Les dernières semaines première de la saison 4 de Ponts inférieurs a débuté la saison avec une grande promessemême sous la plus petite forme, ils peuvent apparaître Star Trek: le petit pépin qui se transforme nos héros Ensign au grade de lieutenants junior. Mais aussi minime soit-il sur l’échelle de carrière, cela donne déjà à la série de grandes chances d’exploiter les opportunités de croissance que ce changement offre.

Dans le berceau de Vexilon » représente en réalité trois randonnée épisodes en trench-coat. L’intrigue principale de l’épisode – le Cerritos L’équipage, dirigé par un capitaine Freeman passionné par les technologies anciennes, se rend dans le monde annulaire de Corazonia pour effectuer des réparations sur son système de maintenance de superordinateur, Vexilon – est sans doute le randonnée-le plus de tous. Mais c’est aussi le moins intéressant parce qu’il s’agit avant tout de cette histoire caractéristique du Big Computer That Runs Civilization Goes Wrong. randonnée l’a dit d’innombrables fois, bien qu’un peu moins vindicatif que certains ordinateurs maléfiques, le Cerritos a traité auparavant, et parce que, en fin de compte, cela ressemble surtout à une excuse pour que le capitaine Freeman se familiarise avec l’intrigue de la semaine et ne s’en sorte pas aussi bien qu’elle le devrait, surtout par rapport à la croissance observée par Boimler. , Mariner, Rutherford, Tendi et T’Lyn.

Image: Primordial

Les deux autres intrigues, partagées entre les ravages en surface causés par les mauvaises réparations de Vexilon – avec Boimler et T’Lyn à la tête d’une équipe à l’extérieur – et l’atmosphère beaucoup plus calme sur le terrain. Cerritosoù Mariner, Rutherford et Tendi sont coincés à scanner des puces isolinéaires pour un officier supérieur, sont beaucoup plus intéressants, car ils abordent tous les deux les réalités du nouveau statu quo de notre personnage principal sous des angles différents.

Dans l’histoire de Boimler/T’Lyn, alors que les conditions sur Corazonia se dégradent et mettent en danger l’équipe d’enseignes qu’ils commandent, nous avons droit à la farce d’un Boimler de plus en plus exaspéré essayant, et échouant, de faire le travail de son équipe. tout seul. Ce qui commence comme un moment d’enseignement devient Brad évitant les défauts et les débris en éruption alors qu’il essaie de ramener des dizaines de cylindres de puissance à la navette de l’équipe en hurlant, c’est la tête baissée, et au début, c’est comme si de rien n’était vraiment. a changé dans le monde promu de nos héros. Ils font encore des boulots de merde, ils ont encore du mal à s’en sortir avec la peau de leurs dents, ils sont encore terriblement dépassés. Mais avec l’arrivée cruciale de T’Lyn dans la dynamique en tant qu’homme hétéro de Boimler – le mettant hors de ce rôle habituel ! – l’arc devient ici plus résonnant et plus important, alors qu’elle essaie de lui faire comprendre pourquoi il ne laisse pas son l’équipe fait son travail et fait efficacement le sien en tant que commandant.

Image: Primordial

Ce faisant, T’Lyn expose les incertitudes de Boimler quant au fait d’avoir été de l’autre côté de ces commandements – qui est-il pour mettre les gens en danger de mort alors qu’il aurait été à leurs côtés quelques jours auparavant ? – mais l’amène également à les traiter logiquement. Ou du moins, aussi logiquement que quelqu’un d’hyper-anxieux comme Boimler peut le faire, mais il lui suffit de faire non seulement confiance à ses propres instincts de commandant, mais aussi à ceux de ses amis et désormais subordonnés de la classe Ensign. Ceci aussi est un produit éprouvé randonnée trope pour les officiers peu habitués à la sellette, mais il résonne fortement dans Ponts inférieurs parce que non seulement la promotion et la responsabilité sont aussi récentes pour nous que pour Boimler, mais parce que nous avons déjà vu pendant trois saisons ses frustrations face à un commandement inefficace, et le voir gérer cela depuis ce nouveau poste est un signe efficace de ce genre de choses. d’histoires Ponts inférieurs peut désormais le constater dans cette nouvelle phase de sa croissance. Même si Boimler finit par mourir brièvement lors de son premier commandement effectif. Il ira bien. Probablement.

Pendant ce temps, à bord du Cerritos, le reste de l’équipe est confronté à une version bien plus humiliante d’une leçon similaire. Chargés de trouver une seule puce isolinéaire défectueuse dans une pièce en stockant des centaines – une puce qui, pour faire bonne mesure, expulse occasionnellement des gaz dangereux, ce qui semble mauvais sur un vaisseau spatial ! – Mariner, Rutherdford et Tendi sont confrontés à la frustration d’être toujours coincés à faire des boulots de merde malgré la reconnaissance que leur promotion est censée apporter. Élaborer un plan de vengeance élaboré qui implique un pas latéral accidentel dans Espace profond neufle pire épisode– qui, à son tour, les amène finalement à reconsidérer leur vengeance et à accepter à la place qu’ils vont encore se voir confier un travail de merde de temps en temps, c’est une belle leçon d’humilité. Mais c’est aussi comme si la série nous rappelait que même si sa dynamique est en pleine croissance, le spectacle ne devient pas totalement différent cette saison.

Image: Primordial

Ponts inférieurs je trouverai toujours randonnée tropes à moi avec un abandon imprudent et joyeux, il explorera toujours la dynamique du pouvoir des nantis et des démunis à bord d’un vaisseau Starfleet. Ce sera toujours, pour la plupart, très drôle dans le processus. C’est juste que les démunis ont une toute petite part du pouvoir qu’ils n’avaient pas avant – ce qui n’est pas seulement un élément vital de croissance pour eux en tant que personnages, mais aussi juste un autre outil dans leur développement. Ponts inférieurs‘arsenal à explorer Star Trek la narration. Même dans un épisode aussi simple que celui-ci, il est efficace et constitue le signe d’un grand potentiel à venir.

