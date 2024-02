Dans le cadre de l’étude de 200 millions de dollars du NIH qui produira le régime alimentaire définitif pour la santé : des centaines d’Américains vivront dans des laboratoires pendant des semaines, suivant un régime alimentaire précis et subissant des centaines de tests médicaux.

Imaginez que vous soyez payé par le gouvernement pour prendre six semaines de congé et manger de la malbouffe.

C’est la réalité de certains Américains qui participent à l’une des études nutritionnelles les plus complètes jamais menées.

Le projet de près de 200 millions de dollars – géré par les National Institutes of Health (NIH) – implique 500 participants qui vivent dans des laboratoires gouvernementaux à travers le pays et sont nourris avec des régimes alimentaires précis tout en subissant des centaines de tests médicaux.

L’objectif est d’identifier comment différentes personnes réagissent à une variété de régimes alimentaires, en fournissant, espérons-le, des conseils nutritionnels plus personnalisés et en établissant des recommandations plus claires pour le public américain dans un contexte d’épidémie d’obésité en spirale qui signifie désormais que près de la moitié des Américains sont trop gros.

La recherche du NIH, intitulée Nutrition for Precision Health Study, impliquera 10 000 participants au total et espère fournir des conseils alimentaires individualisés basés sur le mode de vie, les gènes, l’environnement, le microbiome intestinal et la culture des personnes – et étudier comment ces facteurs influencent la réponse d’une personne à régime.

L’étude NPH utilise 14 sites en Alabama, en Californie, en Illinois, en Louisiane, au Massachusetts et en Caroline du Nord pour mener des recherches.

Les inscriptions à l’étude ont débuté en avril 2023 et se poursuivront avec des suivis pendant quatre ans.

Parmi les centaines de personnes hébergées dans un établissement scientifique se trouve Kevin Elizabeth, un technicien de 29 ans, qui, au cours d’une séance d’étude, a été observé en train de manger des céréales sucrées alors qu’il était branché sur une intraveineuse.

Dans le cadre de la recherche, M. Elizabeth portait un moniteur de fréquence cardiaque et un glucomètre pour prendre des mesures pendant qu’il prenait son petit-déjeuner. Il a également subi des prises de sang neuf fois en quatre heures pour mesurer la réaction de son corps au repas, selon le Wall Street Journal. signalé.

Tout au long de son séjour, le participant sera nourri selon trois régimes différents et subira des analyses corporelles complètes pour mesurer la graisse et les muscles et donner des échantillons d’urine et de sang.

Le résident de Louisiane approchait de la fin du régime alimentaire à base d’aliments transformés de l’étude et a déclaré qu’il se sentait plus fatigué que d’habitude.

Pendant qu’il suivait ce régime, il a déclaré qu’il « ne se sentait tout simplement pas bien » et qu’il avait eu une meilleure énergie pendant les deux semaines où il avait suivi le régime alimentaire à forte teneur végétarienne de l’étude.

M. Elizabeth, qui travaille à domicile et peut continuer son travail à distance pendant qu’il participe à l’étude, a déclaré à la publication : « J’ai pensé que ce serait bien si je pouvais faire quelque chose de significatif, comme la science et, personnellement, simplement pour en apprendre davantage sur l’alimentation. et comment cela m’affecte personnellement.

Le NIH dit: « L’objectif de la nutrition de précision est de passer d’une approche « taille unique » à des recommandations plus spécifiques, basées sur les caractéristiques et les environnements uniques de chaque individu. »

À terme, le NIH espère créer une base de données nutritionnelle d’un million de personnes pour refléter la diversité de la population américaine, stimuler davantage la recherche médicale et fournir aux gens des stratégies de prévention de la santé, des options de traitement et de soins individualisées.

Outre les 500 personnes vivant dans des installations scientifiques, certaines subiront des études plus intenses, notamment en les faisant suivre pour s’assurer qu’elles suivent le régime et ne mangent pas d’aliments non autorisés.

D’autres porteront des lunettes spéciales pour enregistrer ce qu’ils mangent, The Wall Street Journal signalé.

Il est bien connu qu’une mauvaise alimentation peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé et de maladies chroniques comme l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité.

