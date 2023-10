Dans le Cachemire fou de cricket, l’affrontement Inde-Pakistan pour la Coupe du monde met les émotions à l’épreuve | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Cachemire sous administration indienne – C’est toujours une affaire très tendue chaque fois que l’Inde et le Pakistan s’affrontent au cricket, mais dans la région contestée et déchirée par le conflit du Cachemire, la situation est d’un tout autre niveau.

Comme par le passé, l’affrontement de samedi entre les deux pays lors de la Coupe du monde de cricket ICC, qui se déroule à Ahmedabad, dans le nord de l’Inde, comporte des risques – ainsi que des opportunités – pour les habitants du Cachemire sous administration indienne, fous de cricket.

Traditionnellement, la plupart des habitants du Cachemire soutiennent le Pakistan dans tous les sports. Mais au cricket, les émotions peuvent particulièrement déborder, conduisant parfois à des protestations.

Les habitants de cette région à majorité musulmane justifient leurs explosions en citant les frustrations et les pressions de la vie sous le conflit de longue date, le qualifiant de reflet de la « réalité politique » du Cachemire.

« Quand il s’agit de cricket, les gens soutiennent principalement l’équipe du Pakistan », a déclaré Musharraf, un passionné de cricket de la ville de Baramulla, au nord du Cachemire. « L’issue du match pourrait donner lieu à des célébrations ou autres dans la région. »

La principale pomme de discorde dans les relations difficiles entre l’Inde et le Pakistan est le Cachemire ; deux des trois guerres qu’ils ont menées concernaient la région.

Si les deux pays administrent une partie du territoire divisé, ils revendiquent tous deux la région dans sa totalité.

Au Cachemire, les gouvernements indiens utilisent depuis longtemps le cricket comme test de « loyauté » pour les habitants, mais la pression s’est considérablement intensifiée sous le régime nationaliste hindou de droite du parti Bharatiya Janata (BJP), au pouvoir depuis 2014.

«Je me souviens de mon enfance, les célébrations de la victoire du Pakistan étaient uniques. Les supporters faisaient éclater des pétards et les femmes chantaient dans les rues pour faire l’éloge de leurs joueurs de cricket préférés, mais tout cela a changé maintenant », a déclaré Muhammad, 35 ans, un joueur de cricket qui a participé à cinq tournois de cricket interétatiques.

« Il y a des restrictions à la liberté d’expression et on ne peut pas soutenir ouvertement l’équipe pakistanaise. »

Depuis l’abrogation de l’article 370 en 2019, lorsque les autorités ont privé la région de son autonomie limitée, la dissidence a été réprimée.

Lors de chaque match Inde-Pakistan, les agences de sécurité et de renseignement surveillent les activités sur les réseaux sociaux – et la surveillance a atteint un niveau sans précédent. Les Cachemiriens craignent désormais qu’exprimer ouvertement leur soutien à l’équipe de cricket du Pakistan ne les conduise à la prison.

Les autorités ont engagé des poursuites judiciaires contre les personnes publiant des tweets ou des statuts WhatsApp favorisant l’équipe pakistanaise. Dans certains cas, des individus ont également été inculpés en vertu de la stricte loi antiterroriste, la loi sur la prévention des activités illégales (UAPA).

Il y a également eu plusieurs cas où des étudiants cachemiriens étudiant en dehors de la région ont été physiquement agressés ou arrêtés après que l’Inde a perdu un match de cricket contre le Pakistan. Vendredi soir, l’Association des étudiants du Jammu-et-Cachemire (JKSA), un syndicat étudiant local, a conseillé aux étudiants étudiant en Inde de s’abstenir de publier des articles sur le cricket sur les réseaux sociaux.

De nombreux habitants du Cachemire affirment qu’ils seront également plus prudents dans l’expression de leurs sentiments lors de cette Coupe du monde de cricket.

« Il est impossible de soutenir l’équipe de cricket du Pakistan, même si cela se fait dans un esprit d’esprit sportif. Un tel soutien est facilement interprété comme un acte antinational. Si le gouvernement ne nous punit pas, alors les utilisateurs aléatoires des réseaux sociaux le feront », a déclaré à Al Jazeera un habitant de Srinagar âgé de 32 ans, qui a souhaité garder l’anonymat.

Il a déclaré que les Cachemiriens ont été doxxés – par lesquels des informations privées telles que des adresses ou des coordonnées sont publiées en ligne – et également suspendus ou licenciés de leur emploi en raison de leur soutien à l’équipe de cricket du Pakistan.

« Un climat aussi intimidant nous oblige automatiquement à censurer nos expressions », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que cela n’a pas atténué l’engouement pour le cricket au Cachemire.

