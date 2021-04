JOHANNESBURG – Le califat autoproclamé de l’État islamique est tombé, ses combattants se sont dispersés et son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, a été tué. Mais deux ans après avoir subi des défaites cinglantes en Syrie et en Irak, le groupe terroriste a trouvé une nouvelle bouée de sauvetage en Afrique, où les analystes affirment avoir noué des alliances avec des groupes militants locaux dans des relations symbiotiques qui ont gonflé leurs profils, leurs collectes de fonds et leur recrutement. . Beaucoup de ces insurrections locales ne sont que vaguement liées à l’État islamique, également connu sous le nom d’ISIS. Pourtant, au cours de l’année écoulée, alors que la violence des extrémistes islamistes sur le continent africain a atteint un niveau record, l’État islamique a sonné ces victoires sur le champ de bataille pour projeter une image de force et inspirer ses partisans dans le monde entier. Plus récemment, l’État islamique a revendiqué la semaine dernière le mérite d’un saccage de plusieurs jours dans le nord du Mozambique, affligé par la guerre, où des militants ayant des liens éloignés avec l’organisation terroriste ont tendu une embuscade à une ville portuaire clé. L’attaque a fait des dizaines de morts, dont au moins un sud-africain et un citoyen britannique, et a commencé à parler sur les forums en ligne de l’État islamique de la création d’un nouveau califat là-bas, selon des chercheurs.

«En tant qu’organisation au sens large, l’Etat islamique souffre», a déclaré Colin P. Clarke, analyste antiterroriste au Soufan Group, une société de conseil en sécurité basée à New York. «Pour améliorer le moral de ses partisans, ses dirigeants cherchent à élever les branches régionales les plus prometteuses pour lancer des attaques et maintenir un rythme opérationnel robuste.» Le siège de Palma, la ville du Mozambique, a été l’attaque la plus effrontée à ce jour par l’insurrection locale et fait partie d’une montée alarmante d’affrontements brutaux impliquant des extrémistes islamistes militants à travers le continent. Violence associée à ces groupes a augmenté de 43% en 2020 par rapport à 2019, selon l’Africa Center for Strategic Studies, une institution de recherche du département américain de la Défense. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes qui ont fui l’assaut au Mozambique sont arrivées dans les provinces voisines et ont décrit des scènes de violence dévastatrice provoquées par l’embuscade sanglante. Ricardo Elias Dário, qui a travaillé dans la ville portuaire riche en gaz en tant qu’opérateur d’équipement lourd, pouvait entendre les coups de feu de l’intérieur de sa maison d’argile rouge. En quelques secondes, il attrapa sa veste en cuir noir et sprinta avec un ami, Benefica Taou, vers le buisson voisin pour se mettre à couvert. Mais alors qu’ils s’enfuyaient, son ami a été mortellement touché par une balle perdue, a-t-il dit, et est tombé au sol. M. Dário a à peine réussi.

«Ils tiraient partout, tiraient sur tout le monde, même les chiens», a déclaré jeudi M. Dário, 35 ans, lors d’un entretien téléphonique depuis le Mozambique. «J’étais juste en train de courir en pensant: ‘Peut-être que je survivrai, peut-être que je ne survivrai pas, mais au moins si je cours, peut-être que je survivrai.’» Depuis plus d’une décennie, les responsables militaires et antiterroristes américains ont averti que l’Afrique était sur le point de devenir la prochaine frontière pour les organisations terroristes internationales comme Al-Qaïda et plus récemment l’État islamique. Les deux organisations ont forgé des alliances avec des groupes djihadistes locaux ces dernières années et établi de nouveaux bastions en Afrique de l’Ouest, du Nord et centrale à partir desquels elles peuvent mener des attaques à grande échelle, selon des experts et des responsables aux États-Unis et en Europe.

Plus récemment, des responsables américains ont averti que même dans son état affaibli, l’État islamique reste une organisation cohésive dans ses anciens bastions en Irak et en Syrie, avec peut-être 10 000 combattants qui sont entrés dans la clandestinité. Alors que les défaites sur le champ de bataille et le coronavirus ont entamé sa propagande en ligne et ses opérations de recrutement, l’État islamique a toujours un coffre de guerre de 100 millions de dollars et un réseau mondial de cellules en dehors du Moyen-Orient, des Philippines à l’Afghanistan, selon des responsables américains et des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme. Les forces de sécurité irakiennes et leurs alliés occidentaux continuent de traquer des poches de combattants. Plus de deux semaines en mars, Les forces de sécurité irakiennes soutenues par des avions de combat américains et britanniques mené 312 frappes aériennes contre les bastions de l’État islamique, dans l’une des plus grandes opérations contre les insurgés depuis 2019. Alors même que les dirigeants politiques en Europe et aux États-Unis sont aux prises avec une nouvelle menace de terrorisme intérieur – des extrémistes de droite et des suprémacistes blancs – la peur d’un attentat suicide dans une ville occidentale par un individu isolé inspiré par l’idéologie de l’État sous la surface.