Un rapport de septembre 2023 des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que les taux d’obésité aux États-Unis sont en augmentation, les États ayant 25 à 40 % de leurs résidents classés comme obèses.

Dans l’ensemble, 42 pour cent des personnes de 20 ans et plus sont obèses aux États-Unis.

Ces chiffres ont incité les experts du CDC à déclarer que lutter contre l’épidémie d’obésité dans le pays est une « priorité urgente ».

Les directives diététiques contradictoires et peu claires, ainsi que la culture diététique et les conseils alimentaires toujours émergents, contribuent au problème.

Le site Internet de l’étude indique : « La nutrition n’est pas une solution universelle. La nutrition, ou les aliments que nous consommons, peuvent aider à prévenir et à combattre des maladies comme l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer.

«Mais nous vivons tous dans des environnements différents et venons de cultures différentes. Chacun de nous part d’un point différent avec sa santé. Et chacun décompose la nourriture différemment.

«L’étude Nutrition for Precision Health étudie comment la nutrition peut être adaptée aux gènes, à la culture et à l’environnement de chaque personne afin d’améliorer la santé.»

L’espoir de l’étude, a déclaré Holly Nicastro, coordinatrice de l’étude au WSJ, est que dans plusieurs années, les gens pourront subir quelques tests médicaux simples dans le cabinet de leur médecin, répondre à une enquête sur la santé et le mode de vie, puis recevoir des informations personnalisées. conseils diététiques.

Il utilisera des approches basées sur l'intelligence artificielle pour analyser les informations fournies par les sujets afin de développer des algorithmes qui prédiront les réponses à certains modèles alimentaires.

Nicastro a déclaré dans un précédent communiqué de presse : « Une mauvaise alimentation est l’une des principales causes de maladies et de décès évitables dans le monde. Si tout le monde suivait les directives d’alimentation saine dont nous disposons actuellement, nous ne pourrions toujours pas atteindre une santé optimale car notre corps réagit différemment à la nourriture.

“Grâce à cette étude, nous cherchons à mieux comprendre les différences dans les réponses individuelles et à ouvrir la voie à des lignes directrices plus adaptées à l’avenir.”

L’étude du NIH comprend trois parties. Dans la première, tous les participants à l’étude sont invités à répondre à des enquêtes, à déclarer leur alimentation quotidienne et à fournir des échantillons d’urine, de sang et de selles.

Dans le deuxième volet, un sous-ensemble de personnes recevra un régime alimentaire adapté et le troisième volet verra les participants vivre dans les installations de recherche pour être étudiés de plus près.

Selon l’essai clinique de l’étude descriptionles participants passeront deux semaines chacun selon trois régimes différents : un régime riche en fruits, légumes, grains entiers, faible en sucre et en quantités modérées de produits laitiers, d’œufs, de viandes et de poisson.

L’apport calorique varie de 1 600 à 3 200.

Le deuxième régime sera composé de grandes quantités de céréales raffinées, de viandes, de sucres, de collations, de desserts et d’aliments transformés. Il est pauvre en fruits et légumes, ainsi qu’en grains entiers et en poisson.

Les calories varieront de 1 600 à 3 200.

Le troisième régime comportera des niveaux de consommation modérés à élevés de légumes, de viandes, de graisses et d’huiles, de faibles quantités de produits laitiers et de fruits, ainsi que de très faibles quantités de céréales et de sucres.

Les calories varieront également de 1 600 à 3 200.

Les participants de NPH sont choisis dans le cadre du plus vaste projet de recherche du NIH, All of Us, qui espère construire une base de données nutritionnelle d’un million de personnes.

Jusqu’à présent, l’agence affirme que le projet compte 535 000 échantillons biologiques provenant de 515 000 participants pleinement inscrits, et que 240 000 participants potentiels supplémentaires sont évalués pour leur admission à l’étude.

Tout au long du processus d’étude, les participants recevront 25 $ pour avoir répondu à de courts sondages et jusqu’à 300 $ selon l’avancement du processus.

Ceux qui se soumettent à des recherches plus intenses recevront une compensation supplémentaire, a indiqué le NIH.