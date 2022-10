Dans l’attente des acclamations et du frisson des fans dans les stades à nouveau : les entraîneurs ISL

Les entraîneurs en chef des équipes de la Super League indienne (ISL) ont exprimé à l’unanimité leur joie du retour du public du stade pour la saison 2022-23.

S’exprimant lors d’un événement à Mumbai, les entraîneurs des équipes Hero ISL ont déclaré que l’expérience du tournoi serait passionnante avec le retour des fans au stade.

La saison dernière, la finale au stade PJN de Fatorda, à Goa, a accueilli les fans dans le stade et l’atmosphère était bruyante et électrique. Cette année, Hero ISL revient au format domicile et extérieur, et cela marquera le retour de l’élément le plus important du football – les fans.

Les Kerala Blasters, qui étaient finalistes la saison dernière, ont obtenu la majorité du soutien lors d’un match à guichets fermés lors de la finale, qui se jouait dans un lieu neutre. L’entraîneur-chef des Blasters, Ivan Vukomanovic, s’est souvenu du « mur de jaune » qu’il a vu ce soir-là.

“C’était un tel plaisir de les voir en finale”, a déclaré Vukomanovic. «Qu’ils viennent là-bas et nous soutiennent, retrouver ce sentiment après si longtemps était une joie. Nous sommes heureux de retrouver nos stades, et surtout avec les supporters, car je pense que le football que nous jouons est pour les supporters.

Le contingent de fans des Blasters devrait se montrer le plus fort lorsque le Hero ISL commencera le 7 octobre à Kochi, les Kerala Blasters accueillant le Bengale oriental. La dynamique à domicile et à l’extérieur du Hero ISL sera à nouveau en vigueur cette saison. L’entraîneur du Mumbai City FC, Des Buckingham, a déclaré que la présence des supporters lors de la dernière Coupe Durand témoignait de leur impact.

«Nous avons joué trois matchs avec ce que je pense être 15 à 20 000 personnes dans les stades et il n’y a rien de plus excitant que d’entendre ce rugissement d’une foule. Qu’il s’agisse d’un joueur perçant avec une opportunité de marquer ou d’un gardien de but effectuant un arrêt gagnant. Vous ressentez cette énergie. Vous ressentez cette excitation depuis la ligne de touche, et vous pouvez certainement la voir dans le rythme du jeu pour les joueurs », a-t-il déclaré.

Le soutien de milliers de fans malgré le fait qu’une majorité d’équipes ne jouent pas dans leurs stades à domicile lors de la Coupe Durand était un signe des choses à venir dans la saison à venir. Un match dans lequel de telles scènes sont presque garanties est le derby de Kolkata, qui a lieu le 29 octobre et devrait être à son meilleur. L’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a déclaré que le succès ne signifierait rien sans les fans.

« Les fans sont très importants pour nous. Le football sans supporters n’est rien. Pour nous, il est très important de les avoir de retour au stade et d’avoir leur soutien. Le succès du club et de l’équipe est pour les fans », a-t-il déclaré.

Outre l’expérience de la Coupe Durand, pour certains entraîneurs, comme Simon Grayson du Bengaluru FC, l’expérience d’avoir l’avantage à domicile en chantant des supporters s’est déjà fait sentir. Grayson a déclaré que ce n’était qu’un petit échantillon des choses à venir.

“Nous avons eu une journée d’entraînement ouverte avant d’aller à la Coupe Durand et nous avons échantillonné une partie du bruit d’environ 3 ou 400 personnes – sans parler de la salle comble que nous attendons pour le premier match contre Northeast”, a déclaré Grayson.

« Maintenant, nous allons rentrer à la maison. Les amateurs de blues de West Block soutiendront certainement les joueurs, ils seront derrière l’équipe », a ajouté l’entraîneur-chef du BFC.

Les entraîneurs ont également fait l’éloge de la nouvelle structure du calendrier national indien pour cette saison. La Coupe Durand a ouvert la saison, et est désormais suivie par la Hero ISL, avant que la Super Coupe ne la clôture en avril.

Cela signifie que la saison durera neuf mois, chaque équipe Hero ISL jouant au moins 27 matchs au cours de la saison. Le nombre de matchs nationaux sera conforme aux réglementations de l’AFC et assurera un cycle de développement holistique pour les joueurs indiens, tout en offrant plus d’opportunités aux fans d’encourager leurs équipes préférées.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici