Dans le cadre de la perte de poids et du régime alimentaire de Donald Trump alors que l’ex-président perd 29 livres – contre une commande de 2 500 calories chez McDonald’s et 12 Coca-Cola par jour

L’ANCIEN président Donald Trump a révélé une mise à jour choc sur son poids suite à sa dernière arrestation à Atlanta.

L’homme de 77 ans a déclaré aux flics qu’il pesait 240 livres lors de sa dernière arrestation à Manhattan en avril, avant sa mise en accusation.

Donald Trump s’est livré aux autorités pour avoir tenté de renverser les élections géorgiennes de 2020. Crédit : Getty

L’ancien président était connu pour son mode de vie très malsain

Trump pensait qu’une partie de golf suffirait à contrer son régime Crédit : Getty

Mais Trump a été arrêté une fois de plus après s’être rendu à la prison du comté de Fulton pour avoir tenté de renverser les élections de 2020 en Géorgie.

Et ce qu’il faut retenir de toute cette épreuve, c’est qu’il a réussi à perdre 29 livres en seulement quatre mois.

À son arrivée, Trump a indiqué qu’il mesurait 6 pieds 3 pouces et pesait 215 livres.

Cela représente un énorme revirement dans la santé physique de l’ancien président, connu pour ses régimes alimentaires préoccupants et ses habitudes alimentaires inhabituelles.

L’ancien directeur de campagne de Trump, Corey Lewandowski, et le directeur adjoint de campagne, David Bossie, ont révélé les détails de son régime de campagne dans leur livre de 2017 « Let Trump Be Trump ».

À bord de Trump Force One, l’avion de campagne, ils ont déclaré « qu’il y avait quatre grands groupes alimentaires : McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, la pizza et Diet Coke ».

Trump exigerait également que l’avion soit rempli de biscuits et de collations en grande quantité, les M&M étant les favoris selon Insider.

Trump était également un arrêt fréquent chez McDonald’s et sa commande consistait en deux Big Mac, deux sandwichs Filet-O-Fish et un milkshake au chocolat.

Le New York Times a également révélé en 2017 que l’ancien président buvait 12 Coca light par jour.

Mais les choses ont clairement empiré à tel point que l’ancien médecin de Trump a ressenti le besoin de cacher des légumes dans ses repas pour l’aider à perdre du poids.

Le médecin Dr Ronny Jackson a caché du chou-fleur dans de la purée de pommes de terre dans ce qui s’est avéré être une tentative infructueuse pour lui faire perdre 15 livres après que son IMC soit proche de l’obésité.

Trump avait l’habitude de manger des morceaux de bacon et des steaks bien cuits à la Maison Blanche, ainsi qu’un dessert avec une boule de glace supplémentaire.

Mais le médecin de Trump a délibérément rendu la glace « moins accessible » et a voulu introduire un vélo d’appartement ou des appareils elliptiques à la Maison Blanche.

Cependant, le Dr Jackson a déclaré au New York Times que Trump pensait qu’une partie de golf suffirait à contrer son régime.

En juin 2020, ABC News a rapporté que Trump pesait 244 livres lors de son examen physique à la Maison Blanche.

Cela lui permettrait de franchir le seuil clinique de l’obésité.

Mais avance rapide jusqu’en septembre 2021 et les gens étaient convaincus que Trump avait perdu du poids après qu’une photo de lui ait été téléchargée sur Twitter.

Trump avait l’air beaucoup plus mince au niveau de la tête et du visage, mais beaucoup ont affirmé que l’image, mise en ligne par le candidat républicain au Sénat américain en Pennsylvanie, Sean Parnell, était fausse.

Un utilisateur des réseaux sociaux a déclaré : « Putain, ça fait beaucoup de Photoshop. »

Tandis qu’un autre disait : « Cette photo est fausse comme l’enfer. »

Mais à peine un mois plus tard, son ancien conseiller Jason Miller affirmait que Trump était plus heureux et plus mince après avoir quitté la Maison Blanche.

Dans une interview accordée à GB News, Miller a décrit l’ancien président comme « beaucoup plus heureux », « bronzé » et « reposé » depuis son départ.

Trump a déclaré à Miller que « le fait de ne pas avoir de cuisine là-bas 24h/24 et 7j/7 », ainsi que « un peu de golf et beaucoup de soutien », faisaient la différence.

Le président Trump prend cependant des médicaments pour tenter de réduire son taux de cholestérol élevé de 233, ainsi que des pilules quotidiennes contre la perte de cheveux.