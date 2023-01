Dans le cadre de l’accord «nous payons, vous divertissez», Harry est maintenant le royal le plus travailleur | Marthe Gill

jeC’est comme si les observateurs royaux avaient été nourris de restes toute leur vie – la rupture du protocole de couleur d’une paire de collants ici, le “langage corporel qui suggérait la tension” là – et le duc de Sussex leur avait préparé un banquet. Son livre De rechange, divulgué à la presse, sert cours après cours. A peine avions-nous digéré la première révélation – une bagarre à coups de collier entre frères royaux – que la suivante a été présentée. Les garçons « suppliant » leur père de ne pas épouser Camilla ; deux accrochages larmoyants entre duchesses ; Charles plaisantant en disant qu’Harry n’était pas le sien; Le pénis gelé de Harry au mariage de William.

Il s’avère que ce sont William et Kate qui l’ont encouragé à porter ce costume nazi en 2005 – Harry venait juste de suivre les ordres. Puis il y a eu la virginité perdue dans un champ avec une “femme plus âgée” qui “le traitait comme un jeune étalon”. “Je l’ai montée rapidement, elle m’a donné une fessée et m’a renvoyé”, a-t-il écrit.

Si vous pensiez qu’après l’interview d’Oprah et la série “intime” de Netflix, Harry fouetterait un cheval mort – eh bien, vous auriez au moins partiellement tort.

Bien sûr, cela a été accueilli avec l’indignation habituelle par des personnes qui adorent manifestement ce genre de choses. Vous ne pouvez pas me dire que les commentateurs royaux – des gens qui passent leur vie à essayer de tirer une histoire d’un choix vestimentaire – n’ont pas le temps de leur vie. Ou que personne ne l’est, sauf peut-être William, Kate, Charles et Camilla. Les révélations, je dirais, ont grandement ajouté à la gaieté de la nation. Et est-il vraiment vrai que Harry a provoqué la « pire crise de la monarchie en 30 ans », comme le disait une première page ? A-t-il, comme l’a dit un biographe royal, « cruellement sapé » les principes mêmes de la monarchie constitutionnelle ? “Plus vous brillez de lumière, moins il y a de chances [the monarchy] est susceptible de survivre », a déclaré un ancien rédacteur en chef du Soleil, qui, soyons clairs, gagnait autrefois une bonne partie de sa vie en faisant la lumière sur la monarchie. Vraiment?

A quoi servent les royals en 2023 ? Un extraterrestre arrivant sur Terre, observant la façon dont nous les traitons, les payons et les « consommons », verrait clairement l’affaire. Nous les gardons pour notre divertissement. Le contrat a été rendu particulièrement strict en 2019, lorsque Harry et Meghan ont rompu pour la première fois le protocole royal et ont refusé de montrer Archie dès sa naissance. “Ils ne peuvent pas gagner sur les deux tableaux”, a déclaré à l’époque la biographe royale Penny Junor. “[We] paient près de 3 millions de livres sterling pour la maison de Harry et Meghan, donc en termes de relations publiques, ce serait une bonne contrepartie pour le couple de montrer brièvement Archie. Nous payons, vous limitez le divertissement. Si c’est le marché, Harry est maintenant le royal le plus travailleur.

À quoi d’autre sert une monarchie de nos jours ? Cela ne “représente” rien avec quoi la Grande-Bretagne moderne est d’accord. Il représente le triomphe de la naissance sur le talent, par exemple, dans un pays qui se targue d’être une méritocratie. Il représente la domination coloniale dans une Grande-Bretagne qui se sent à juste titre mal à l’aise face à cette partie de son histoire. Il célèbre les garçons premiers-nés et les femmes fécondes (les médias aimeraient-ils autant Kate si elle était stérile ?) dans un pays qui lutte pour l’égalité des sexes.

Peut-être gardons-nous la monarchie pour une bouffée d’histoire – une sorte de nostalgie réconfortante, nous ramenant aux Tudors et aux Plantagenêts. Auquel cas, nous devrions être ravis des fuites d’Harry. Quoi de plus nostalgique qu’un combat entre deux princes « archi-némésis », ou des épouses royales, ou des marâtres méchantes, ou des rois doutant de la légitimité de leurs fils ? Quoi de plus traditionnel que l’affaire de la chambre à coucher royale (ou champ) étant une question d’intérêt public, chuchotée dans les tavernes à travers le pays ?

Non, le livre de Harry n’a pas mis en danger la monarchie. Rien ne le fait jamais – pas le divorce, pas les affaires, pas la reine tentant de pleurer Diana en privé, pas le prince Andrew payant 12 millions de livres sterling pour régler une affaire avec une femme qui prétend l’avoir agressée sexuellement quand elle avait 17 ans. Selon une enquête, qui est de 1993, environ 70 % de la population a voulu garder la monarchie. Peu importe ce que font les membres de la famille royale.

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un mauvais titre sur William, Kate, Charles ou Camilla ?

Au contraire, les membres «essentiels» de la famille devraient remercier Harry et Meghan. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un mauvais titre sur William, Kate, Charles ou Camilla ? Maintenant, repensez aux ecchymoses de la famille royale senior dans les années 1990 et au début des années 2000 – la décision en 1993, par exemple, de publier la transcription d’une conversation entre Charles et Camilla dans laquelle il rêvait de devenir un tampon. Dans les années 2020, les médias se comportent davantage comme un avant-poste de la machine de relations publiques de l’entreprise – sauvant l’indignation pour les activités de « rupture de protocole » des Sussex. Sous cette couverture, Kate peut porter les collants qu’elle veut.

La célèbre citation de Walter Bagehot « la lumière du jour sur la magie » éclipse souvent ses autres réflexions sur la monarchie. Il l’a aussi conçu comme une pièce maîtresse pour le public : les « beaux et jolis événements » et les « faits insignifiants qui parlent au sein des hommes », laissant le gouvernement libre de passer aux choses sérieuses. Oui, le véritable objectif de la famille royale est le divertissement public. Harry devrait recevoir tous nos remerciements.