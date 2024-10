Dans le cadre de la mission secrète visant à amener les dernières femmes politiques afghanes au Canada

Ils ont quitté leur pays pour la dernière fois dans l’obscurité du petit matin. Des femmes et des enfants entassés dans une camionnette. La tête couverte, le visage masqué pour ne pas attirer l’attention aux points de contrôle des talibans.

Anciennes femmes politiques afghanes, les femmes à bord du véhicule sont confrontées à une menace extraordinaire venant de leur propre pays. Maintenant que le pays est à nouveau sous le contrôle des talibans, les droits des femmes diminuent ; pas plus tard qu’en août, le régime a introduit de nouvelles règles interdisant aux femmes de montrer leur visage nu et de parler en public.

« Le jour que nous attendions depuis un an et demi, c’est aujourd’hui arrivé », a déclaré Nilofer alors qu’elle et ses collègues se préparent à quitter enfin le pays où ils sont désormais la cible du régime.

« Malheureusement, personne n’est en sécurité ici. »

Nilofer et Hasna, pseudonymes que CBC utilise pour protéger les membres de leur famille restés en Afghanistan, sont blottis dans la camionnette. Ils traversent la région montagneuse qui sépare leur maison du Pakistan, silencieux alors qu’ils passent de point de contrôle après point de contrôle, des heures s’étalant sur une longue journée.

Corey Levine est vue ici avec son visage masqué alors qu’elle conduit une camionnette avec les femmes parlementaires vers la frontière pakistanaise en novembre 2023. (CBC)

« Pourquoi est-ce que ça prend si longtemps ?

Lorsqu’ils atteignent la frontière, il fait à nouveau nuit. Mais Nilofer a déclaré qu’il y avait de l’espoir après avoir franchi le premier obstacle.

Ce jour-là, ils étaient en route vers Islamabad et espéraient que ce serait un court séjour — jusqu’à ce que leur autorisation de sécurité soit obtenue et qu’ils soient autorisés à venir au Canada. Ils n’y allaient pas seuls. Tous deux étaient accompagnés de membres de leur famille et étaient prêts à commencer une nouvelle vie.

Mais près d’un an plus tard, certaines des femmes à bord de cette voiture sont toujours réfugiées au Pakistan et pourraient être expulsées en raison de visas expirés. Ceci, malgré une coalition de six députés canadiens – des cinq partis – qui travaillent ensemble depuis l’automne 2022 pour accélérer le processus d’immigration de Nilofer et de 10 autres femmes qui étaient les dernières femmes parlementaires restées en Afghanistan.

« Notre frustration collective est immense », a déclaré la chef du Parti vert Elizabeth May, qui travaille avec le député libéral Marcus Powlowski, le porte-parole du Bloc québécois en matière de citoyenneté et d’immigration Alexis Brunelle-Duceppe, le député conservateur Alex Ruff, la députée libérale Leah Taylor Roy et la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères. Heather McPherson sur le dossier.

« Nous ne pouvons pas répondre à la question : pourquoi cela prend-il autant de temps ? »

Corey Levine attend également cette réponse.

L’orchestratrice de la fuite au Pakistan et celle qui a rassemblé les politiciens canadiens, Levine a rencontré de nombreuses femmes députées au cours des dizaines de voyages qu’elle a effectués en Afghanistan pour des recherches sur les droits de la personne.

Elle n’a pas vu Hasna depuis qu’ils étaient tous ensemble dans ce van pour le Pakistan ; Levine a dû laisser les femmes à la frontière le 24 novembre 2023, car ses restrictions de visa ne lui permettaient pas de les suivre.

« C’était une expérience incroyablement émouvante et déchirante de les voir traverser cette frontière puis disparaître, sans savoir ce qui leur est arrivé », a-t-elle déclaré. « Vous attendez et attendez simplement des nouvelles. »

Les femmes échangent toujours des mises à jour dans le cadre d’une discussion de groupe et d’appels Zoom. Et même si Nilofer, Hasna et leurs familles ont traversé la frontière en toute sécurité, cette dernière craint d’être expulsée avant d’être autorisée à venir au Canada.

Levine, à gauche, tient les mains de Nilofer après que les deux soient réunis au Canada. CBC a accepté un pseudonyme pour Nilofer afin de protéger sa famille restée en Afghanistan. (CBC)

La vie au Pakistan est plus sûre mais pas sûre

Au moment où les femmes sont arrivées au Pakistan, le gouvernement là-bas sévissait déjà sur les réfugiés d’Afghanistan dont les visas étaient épuisés alors qu’ils attendaient d’être acceptés dans un pays tiers.

Nilofer, Hasna et leurs familles disposaient de visas valables jusqu’à fin février 2024.

Une semaine avant l’expiration du visa d’Hasna, elle a déclaré à CBC par l’intermédiaire d’un traducteur qu’elle avait entendu parler de nombreuses personnes qui avaient été renvoyées en Afghanistan.

Elle craint que son travail de femme politique ne fasse d’elle une cible du régime fondamentaliste des talibans si elle était expulsée. Dans les six mois qui ont suivi la reprise du contrôle de l’Afghanistan par les talibans, Hasna a déclaré qu’elle s’était sentie comme une prisonnière dans sa maison de Kaboul. Elle avait tellement peur qu’elle a déménagé dans une province lointaine – et a continué à se déplacer de maison en maison jusqu’à ce qu’elle s’enfuie au Pakistan.

