrence pour les ressources du Pentagone : outre les centaines de millions de dollars que cela coûterait, les responsables savaient que le projet nécessiterait également des milliers de personnels américains pour être réalisé.

Alors que les autorités exploraient le potentiel de la jetée, l’armée américaine a commencé à effectuer des largages aériens d’aide humanitaire, qui ont fourni plus de 1 200 tonnes de nourriture et d’aide, mais qui se sont également révélés dangereux.

Début mars, au moins cinq personnes ont été tuées lorsque des colis parachutés leur sont tombés dessus. Quelques semaines plus tard, une douzaine de Palestiniens se sont noyés au large de la côte nord de Gaza alors qu’ils nageaient pour atteindre une cargaison débarquée dans la mer.

Ce mois-là, la Maison Blanche a donné son feu vert pour la jetée et le président Joe Biden a annoncé lors de son discours sur l’état de l’Union qu’il ordonnait à l’armée de diriger une mission d’urgence pour construire une jetée temporaire le long de la côte de Gaza.

Malgré ses défis, les responsables restent convaincus que la jetée constitue un moyen précieux pour continuer à acheminer de l’aide vers Gaza, où la population connaît une « famine totale ».

Le porte-parole adjoint du Département d’État, Vedant Patel, a déclaré jeudi que cela constituait « un élément important de nos efforts humanitaires globaux ». La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré mardi qu’il était essentiel que la population de Gaza « reçoive toute l’aide possible – par tous les moyens ».

Jeudi, tous les morceaux de la jetée avaient été remorqués jusqu’à Ashdod en Israël, où les responsables de la défense ont déclaré qu’ils seraient probablement soudés et que les goupilles qui maintiennent la jetée ensemble seraient remplacées.

Mais même la réparation de la jetée par soudage dépendrait des conditions météorologiques et serait de plus en plus difficile à réaliser si la mer ne se stabilise pas.

« Imaginez souder dans « Mad Max », en gros, vous vous tenez à l’arrière d’un semi-remorque sur une autoroute et vous essayez de souder quelque chose avec précision. Ce n’est tout simplement pas raisonnable à moins d’avoir des conditions parfaites », a déclaré l’ingénieur.

On ne sait pas exactement comment l’armée s’adaptera à une mer potentiellement plus agitée plus tard dans l’année. Un autre responsable de la défense a déclaré qu’il y avait des discussions sur le retrait de la jetée si le mauvais temps approchait, même si cela pourrait nécessiter de la retirer de la plage puis de la réancrer par la suite.

« L’essentiel maintenant est que, quoi qu’il arrive, cela ne se reproduise pas », a déclaré le responsable de la défense.

Mais en fin de compte, les responsables ont souligné que la réponse restait à Israël d’ouvrir davantage de points de passage terrestres, ce que l’administration a déclaré à plusieurs reprises comme étant le meilleur moyen d’acheminer l’aide vers Gaza.

La porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a souligné que la solution pour aider Gaza restait les passages terrestres. Les largages aériens et la jetée ne sont que des moyens additifs d’acheminer l’aide, a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas la solution », a-t-elle déclaré à propos de la jetée. « Et donc je dois juste vous rappeler que le meilleur moyen d’acheminer de la nourriture, des soins médicaux et du carburant vers Gaza est par ces routes terrestres. »