Dans le but de montrer qu’il est ouvert, Hong Kong plie les règles de Covid… pour certains

Pour les résidents qui ont enduré plusieurs années difficiles de règles Covid, les lacunes et les exceptions accordées aux cadres en visite piquent. “Si les règles doivent être justes, cela devrait être fait à tous les niveaux de la société, et si vous pensez qu’il est difficile d’organiser ces sommets, alors ouvrez simplement Hong Kong”, a déclaré Virginia Chan, propriétaire de Humid with a Chance of. Visites de boulettes de poisson.

Comme de nombreux autres propriétaires d’entreprises de la ville, les résultats financiers de Mme Chan ont été dévastés par les restrictions strictes de Covid. Son entreprise organisait 60 visites de groupe par mois. Maintenant, elle est reconnaissante d’en avoir trois jusqu’à présent ce mois-ci.