Sa peur n’était pas injustifiée. Alors qu’Hasna vivait encore en Afghanistan, elle et les autres hommes politiques ont appris qu’un de leurs collègues avait été tué.

Mursal Nabizada, l’un des Afghans que les politiciens canadiens avaient promis d’aider, a été assassiné le 15 janvier 2023.

Levine a appris la mort de Nabizada lors d’une discussion de groupe avec des femmes politiques.

« J’y pense encore avec émotion », a déclaré Levine à propos de Nabizada, un homme politique qui a également dirigé une ONG axée sur la réduction de la pauvreté. « C’était une femme tellement incroyable.

« Cela a évidemment été dévastateur pour les femmes parlementaires qui étaient toujours coincées en Afghanistan et inquiètes : seront-elles les prochaines ? »

L’ancienne députée afghane Mursal Nabizada a été abattue par des hommes armés chez elle à Kaboul en janvier 2023. (Soumis par Fawzia Koofi)

Pousser pour les faire sortir

La mort de Nabizada a incité Ruff et ses collègues à s’exprimer sur l’accélération du processus d’immigration pour les femmes, soulignant que les pays occidentaux – y compris le Canada – ont financé des programmes visant à amener les femmes afghanes en politique après la chute initiale des talibans.

« C’est grâce à nous. Nous les avons encouragées », a déclaré Brunelle-Duceppe à propos des femmes qui se lancent en politique, affirmant qu’elles ont désormais la responsabilité d’aider.

Les députés canadiens affirment avoir parlé à plusieurs reprises avec les deux ministres de l’Immigration qui auraient été en charge du ministère au cours des deux dernières années, d’abord Sean Fraser puis Marc Miller.

Miller a pris le relais en juillet 2023, environ six mois après le début du travail effectué par Levine et la coalition pour assurer le passage des députés afghans au Canada. Interrogé par CBC sur les retards dans ce dossier, Miller n’a pas répondu directement.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a déclaré à CBC News qu’il pourrait y avoir des retards dans le traitement de dossiers complexes comme celui-ci, compte tenu de l’instabilité dans la région. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Au lieu de cela, le ministre a déclaré que le ministère s’efforce d’atteindre l’excellence, mais admet qu’il peut y avoir des retards.

« Parfois, les choses prennent trop de temps, mais encore une fois, dans tout cela, il y a un certain nombre de facteurs qui compliquent la situation, notamment notre capacité à agir rapidement dans une région relativement instable », a-t-il déclaré, ajoutant que la sécurité des Canadiens et des familles espèrent pouvoir y parvenir. venir au Canada sont importants.

Lorsque Levine a contacté les politiciens canadiens pour la première fois il y a près de deux ans – avant de planifier l’évasion – elle avait identifié neuf femmes à amener au Canada avec leurs familles, et trois autres se sont rapidement ajoutées.

Six de ces femmes sont arrivées, tout comme la famille de Nabizada.

La famille de Nabizada est arrivée au Canada il y a moins d’une semaine et a rencontré les députés canadiens qui ont contribué à accélérer leur dossier après l’assassinat du politicien afghan. Ils sont présentés ici à l’aéroport Pearson de Toronto. (Nouvelles de CBC)

« Tellement heureux d’être ici »

Tard dans la nuit d’avril, Nilofer et sa famille ont atterri à l’aéroport Pearson, passant une nuit à Toronto avant de finalement s’installer en Colombie-Britannique.

Le jour de son arrivée, ses pensées étaient pleines de gratitude envers Levine et les politiciens.

« Je suis tellement heureuse d’être ici, parce qu’au moins je peux étudier et au moins je peux [get a] travail », a déclaré Nilofer. « Je remercie le gouvernement du Canada et en particulier les députés du Canada, les parlementaires et Miss Corey – elle a fait trop pour nous. Et nous n’oublierons jamais son aide. »

Nilofer travaille déjà et étudie l’anglais ; elle a dit qu’elle espérait poursuivre une maîtrise en relations internationales.

Entre-temps, elle établit également des liens avec d’autres nouveaux arrivants au Canada.

Nilofer a déclaré qu’elle étudiait l’anglais au Canada et espérait poursuivre une maîtrise en relations internationales. (CBC)

Mais elle a toujours mal à la poitrine, dit-elle, pour sa famille et ses amis restés derrière elle. Et pour les femmes et les filles qui vivront sans opportunités fondamentales.

« Ils ne peuvent pas recevoir d’éducation, ils n’ont pas le droit de travailler. Donc mon cœur est toujours avec eux. »

Hasna n’est pas sûre du statut de son dossier pour le moment. Elle vit dans un refuge à Islamabad depuis décembre.

Lorsque CBC a parlé à Hasna en avril, elle essayait d’être optimiste sur le fait que son dossier serait bientôt approuvé. Grâce au traducteur, elle a dit avoir entendu dire que les Canadiens acceptaient très bien les nouveaux arrivants et, même si elle a dit que ce ne serait pas facile, elle espère pouvoir commencer une nouvelle vie ici.