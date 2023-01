Dans l’attente des 3 premiers matchs de Weston McKennie pour Leeds

Weston McKennie est désormais officiellement membre de Leeds United. Il fait équipe avec ses collègues internationaux américains Tyler Adams et Brenden Aaronson sous la direction de Jesse Marsch. L’accord est un prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat pour le club d’Elland Road.

Leeds n’a payé que 1,5 million de dollars pour prêter McKennie à la Juventus. Cependant, l’option permanente à la fin du prêt est d’environ 37 millions de dollars si Leeds évite la relégation et que McKennie joue 10 fois ou plus. McKennie est un remplaçant naturel de Mateusz Klich au milieu de terrain. L’international polonais a été transféré à DC United en janvier. Bien que, pour être juste, Klich n’est apparu sur le banc qu’en 14 matchs en Premier League cette saison.

Cela laisse un contingent de milieu de terrain composé de Tyler Adams, Marc Roca et Wilfried Gnoto dans un rôle plus offensif. McKennie pourrait remplacer n’importe lequel de ces trois. Lors de la Coupe du monde, il a joué dans un milieu de terrain à trois avec Adams et Yunus Musah. Par conséquent, il a l’habitude de jouer dans un milieu de terrain occupé. Cependant, à la Juventus, il s’est illustré à certaines occasions.

Quel que soit son rôle à Leeds, Weston McKennie entre à un moment de haute pression pour le club. Toujours en vie en FA Cup, Leeds est de retour dans la moitié inférieure du tableau en se battant pour sa survie. Actuellement, Leeds est 15e, un point au-dessus de la 18e place Bournemouth. Leeds a un match en main.

Leeds a des matchs cruciaux lorsque Weston McKennie arrive

McKennie devrait faire ses débuts à Leeds United dès le match de ce dimanche contre Nottingham Forest (en direct sur USA Network et fuboTV) à 9h HE. Le talentueux milieu de terrain américain a reçu le maillot numéro 28.

Après la bataille de relégation entre Nottingham Forest et Leeds, les clubs du Yorkshire affronteront Manchester United les 8 et 12 février.

Jesse Marsch espère que McKennie pourra avoir un impact instantané. En dehors des matchs de United, trois des cinq prochains matchs sont non seulement possibles à gagner, mais ils peuvent être nécessaires pour gagner. Nottingham Forest a trois points d’avance sur Leeds dans le tableau. Les deux matchs après United à domicile et à l’extérieur sont à Goodison et à domicile à Southampton. Ce sont les deux dernières équipes de la ligue. Cela présente une opportunité majeure d’obtenir six points et de respirer de la moitié inférieure du tableau.

PHOTO : IMAGO / Agence Photo Indépendante