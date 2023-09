Dans le bar bruyant de Johannesburg où le pilote en disgrâce de BA, Mike Beaton, faisait la fête avant de renifler de la coke avec une femme aux seins nus

C’est l’heure des sorcières dans le quartier animé de Melrose Arch à Johannesburg et le personnel de cabine afflue dans le bar Tiger’s Milk.

Sous un éclairage tamisé, les pilotes et les agents de bord se mêlent aux fêtards tandis que les serveurs livrent des bouteilles de tequila d’une valeur de 100 £ à leurs clients les plus nantis.

Le pilote de BA en disgrâce, Mike Beaton, a visité le bar Tiger’s Milk à Johannesburg lors d’une escale

Il a ensuite sniffé de la cocaïne sur une femme aux seins nus lors d’une after-party dans l’appartement d’un autre membre du groupe.

Le bar et le restaurant ont demandé aux videurs d’être en état d’alerte pour le personnel de BA.

Maintenant, The Sun on Sunday peut révéler que le bar et le restaurant ont dit aux videurs d’être en état d’alerte pour le personnel de BA.

Un serveur de Tiger’s Milk a déclaré : « Ce que Beaton a fait était risqué. Il a maintenant été demandé aux videurs de faire attention à l’équipage de BA.

« Le personnel de la compagnie aérienne arrive tous les soirs à 23 heures et boit jusqu’à la fermeture du bar, car ils séjournent tous dans des hôtels à proximité. »

Cette semaine, The Sun a révélé les singeries de Beaton, marié, copilote de BA – autrement connu sous le nom de copilote – avant un vol régulier de Johannesburg à Londres.

Lorsqu’un collègue a sonné l’alarme, il a été transporté par avion à Heathrow en tant que passager le lendemain, où il a été testé positif à la consommation de drogue et a été licencié.

Dans des textes adressés à une amie hôtesse de l’air, Beaton s’était vanté de son orgie de boisson et de drogue, admettant : « J’ai été un très vilain garçon. »

Le directeur de Tiger’s Milk a confirmé que le personnel de sécurité avait reçu pour instruction de surveiller de près l’équipage de BA suite à l’affaire.

Il a ajouté : « Ils ne sont pas interdits de Tiger’s Milk car il n’existe aucun moyen clair de les identifier des touristes, mais la sécurité a été invitée à être vigilante. »

Le directeur a ajouté que rien d’extraordinaire ne lui avait été signalé par son personnel la nuit où Beaton et son groupe étaient venus.

« S’il y avait quelqu’un qui dansait seins nus, j’aurais pris une photo », a-t-il déclaré.

Avec des cocktails ne coûtant que 3 £ et 500 ml de bière blonde pression à un peu plus de 2 £, il n’est pas surprenant que les choses puissent devenir un peu bruyantes.

Une hôtesse de l’air de BA, qui effectuait régulièrement des vols sur les routes de Johannesburg et du Cap, a déclaré : « C’est un lieu de fête pour toutes les bonnes raisons, surtout lorsque votre sac à main est plein de votre indemnité journalière et que l’alcool local est si bon marché.

« Tiger’s Milk est depuis longtemps l’endroit idéal pour terminer votre soirée. Il est rempli de touristes et d’équipages de toutes les compagnies aériennes rivales, et la boisson est le ciment qui les rassemble tous. »

À Johannesburg, le personnel de BA a reçu l’ordre de rester dans une zone confinée pour sa sécurité.

Cet été, un capitaine de BA a été poignardé après avoir couru dans la ville en dehors des limites convenues.

Une autre source de BA a déclaré : « Les équipages restent toujours dans le même hôtel pendant les escales, ce qui a été ordonné par la direction de la compagnie aérienne.

« L’escale de deux nuits entre les vols à Johannesburg est légèrement différente des autres dans la mesure où les options de sortie sont très limitées.

« C’est une ville tellement dangereuse, avec une grande partie de l’anarchie totale, que le personnel a reçu l’ordre de rester dans l’enceinte, qui comprend quelques magasins, bars et restaurants. »

Comme Tiger’s Milk se trouve à proximité des logements des équipages, le bar est tristement célèbre pour ses soirées bruyantes.

Une source de la compagnie aérienne a déclaré : « Des collègues parlent de vomissements, de coups de poing et de cris à l’intérieur. Il y a toujours quelqu’un qui a trop fait la fête.

« Mais la différence dans ce cas était que le pilote Mike a non seulement continué à boire et à prendre des drogues de classe A après le club, mais il a choisi de tout écrire et de s’en vanter auprès d’une hôtesse de l’air. C’était insensé, au-delà de toute croyance.

« Il y a une réelle colère dans la communauté aéronautique face à ce comportement effronté. Il mérite tout ce qui lui est arrivé depuis.

Le pilote en disgrâce a raconté à sa collègue hôtesse de l’air comment il avait fait la fête avec deux hommes locaux, une vacanciere galloise et une jeune Espagnole.

Après avoir pris un verre chez Tiger’s Milk, le groupe s’est rendu dans l’un des appartements pour hommes, où les médicaments de classe A étaient produits.

L’un des textes de Beaton disait : « J’ai perdu ma chemise quelque part et l’un des gars du coin sort une assiette avec quelques lignes de coca.

« Alors il y a un débat pour savoir qui est le mieux placé pour faire une bosse. C’est l’histoire de la façon dont j’ai fini par sniffer de la coke sur les seins d’une fille à Jo’burg.

Beaton, qui dirige un spa dans le Devon avec sa femme Jagoda, a ensuite admis avoir couché avec le touriste gallois.

Sa collègue hôtesse de l’air l’a dénoncé aux patrons de BA, qui ont annulé le vol du mois dernier de Johannesburg à Londres, pour un coût estimé à 100 000 £.

Le scandale est la dernière histoire folle de l’équipe de BA lors de soirées arrosées.

En avril, il a été révélé qu’un pilote de BA avait été signalé à la police de Singapour pour avoir prétendument agressé sexuellement une hôtesse de l’air lors d’une soirée.

Puis le mois dernier, The Sun a raconté comment une hôtesse de l’air de BA avait été arrêtée devant un club de strip-tease de Miami après avoir refusé de payer sa facture de bar.

Une source de BA a déclaré dimanche au Sun : « L’un des principaux avantages de travailler pour une compagnie aérienne a toujours été de parcourir le monde et de s’amuser pendant les temps d’arrêt entre les vols.

« Ce sont surtout des jeunes qui se laissent aller, les boissons coulent à flots, donc parfois les choses peuvent devenir incontrôlables.

« Mais ces dernières années, alors que tout se passait sur les réseaux sociaux en quelques secondes, BA a resserré les règles et les attentes de son personnel de première ligne.

«Et la loi concernant la consommation d’alcool avant un vol et le fait de se reposer suffisamment sont primordiales et imposées à tout le personnel à plusieurs reprises.

« C’est pourquoi l’incident de Johannesburg avec le premier officier a été si choquant. Si un nouveau démarreur avait déraillé, vous pourriez avoir une certaine compréhension.

« Mais le comportement d’un pilote de manière aussi cavalière et dangereuse était extraordinaire. »

