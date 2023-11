Dans le 1er monde, virus repéré attaché au 2ème virus

Les scientifiques ont capturé une image au microscope de ce virus satellite, en violet, s’attachant au « cou » d’un virus auxiliaire, en bleu. (Un nanomètre (nm) équivaut à un milliardième de mètre.) (Crédit image : Tagide deCarvalho/UMBC)

Dans une première mondiale, des scientifiques ont observé un virus s’accrocher à un autre.

L’interaction a été capturée avec des détails étonnants à l’aide d’un microscope qui projette des faisceaux d’électrons sur son sujet. Les résultats ont révélé comment ces deux virus différents, tous deux classés dans la catégorie des « bactériophages », interagissent et peuvent avoir co-évolué.

“Personne n’a jamais vu un bactériophage – ou tout autre virus – s’attacher à un autre virus”, a déclaré l’auteur principal de l’étude. Tagide de Carvalho directeur adjoint des installations principales du Collège des sciences naturelles et mathématiques de l’Université du Maryland, comté de Baltimore, a déclaré dans un communiqué. déclaration .

Les deux virus illustrés infectent tous deux bactéries et sont connus sous le nom de bactériophages, ou simplement de phages. Mais le plus petit, représenté en violet, est un virus satellite, c’est-à-dire un virus incapable d’infecter et de se répliquer à l’intérieur des cellules hôtes sans l’aide d’un virus « auxiliaire » – représenté ici en bleu.

Les virus satellites s’appuient sur des virus auxiliaires pour reproduire leur ADN une fois qu’ils ont infiltré une cellule. Pour coordonner cela, le satellite et son assistant doivent parfois infecter simultanément la même cellule, ils doivent donc être proches l’un de l’autre lorsque cela se produit. Cependant, la nouvelle image capture ce qui est considéré comme la première observation d’un satellite s’attachant réellement à un assistant. Il est attaché au « cou » du virus – là où la coque extérieure de l’assistant se connecte à sa queue.

Cette interaction inédite a été décrite dans une étude publiée le 31 octobre dans le Journal de la Société internationale pour l’écologie microbienne .

Les chercheurs ont fait cette découverte fortuite en examinant des échantillons environnementaux contenant une famille de bactériophages satellites qui infectent Streptomyces bactéries. Au début, ils pensaient que les échantillons avaient été contaminés car ils contenaient de grandes séquences d’ADN – les bactériophages attendus – et des séquences plus petites et méconnaissables qui ne correspondaient à rien de ce qu’ils connaissaient.

Après une inspection plus approfondie au microscope, les auteurs ont découvert que les échantillons contenaient ce qui ressemblait à des bactériophages auxiliaires et satellites. Environ 80 % des phages auxiliaires avaient un satellite attaché à leur cou. Chez certains des assistants restants, les auteurs ont observé ce qui ressemblait à des « marques de morsure » – les conséquences d’une interaction. Ces « morsures » étaient en fait des restes de vrilles provenant d’un satellite.

Les auteurs ont analysé les génomes de ces bactériophages ainsi que ceux de leurs hôtes bactériens et ont découvert que les satellites possédaient des gènes codant pour leur enveloppe protéique externe, mais pas les gènes clés nécessaires à leur réplication dans les cellules bactériennes. Cela conforte l’idée selon laquelle ces deux types de bactériophages interagissent les uns avec les autres.

Mais pourquoi le satellite saisirait-il le cou de son assistant ? Il s’avère que certains satellites ne possèdent pas le gène nécessaire pour s’intégrer dans le génome des cellules hôtes bactériennes après y être entrés. La plupart des virus satellites peuvent se cacher dans l’ADN de l’hôte, de sorte que lorsque le bon assistant arrive, le satellite peut alors se répliquer. Mais sans ce gène clé, un satellite aurait besoin de son aide pour l’introduire dans l’ADN de l’hôte afin de pouvoir survivre.

Pour garantir que la paire satellite-assistant entre ensemble dans la cellule hôte, le satellite s’attache à l’assistant en utilisant une adaptation unique à sa queue, ont découvert les chercheurs.

“Ces résultats démontrent un éventail toujours croissant de stratégies satellites pour la dépendance génétique à l’égard de leurs assistants dans la course aux armements évolutive entre les phages satellites et auxiliaires”, ont écrit les auteurs dans l’étude.

Les chercheurs affirment que cette découverte pourrait soulever des questions sur la manière dont ces bactériophages ont évolué, notamment sur la façon dont les satellites se sont attachés à leurs assistants et à quelle fréquence cela se produit.

“Il est possible qu’un grand nombre de bactériophages que les gens pensaient contaminés soient en réalité ces systèmes d’assistance par satellite”, a déclaré deCarvalho dans le communiqué. “Alors maintenant, grâce à cet article, les gens pourraient être en mesure de reconnaître davantage de ces systèmes.”