J’espère que les « grands matches » reviendront

À l’intérieur de Church Lane à Srinagar, un lieu de haute sécurité qui abrite la résidence des plus hauts bureaucrates et officiers de la région, des jeunes filles et garçons sont occupés à jouer au cricket à l’ombre des chinars du stade de cricket Sher-I-Kashmir.

Le stade doit son nom au premier Premier ministre du Cachemire, Muhammad Sheikh Abdullah, surnommé « sher » (« lion ») par ses partisans, dont le parti de la Conférence nationale a gouverné la région pendant la majeure partie des sept dernières décennies.

Le stade a accueilli d’importants matchs de cricket – dont deux matchs internationaux d’une journée – ainsi que des rassemblements politiques historiques au cours des 35 dernières années.

Le premier match de l’ODI a eu lieu en octobre 1983 entre les Antilles et l’Inde, mais a été entaché de protestations lorsque les habitants ont hué et applaudi les Antilles. Certains locaux ont également creusé le terrain pendant la pause déjeuner.

Le deuxième match international a eu lieu en 1986 entre l’Inde et l’Australie, où les habitants ont applaudi l’Australie, qui a remporté le match.

Même au milieu de sa passion pour ce sport, le Cachemire n’a pas réussi à produire de nombreux joueurs de cricket de haut niveau – à l’exception de quelques-uns comme Parvez Rasool et Umran Malik – que les experts attribuent au manque d’infrastructures et d’opportunités.

De nombreux jeunes, comme le lycéen Sameer Farooq, 17 ans, font face à des défis et à des difficultés pour maintenir leur passion pour le football.

Chaque jour, Farooq, originaire du village de Sursyar, dans le district central de Budgam, fait un aller-retour de trois heures pour pratiquer à Srinagar, qui dispose de meilleures installations. L’aller-retour coûte 2,60 $ ; une grosse dépense pour sa famille, puisque son père ne gagne que 9 dollars par jour comme ouvrier.

« Ma famille est pauvre et je [often] Je n’ai pas les moyens de voyager pour m’entraîner au cricket ou acheter un kit. Mais je suis très passionné et je crois que les bons joueurs émergent des petits foyers », a déclaré Farooq, dont le joueur de cricket préféré est la star indienne Virat Kohli.

La passion du cricket n’est pas moins ardente chez les jeunes femmes de la région.

Armeen Riyaz, 20 ans, qui a grandi en jouant au cricket avec son frère dans les rues de Srinagar, où vivent quelque 1,4 million d’habitants, s’entraîne quotidiennement à l’académie de cricket locale.

« Quand je marche avec le kit de cricket, les gens pensent que je gâche ma vie. Mais ma famille me soutient », dit-elle, ajoutant qu’elle rêve de jouer dans l’équipe féminine indienne de cricket.

Parallèlement, l’organisation de la Coupe du monde en Inde est également synonyme d’affaires pour les célèbres fabricants de battes de cricket du Cachemire.

Faizan Mir, 28 ans, propriétaire d’une usine de fabrication de chauves-souris dans la banlieue de Pampore, à Srinagar, affirme que si l’Inde remporte la Coupe du monde, ses ventes augmenteront à mesure que la demande pour ces chauves-souris augmentera sur les marchés indiens.

« Il y a beaucoup d’enthousiasme pour le cricket en Inde. Les ventes ont déjà augmenté grâce à la Coupe du monde, mais si l’Inde gagne, les ventes tripleront », a déclaré Mir, qui dirige une entreprise de fabrication de chauves-souris et de fentes Enrival.

Mir espère que les matches internationaux reviendront au Cachemire.

« J’espère que les grands matches se joueront également au Cachemire. »

Samedi, dans un café au bord du lac Dal à Srinagar, des touristes indiens et des résidents locaux regardaient ensemble le match Inde-Pakistan.

Mais les fans de l’équipe de cricket du Pakistan ont suscité peu d’enthousiasme en raison de leurs mauvaises performances.

Alors que l’équipe pakistanaise a réussi un maigre 192 retraits après avoir frappé le premier, les supporters cachemiris regardaient en grande partie le match en silence.

« Le Pakistan est toujours imprévisible. Cette fois, ils ont vraiment mal joué », a déclaré Shameem, une supporter pakistanaise venue au café avec son fils.

« Ils [Pakistan team] gâché notre humeur… nous allons sortir et nous détendre. L’Inde a très bien joué.

Cependant, les touristes soutenant l’équipe indienne applaudissaient à chaque ballon frappé par le capitaine indien Rohit Sharma.

« Nous savions que notre équipe les frapperait [the Pakistan team] », a déclaré Mahesh Kumar, un touriste de l’État de l’Uttar Pradesh, juste avant que l’Inde ne remporte une victoire à sept guichets. « C’est un double plaisir à regarder. »