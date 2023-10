Dans l’arsenal dévastateur d’Israël avec des avions et des chars de haute technologie alors que 300 000 soldats sont appelés pour riposter contre le Hamas

ISRAËL utilise son arsenal dévastateur d’armes de haute technologie, de chars et d’avions de guerre pour anéantir le groupe terroriste palestinien Hamas.

Les forces de défense bombardent déjà la bande de Gaza avec des frappes aériennes et des roquettes, tandis qu’elles rassemblent 300 000 soldats de réserve et 300 chars prêts à lancer une éventuelle offensive terrestre.

La bande de Gaza est frappée de plein fouet par l'armée israélienne.

Les destructions autour d'une mosquée détruites par les frappes aériennes israéliennes

L'arsenal israélien comprend le redoutable char Merkava IV

dix

Les Forces de défense israéliennes (FDI) comptent sur toute la force de leur puissance militaire pour se venger du Hamas après que l’attaque surprise du terroriste a tué plus de 700 Israéliens.

Une concoction mortelle de plus de 600 avions de combat et 300 lance-roquettes est utilisée pour bombarder la bande de Gaza, densément peuplée, alors qu’Israël entame son « siège complet ».

Au cours des dernières 20 heures, les responsables israéliens ont déclaré avoir largué 2 000 munitions et 1 000 tonnes de bombes sur plus de 2 400 cibles du Hamas.

Désormais, Israël prévoit de lancer une offensive terrestre coordonnée dans les « prochaines 48 heures », ont rapporté des responsables américains.

Ce petit pays a recruté 300 000 soldats de réserve supplémentaires pour renforcer son armée forte de 173 000 hommes qui se dirige vers la guerre.

La Top 20 des puissances mondiales dispose d’un arsenal de fer mortel à son actif, comprenant des avions de combat F-16I « Storm », des chars Merkava IV, des navires de guerre Sa-ar 6, le « Iron Dome » et des missiles nucléaires Jericho III.

F-16I

La flotte massive de F16I d’Israël plane au-dessus du ciel de Gaza et règne en enfer sur la région.

La très vénérée armée de l’air israélienne maîtrise l’utilisation des avions de combat « Storm » depuis le début des années 2000, perfectionnant ainsi les frappes à longue portée.

Il s’agit d’une version légèrement modifiée des Flying Falcons de fabrication américaine – l’avion de guerre le plus populaire au monde – et Israël possède la plus grande flotte en dehors des États-Unis.

Ces bêtes de 50 pieds peuvent atteindre des vitesses de 1 350 mph et sont capables de transporter 17 000 livres de bombes sur de grandes distances.

Ils peuvent compter sur ses systèmes complexes de brouillage électronique et de casques pour empêcher les radars ennemis de voler sans être détectés.

Merkava IV

L’armée israélienne a passé des décennies à perfectionner ses principaux chars de combat, spécialement conçus et déployés pour la guerre urbaine alors que le conflit Gaza-Israël fait rage.

Ils constituent l’épine dorsale du corps blindé de Tsahal et les modèles précédents sont en service depuis les années 1970.

Les armes du Merkava IV comprennent un canon de 125 mm capable de lancer des missiles antichar Lahat, des mitrailleuses lourdes, des lance-fumées et un mortier de 60 mm.

Les effrayants chars de 8 hommes se sont déjà révélés efficaces dans des combats urbains de faible intensité.

Sa’ar 6 Corvette

Les navires de guerre corvette Sa’ar de classe 6 sont chargés de protéger les côtes israéliennes le long de la Méditerranée et de la mer Rouge.

Successeurs des plus petits navires de classe 5, les navires de 2 000 tonnes sont équipés de près de 20 capteurs, armes et systèmes de communication avancés.

Malgré sa taille, le navire de guerre est puissant et peut tirer les missiles sol-air dévastateurs Barak-8 sur des cibles.

Il peut également se défendre avec le puissant système Phalanx CIWS, capable de cibler tous les missiles guidés par radar, comme ceux précédemment lancés sur les navires par les militants du Hezbollah.

Le Dôme de Fer

Le système de défense aérienne terrestre tout temps israélien est aussi puissant que son nom l’indique.

Cette arme locale peut lancer des roquettes et des mortiers à courte portée dans le ciel et intercepte depuis 2011 un barrage constant de roquettes tirées depuis les territoires palestiniens.

