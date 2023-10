Dans ses remarques à la nation aux heures de grande écoute jeudi soir, le président Joe Biden a tenu à cibler Wadea Al-Fayoume, le petit garçon palestinien américain de 6 ans violemment poignardé à mort samedi dans ce que les autorités ont accusé de crime de haine.

« Son nom est Wadea », a déclaré Biden. Il a ensuite condamné l’attaque, déclaré que l’Amérique ne devrait pas soutenir l’islamophobie et s’est adressé aux communautés arabes et musulmanes qui souffrent sous le poids de la haine. Il a également pris un moment pour dire à Israël « de ne pas se laisser aveugler par la rage » alors qu’il mène ses représailles à Gaza.

Immédiatement après, il a appelé la famille du garçon et a parlé à son père et à son oncle. La Maison Blanche a déclaré que le président et la première dame avaient exprimé leurs condoléances à la famille et leur engagement à dénoncer le sectarisme anti-palestinien, anti-arabe et anti-musulman.

Hanaan Shahin, la mère de Wadea, a également été poignardée plus d’une douzaine de fois et devrait survivre.

Les remarques de Biden et l’appel font suite à une sensibilisation directe de la Maison Blanche cette semaine auprès de la famille, a déclaré Mahmood Yosif, l’oncle du garçon, qui a servi de porte-parole auprès de la famille. Yosif a déclaré à NBC News que la Maison Blanche avait parlé cette semaine à un représentant de la famille pour exprimer les condoléances de Biden.

Wadea Al-Fayoume, 6 ans, a été poignardée à mort samedi. Avec l’aimable autorisation de Héla Yousef

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden avait exprimé ses plus sincères condoléances à travers de multiples appels entre l’administration et les représentants de la famille. Le responsable a déclaré que des membres du personnel de la Maison Blanche avaient également demandé si la famille consentait à ce que Biden évoque Wadea dans des déclarations publiques.

Le propriétaire de la famille, qui, selon les procureurs, visait Wadea et sa mère en raison de leur foi musulmane, a été accusé du meurtre.

Jeudi, avant le discours de Biden, Yosif a déclaré que la famille appréciait les efforts de sensibilisation de la Maison Blanche. Mais il a déclaré qu’il restait globalement frustré par le président, car, selon lui, Biden accordait plus d’attention à la question à l’étranger et pas assez à ce qui se passe au niveau national, en particulier les crimes de haine contre les musulmans.

Le père de Wadea Al-Fayoume, Oday Al-Fayoume, à droite, et son oncle Mahmood Yosif sur la tombe de Wadea à LaGrange, dans l’Illinois, lundi. Nam Y. Huh / AP

« Je veux que notre président dise : ‘Vous êtes le numéro 1. Je travaille pour le peuple de ce pays' », a déclaré Yosif.

Biden a été confronté à une frustration bouillonnante de la part des communautés musulmanes et arabes des États-Unis face à ce qu’elles ont qualifié de réponse inégale aux atrocités commises en Israël.

Les frustrations bouillonnent également à la Maison Blanche et au sein de la propre campagne de Biden alors qu’il se débat avec les relations diplomatiques à la suite des pires attaques terroristes en Israël depuis des décennies, suivies de frappes aériennes à Gaza qui ont eu un impact humanitaire dévastateur sur les Palestiniens.

Après la nouvelle du meurtre de Wadea, Biden a immédiatement a publié une déclaration affirmant que « cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : ne pas avoir peur de la façon dont nous prions, de ce que nous croyons et de qui nous sommes ».

« En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine », a-t-il poursuivi. « J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine. Nous devons être sans équivoque. Il n’y a pas de place en Amérique pour la haine contre qui que ce soit. »

Ahmed Rehab, directeur exécutif du Council on American-Islamic Relations à Chicago, a déclaré à NBC News qu’au cours des dernières semaines, il avait été inondé de plaintes pour crimes haineux contre des membres de la communauté musulmane, en particulier des femmes qui portent le hijab traditionnel.

Il existe également une frustration concernant l’aide au Moyen-Orient, avec des milliards de dollars allant à Israël, contre 100 millions de dollars destinés aux efforts humanitaires à Gaza. Biden avait déclaré que si le groupe terroriste Hamas ne remettait pas l’argent à sa population, il couperait tout financement futur.

Funérailles de Wadea Al-Fayoume au cimetière Parkholm à LaGrange, Illinois, lundi. Kamil Krzaczynski/Getty Images

La Maison Blanche a envoyé un responsable, Dilawar Syed, aux funérailles de Wadea, mais il a été hué lorsqu’il a commencé à parler. Syed, l’administrateur adjoint de la Small Business Administration, est le plus haut responsable musulman de l’administration Biden. Il a apporté une lettre de condoléances de Biden à la famille, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Yosif a déclaré que les huées venaient « des Américains et de tout le monde là-bas » – pas seulement des musulmans – à qui on avait demandé de partir s’ils ne s’arrêtaient pas.

Il y a également eu des problèmes au sein du monde Biden, avec l’impression qu’il n’en a pas fait assez pour les musulmans.

Le personnel de la Maison Blanche et de la campagne a également reçu des demandes de renseignements de communautés de couleur, ainsi que de groupes musulmans, demandant pourquoi Biden n’a pas fait plus. Certaines discussions internes ont notamment porté sur les raisons pour lesquelles Biden n’a pas visité une mosquée. Certains ont noté que le président George W. Bush a visité une mosquée moins d’une semaine après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, a déclaré une personne proche des discussions.