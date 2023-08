Dans l’attente du Festival of the Vine le mois prochain – Shaw Local

Août est un mois chargé pour la plupart. Les vacances de dernière minute trouvent une place dans le calendrier. Les courses scolaires, à contrecœur, doivent être faites; inévitablement, il y a toujours une chose que vous ne trouvez nulle part.

Et avec la fin des journées plus chaudes et plus longues, vous vous rendez compte que la liste des projets établie en mai n’a fait que s’allonger. Faites une pause pour respirer.

Heureusement, cela aussi passera.

Cependant, quelque chose que vous ne voulez pas laisser passer est le Festival de la vigne du mois prochain du 8 au 10 septembre.

Les restaurants locaux créeront un étalage culinaire de spécialités. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de faire voyager vos papilles à travers le monde. Chine, Mexique, Italie – les saveurs de ces pays et bien d’autres seront représentées au Flavor Fare 2023. N’oubliez pas que le plaisir est maintenant sur James Street, juste à l’ouest de Third Street.

Bien sûr, il y aura de la musique pendant les trois jours et pendant que vous y serez, levez votre verre. Parcourez et achetez une variété de rouges et de blancs. Il y a des bières et des sodas. Quelque chose pour tout le monde.

Les artisans seront littéralement enroulés autour de l’ancien palais de justice le samedi 9 septembre et le dimanche 10 septembre. La pelouse du palais de justice inclura également du plaisir pour les enfants. Il y aura de l’art du ballon et de la peinture faciale gratuits le samedi.

Ajoutant à l’atmosphère du festival, des promenades gratuites en calèche antique tirée par des chevaux. Des promenades en calèche seront proposées samedi et dimanche.

Lorsque vous êtes occupé, il est difficile de penser au lendemain, et encore moins au mois suivant. L’attente d’un festival à Genève pourrait rendre les prochaines semaines un peu plus faciles.

Bonne nourriture, bon vin, bonne musique, bonnes personnes, bons moments … bon sang, vous devriez l’essayer.

Pour plus d’informations sur ce festival, y compris les horaires des activités et les options de prévente de billets, ainsi que d’autres événements de la Chambre, visitez www.genevachamber.com ou appelez le 630-232-6060. Le programme de la Fête de la Vigne sera publié plus tard ce mois-ci.