L’Iron Dome peut calculer si les roquettes sont sur le point d’atteindre une cible et, si c’est le cas, elles lanceront l’un de ses 20 missiles intercepteurs à guidage radar pour faire exploser sa cible.

Plus tôt cette année, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les appels visant à envoyer des systèmes de défense aérienne en Ukraine, craignant qu’ils ne tombent entre les mains de l’Iran.

Jéricho III

Le terrifiant missile balistique intercontinental Jericho III est entré en service en 2011 après avoir été développé régulièrement par Israël depuis les années 1970.

Il s’agirait du missile nucléaire le plus avancé du Moyen-Orient, capable de frapper des cibles aussi éloignées que les États-Unis.

Le missile à guidage radar peut transporter une ogive nucléaire de 750 kg sur une portée de 4 800 à 6 500 km.

Les armes seraient stockées dans des grottes souterraines secrètes au sud-ouest de Tel Aviv.

Les F-16l israéliens actuellement impliqués dans le bombardement de Gaza

Le redoutable Merkava IV développé spécialement pour la guerre urbaine

Le navire de guerre israélien Sa'air 6 Corvette qui a du punch

Le système de défense aérienne Iron Dome qui fait exploser les roquettes dans le ciel

Le missile Jerico III transporterait la tête nucléaire la plus puissante du Moyen-Orient.

Cela vient comme…

Plus de 1 200 morts en Israël et à Gaza ont été confirmés et des milliers d’autres ont été blessés

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec le tir de 5 000 roquettes

Rishi Sunak a convoqué une réunion urgente du COBRA pour discuter des attaques

Deux citoyens britanniques ont été confirmés morts, tandis que huit autres Britanniques sont portés disparus.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que des centaines de personnes étaient mortes dans les violences qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas contre Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que Gaza serait « réduite en ruines »

Des rapports ont fait état de soldats israéliens kidnappés exhibés sur des véhicules militaires

Mohammed Deif, le chef terroriste borgne du Hamas, a orchestré l’attaque meurtrière contre Israël

Netanyahu a mobilisé les réserves militaires du pays après sa déclaration de guerre

Les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Tel Aviv alors que la violence fait rage

L’attaque a été surnommée « le 11 septembre en Israël » après un « échec embarrassant des services de renseignement »

Après avoir officiellement déclaré la guerre aux militants, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à réduire Gaza à des « décombres » alors qu’il bombarde les bastions du Hamas pour se venger de leur bain de sang.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées en Israël et dans la bande de Gaza depuis que les militants palestiniens ont traversé la frontière samedi et en ont massacré des centaines lors d’un festival de musique.

Les services d’urgence israéliens ont déclaré que leurs ambulanciers paramédicaux avaient récupéré environ 260 corps lors du festival de musique Supernova à Souccot, dans le sud d’Israël.

Des centaines de fêtards ont été massacrés par des hommes armés en parapente et par un barrage de roquettes et plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus.

Nathanel Young, 20 ans, a été tué en combattant le groupe militant palestinien tandis que l’Écossais Bernard Cowen, 57 ans, a été assassiné après avoir été pris dans les combats.

Les Britanniques Jake Marlowe et Dan Darlington ont tous deux été portés disparus.

Au moins 100 citoyens ont été capturés par le Hamas et enlevés à Gaza – avec des images circulant sur les réseaux sociaux d’otages ensanglantés et assassinés.

Israël et les militants du Hamas à Gaza ont mené de multiples guerres transfrontalières et ont eu de nombreuses escarmouches depuis que le groupe a pris le contrôle de Gaza en 2007.

Le bilan des victimes de ce que l’on appelle « le 11 septembre en Israël » devrait s’alourdir des deux côtés.

Pendant ce temps, des membres du Hamas ont affirmé que l’Iran les avait aidés à planifier cette attaque brutale.

Ils ont déclaré que des officiers supérieurs du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens travaillaient sur le complot depuis août – et auraient donné leur feu vert lors d’une réunion à Beyrouth, au Liban.

Des militants du Hezbollah, une milice soutenue par l’Iran qui dirige une grande partie du Liban et qui a souvent affronté Israël, ont également déclaré que l’Iran avait aidé à planifier le massacre.